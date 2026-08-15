“แจ็ค ไททัส” คว้ารางวัล 2 เวทีใหญ่ เปิดโมเดลลิ่งอเมริกา ดันคนไทยสู่ระดับโลก

“แจ็ค ไททัส” คว้าชัยการประกวด 2 เวทีใหญ่ ประสบการณ์เพียบ เตรียมจัดประกวด Mister & Miss Supranational เปิดโมเดลลิ่งอเมริกา ดันเด็กในสังกัดสู่เวทีโลก
เดินทางกลับถึงไทยแล้ว สำหรับ "แจ็ค ไททัส" นายแบบไทย-อเมริกัน Mister Supranational Thailand 2026 และเจ้าของตำแหน่งอินเตอร์ Mister Model International 2025 ล่าสุดกับการสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีอินเตอร์อีกครั้ง ในการประกวด Mister Supranational 2026 ที่โปแลนด์ โดย แจ็ค ไททัส ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้โชว์ศักยภาพและความโดดเด่นในทุกรอบการประกวด คว้ารางวัล Supra Fan Vote 2026 ผ่านเข้าสู่ Top 10 Mister Supranational Influencer Finalists ก่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าตำแหน่งสำคัญอย่าง “Continental King of Asia 2026” มาครองได้อย่างสมเกียรติ ยืนหนึ่งในฐานะตัวแทนแห่งทวีปเอเชียบนเวทีระดับโลก
การคว้าชัยในครั้งนี้ นับเป็นการได้รางวัลใหญ่ 2 เวทีต่อเนื่อง ปี 2025 ได้รางวัลชนะเลิศ Mister Model International และปี 2026 ก็ยังได้รางวัล Continental King of Asia 2026 จากเวที Mister Supranational 2026 นอกจากจะตอกย้ำความสามารถและความปังแบบฉุดไม่อยู่ของแจ็คแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้แก่เหล่าแฟนนางงามและคนไทยเป็นอย่างมาก โดยวันนี้แจ็ค ไททัส ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมกับ "อาย กัญญาลักษณ์" Miss Supranational Thailand 2026 โดยอายเข้ารอบ Top 24 ในการประกวด Miss Supranational 2026 ท่ามกลางแฟนนางงามที่มารอต้อนรับส่งเสียงกรี๊ดกันลั่นสนามบิน
ซึ่งแจ็ค ไททัส ก็ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "ดีใจมาก ตอนไปเราใส่เต็มที่ มันเกินคาดหมายมากสำหรับรางวัล Continental King of Asia 2026 ท็อปเอเชีย เราไปกันสองคนก็ช่วยกันเต็มที่ วินาทีสุดท้าย คนที่สอนเดินบนเวทีก็คือน้อง"
หลังจากได้ตำแหน่งContinental King of Asia 2026 จากนี้ไปงาน Supranational ในเอเชีย ก็จะมีแจ็คไปปรากฏตัวร่วมงานกับเวทึใหญ่ "ในเอเชียเราจะโชว์ความเป็น King of Asia เราเป็นตัวแทน Supra ใหญ่ของเวที ไปทำหน้าที่ตรงนี้ ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวแจ็ค และขอบคุณที่ไม่เชื่อมั่น มันเป็นแรงผลักดันให้เราดึงศักยภาพออกมา ผลออกมารู้สึกประทับใจทุกโมเมนต์"
"ที่มันมากกว่าสายสะพายคือการทำงาน เราได้เรียนรู้การทำงาน ในส่วนของการประกวด โปรดักชั่นต่างๆ ในพาร์ทของผู้บริหาร เราจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้ในการจัดประกวดในประเทศไทย อยากให้ติดตาม Supranational Thailand ปีหน้าเราจะค้นหาตัวแทนที่เหมาะสม แจ็คเปิดบ.โมเดลลิ่งที่อเมริกา ก็จะผลักดันคนที่มีความฝันอยากจะก้าวเข้าสู่ระดับโลก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง มาเริ่มต้นกับเรา แจ็คทำงานเดินแบบที่อเมริกา ใช้ชีวิตที่อเมริกาและคอนเนคชั่น ในต่างประเทศ ทำให้เรามั่นใจตรงนี้ ทาเก็ตหนุ่มไทยแบบเรานี่เป็นที่ต้องการในต่างประเทศมาก อยู่ในไทยอาจไม่ฮอตแต่อยู่ที่โน่นคือฮอตเลย และจะมีข่าวดีหลายๆ โปรเจ็กท์แน่นอน"