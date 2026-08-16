“โย อรุณี” ลั่นแม้ถูกมองเป็นคนอีเหละเขละขละ แต่ชีวิตไม่มีคำว่าไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหัวใจรักได้แต่ไม่ร่วมชีวิต

“โย อรุณี” เปิดใจมีความรักได้แต่ไม่ขอใช้ชีวิตร่วมกับใครแล้ว ลั่นแม้ถูกมองเป็นคนอีเหละเขละขละ แต่ชีวิตไม่มีคำว่าไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่มีเงิน ลั่นการที่ตนดูแลตัวเองได้ มันคือความสำเร็จรายวันที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ทำคนแห่ชื่นชมทัศนคติ
หลายคนอาจจะมอง “โย อรุณี ขวัญยืน” ตลกโปกฮา เมาไปเรื่อย ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าทำไม “โน้ส อุดม แต้พานิช” ถึงคลั่งรัก อยากจะได้เป็นเมียหนักหนา แต่ถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของโยจะรู้ดีว่าโยเป็นผู้หญิงคนนึงที่สู้ชีวิตและมีทัศนคติที่ดีมากๆ ล่าสุดในรายการ มรดกตกทอล์ก ของ “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช” ได้ชวนโย อรุณี มาเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตที่มุมลึก แค่เพียงไฮไลต์ไม่กี่นาที โยก็ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นคนที่มีทัศนคติดีมากๆ พากันฟีดแบ็กว่าชอบวิธีคิดของโย
“ทุกครั้งที่เหนื่อย ก็จะบอกกับพ่อว่ากำลังพยายามอยู่พ่อ เวลาทำงานอย่างไปปอกของขาย ก็จะบอกพ่อว่าไม่ให้เสียเลือดหรอก หนูกำลังพยายามอยู่นะพ่อ เพราะเรารู้ว่าพ่ออยากให้เราสบาย เขาเลยทำทุกอย่าง ผู้ชายคนแรกที่ปลูกต้นไม้ให้ดูคือพ่อ พ่อเขาซื้อที่ที่มีเล้าไก่ พ่อปลูกคุณนายตื่นสายเรียงสีกันมาเลย เขาบอกว่าลูกสาวมันตื่นสาย คนอื่นก็จะว่าไอ้โยมันอีเหละเขละขละ พ่อจะบอกไอ้แสบมันเอาตัวรอดเก่ง เห็นมันอย่างนี้มันเก่ง เกิดมาเป็นคนหนูไม่เคยเสียความภูมิใจเลย เพราะหนูมีพ่อ
(แล้วถ้าเกิดเราไม่ประสบความสำเร็จ หาเงินไม่ได้?) ไม่มี มันไม่มีทาง ไม่มีทางเลย แต่จะได้มากได้น้อยแค่นั้นเอง ในสายตาคนอื่นถ้าเราขายหมูปิ้ง คนก็อาจจะมองว่าเราไม่ประสบความสำเร็จ หรือเราไปเอาส้มโอเก่าๆ มาแกะขาย คนอื่นก็อาจจะมองว่าเราไม่ประสบความสำเร็จ แต่เราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้ มันคือความสำเร็จรายวันที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาใคร เดือดร้อนใคร แต่ก็อยากจะทำเพิ่มเพื่อดูแลสิ่งที่รัก หรือหาของที่รักมาไว้ให้เห็น ได้ดูได้”
ส่วนเรื่องความรักมีได้ แต่ไม่อยากอยู่ร่วมชีวิตกับใครอีกแล้ว
“ไม่น่าจะอยากใช้ชีวิตร่วมกับใคร แต่ความรักอยากมี แต่ไม่อยากร่วม หลังจากที่เราผ่านความรักอะไรต่างๆ มา บอกกับชีวิตตัวเองแล้วว่าไม่อยากร่วม แต่รักได้ ก็มีคนเข้ามา หน้าตาเราก็พอได้มันก็ต้องมี ก็ใช้ชีวิตไปได้ เขาก็อยากจะร่วมแต่เราไม่อยากร่วม ก็บอกเขาไปให้ชัดเจนว่ารักได้แต่ไม่ขอร่วม”