“ณิชา-เจมีไนน์” ชวนค้นหาเฉดที่ใช่เพื่อเผยเสน่ห์ริมฝีปากนู้ดฉ่ำวาว “L’Oréal Paris Infallible Laque Resistance Nude Edition” สำหรับผิวคนเอเชียโดยเฉพาะ

“ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิช” และ “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” L'Oréal Paris Ambassador ร่วมงานเปิดตัวลิปคอนเลคชันล่าสุด “Infallible Laque Resistance Nude Edition” สีนู้ดใหม่ล่าสุด เพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะ สีสวยชัด เบาสบายปาก ติดทนนาน 16 ชั่วโมง* ร่วมด้วยแขกคนพิเศษ พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี, จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค - ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ จาก GMMTV, โยชิ รินรดา ธุระพันธ์, และ พั้น พันธิตา บุญชวน มาร่วมสัมผัสพลังแห่งความฉ่ำวาว ณ ลานทางเชื่อมบีทีเอส สยามสแควร์วัน
Infallible Laque Resistance Nude Edition มาพร้อมกับ Film-Forming Technology เทคโนโลยีฟิล์มเคลือบพิกเมนต์สีแน่นชัด พร้อมฟินิชวาวติดทนนานตลอดวัน ผสานนวัตกรรม Ultimate Comfort เนื้อสัมผัสเบาสบายปาก และล็อคความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากด้วยสควาเลน ทั้งยังออกแบบหัวแปรง 2 in 1 Liner-Like Applicator ที่สามารถวาดขอบปากและเกลี่ยสีปากเรียบเนียนในปาดเดียว มีให้เลือกถึง 6 เฉดสี โทนนู้ด เพื่อสีปากสวย โดดเด่นดูเป็นธรรมชาติสไตล์คนเอเชีย
ณิชา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ณิชารู้สึกยินดีและตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาร่วมเปิดตัวคอลเลกชันลิปสติกเฉดสีใหม่จาก L'Oréal Paris สีสวย เหมาะกับผิวคนเอเชียมากค่ะ ณิชาใช้เฉดสี 603 ค่ะ เพราะเป็นสีที่เข้ากับโทนผิวของณิชาพร้อมให้ลุคที่ดูละมุนและเป็นธรรมชาติ ประทับใจทั้งเนื้อสัมผัสที่บางเบาและปากดูสวย
ฉ่ำวาว ที่สำคัญคือสีชัดและติดทนมาก แทบไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยค่ะ”
เจมีไนน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้าให้แนะนำลิปที่ผู้ชายสามารถใช้ได้ ผมแนะนำ Infallible Laque Resistance Nude Edition นี้เลยครับ ผมใช้เฉดสี 606 เพราะทาแล้วริมฝีปากดูสุขภาพดี เข้ากับลุคของตัวเอง และทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ทาแล้วเบาสบายปากมาก อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันครับ”
L'Oréal Paris เนรมิตสยามสเเควร์วันให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสสุดหรู พร้อมทั้งกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมชวนให้ทุกคนมาร่วมค้นหาลิปสติกเฉดนู้ดที่ใช่สำหรับตัวเอง มาร่วมค้นหาลิปโทนนู้ดที่ใช่แบบมั่นใจไปกับ “Infallible Laque Resistance Nude Edition” ได้แล้ววันนี้ ที่ทุกช่องทางจำหน่ายของ L'Oréal Paris หรือสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของ L'Oréal Paris Thailand