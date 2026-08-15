“อิงฟ้า” Feat. “รัชโย” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ลูบไล้ให้ใจสั่น” จัดเต็ม 7 เวอร์ชั่น

“อิงฟ้า วราหะ” ฮอตไม่เลิกล่าสุด ก็ปล่อยซิงเกิ้ล “ลูบไล้ให้ใจสั่น” Feat.กับแร็ปเปอร์ชื่อดัง “รัชโย” ซึ่งเป็นเพลงที่อิงฟ้าร้องให้กับเดอลีฟที่เจ้าตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยจะปล่อยบทเพลงหลัก 2 เวอร์ชั่นคือลูกทุ่งและป็อบ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทำเป็นเวอร์ชั่น AI Generated นำเสียงต้นแบบมาต่อยอดอีก 5 สไตล์ดนตรี (อาทิ T-pop, City Pop, Dream Pop, Jazz, Metal) รวมเป็น 7 เวอร์ชั่น เพื่อสะท้อนความสวย 7 สไตล์ของผู้หญิงอย่างลงตัว และยังเผยท่าเต้นลูบไล้ที่กำลังเป็นไวรัล อิงฟ้า วราหะ ได้เปิดใจถึงเบื้องหลังการทำงานและภาพรวมของ MV เพลงนี้ว่า
“ตื่นเต้นและสนุกมากค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมกับแบรนด์เดอลีฟ เพลง ลูบไล้ให้ใจสั่น เป็นเพลงที่ติดหู ฟังแล้วรู้สึกสดใส ได้ใส่อินเนอร์ความสนุกและความมั่นใจในผิวสวยเข้าไปเต็มที่ การถ่ายทำ MV สนุกสนานมาก ได้ร่วมงานกับน้องรัชโย ครั้งแรก น้องเอิร์ท รัชโย มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก แร็ปสุดสับของน้องผสานกับท่อนร้องของอิงฟ้าได้อย่างลงตัวเลยค่ะ”
นอกจากนี้ อิงฟ้า ยังพูดถึงไฮไลต์สำคัญใน MV อย่างท่าเต้นกระแสแรง ท่าเต้นลูบไล้ผิวให้วิ้ง ที่กำลังกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลว่า
“ท่าเต้นแคมเปญนี้ออกแบบมาให้จังหวะสนุกสนานมากๆ ค่ะ สื่อถึงความรู้สึกฟินจนอยาก ลูบไล้ ผิวที่เนียนใสวิ้ง ซ้อมไม่ยากเลย เน้นความพลิ้วไหว ถือว่าเป็นท่าไฮไลต์ที่อยากเชิญชวนแฟนๆ ทุกคนมาร่วมเต้นแชลเลนจ์ด้วยกันในโซเชียลมีเดียค่ะ”
“และนอกจาก 2 เวอร์ชั่นหลักอย่าง Modern Luk-Tung และ Pop Disco ที่อิงฟ้าร้องจริงแล้ว พอได้ฟังอีก 5 เวอร์ชั่นที่ AI ช่วยสร้างสรรค์อย่าง City Pop, Jazz หรือ Metal รู้สึกแปลกใหม่มาก ฟังได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ”
เผยความลับการดูแลผิวสวยสุขภาพดีสไตล์อิงฟ้า
“การดูแลผิวที่ดี เราต้องดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ทาครีมอย่างเดียว พอได้ใช้ สบู่เดอลีฟ ทานาคา สูตรอัปเกรดใหม่ ผิวใสไบรท์ x3 ด้วยพลัง Triple Bright Active ทานาคา + ส้ม + ไนอาซินาไมด์ รู้สึกเลยว่าตอบโจทย์มาก ผิวเนียนใสวิ้งทันทีหลังอาบ และยังมีนวัตกรรม 4D Bio-Active ที่มีงานวิจัยรองรับ ช่วยดูแลผิวครบ 4 มิติ ให้ผลลัพธ์แบบ Skin Longevity ผิวสวยแข็งแรงยาวนานจริงๆ ค่ะ”
ด้าน รัชโยแร็ปเปอร์หนุ่มแต่งไรม์แร็ปสุดสับกล่าวเสริมว่า “ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับเดอลีฟและพี่อิงฟ้า ผมคุ้นเคยกับแบรนด์เดอลีฟอยู่แล้ว สบู่ก็เหมาะกับคนกิจกรรมเยอะแบบผมครับ”
“ในท่อนแร็ปผมตั้งใจดึงจุดขายของสบู่สูตรใหม่ที่มี Triple Bright Active ทั้งทานาคา ส้ม และไนอาซินาไมด์ มาแต่งเป็นไรม์ที่ร้องตามง่าย ติดหู สื่อถึงฟองนุ่ม ให้ผิวเนียนใส น่าสัมผัส หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ การทำงานกับพี่อิงฟ้า พี่เขาเก่งมากครับ มีความเป็นมืออาชีพสูง ร้องท่อนฮุก ผิวใส ด้วย de leaf ทริปเปิ้ล ไบรท์ แอคทีฟ…ออกมาได้ติดหูและมีเสน่ห์มากๆ ทำให้ท่อนร้องกับท่อนแร็ปผสานกันออกมาลงตัวสุดๆ ครับ” สามารถติดตามฟังเพลง "ลูบไล้ให้ใจสั่น" และร่วมสนุกกับกิจกรรมได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ https://www.tiktok.com/@deleafthanaka
“ตื่นเต้นและสนุกมากค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมกับแบรนด์เดอลีฟ เพลง ลูบไล้ให้ใจสั่น เป็นเพลงที่ติดหู ฟังแล้วรู้สึกสดใส ได้ใส่อินเนอร์ความสนุกและความมั่นใจในผิวสวยเข้าไปเต็มที่ การถ่ายทำ MV สนุกสนานมาก ได้ร่วมงานกับน้องรัชโย ครั้งแรก น้องเอิร์ท รัชโย มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก แร็ปสุดสับของน้องผสานกับท่อนร้องของอิงฟ้าได้อย่างลงตัวเลยค่ะ”
นอกจากนี้ อิงฟ้า ยังพูดถึงไฮไลต์สำคัญใน MV อย่างท่าเต้นกระแสแรง ท่าเต้นลูบไล้ผิวให้วิ้ง ที่กำลังกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลว่า
“ท่าเต้นแคมเปญนี้ออกแบบมาให้จังหวะสนุกสนานมากๆ ค่ะ สื่อถึงความรู้สึกฟินจนอยาก ลูบไล้ ผิวที่เนียนใสวิ้ง ซ้อมไม่ยากเลย เน้นความพลิ้วไหว ถือว่าเป็นท่าไฮไลต์ที่อยากเชิญชวนแฟนๆ ทุกคนมาร่วมเต้นแชลเลนจ์ด้วยกันในโซเชียลมีเดียค่ะ”
“และนอกจาก 2 เวอร์ชั่นหลักอย่าง Modern Luk-Tung และ Pop Disco ที่อิงฟ้าร้องจริงแล้ว พอได้ฟังอีก 5 เวอร์ชั่นที่ AI ช่วยสร้างสรรค์อย่าง City Pop, Jazz หรือ Metal รู้สึกแปลกใหม่มาก ฟังได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ”
เผยความลับการดูแลผิวสวยสุขภาพดีสไตล์อิงฟ้า
“การดูแลผิวที่ดี เราต้องดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ทาครีมอย่างเดียว พอได้ใช้ สบู่เดอลีฟ ทานาคา สูตรอัปเกรดใหม่ ผิวใสไบรท์ x3 ด้วยพลัง Triple Bright Active ทานาคา + ส้ม + ไนอาซินาไมด์ รู้สึกเลยว่าตอบโจทย์มาก ผิวเนียนใสวิ้งทันทีหลังอาบ และยังมีนวัตกรรม 4D Bio-Active ที่มีงานวิจัยรองรับ ช่วยดูแลผิวครบ 4 มิติ ให้ผลลัพธ์แบบ Skin Longevity ผิวสวยแข็งแรงยาวนานจริงๆ ค่ะ”
ด้าน รัชโยแร็ปเปอร์หนุ่มแต่งไรม์แร็ปสุดสับกล่าวเสริมว่า “ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับเดอลีฟและพี่อิงฟ้า ผมคุ้นเคยกับแบรนด์เดอลีฟอยู่แล้ว สบู่ก็เหมาะกับคนกิจกรรมเยอะแบบผมครับ”
“ในท่อนแร็ปผมตั้งใจดึงจุดขายของสบู่สูตรใหม่ที่มี Triple Bright Active ทั้งทานาคา ส้ม และไนอาซินาไมด์ มาแต่งเป็นไรม์ที่ร้องตามง่าย ติดหู สื่อถึงฟองนุ่ม ให้ผิวเนียนใส น่าสัมผัส หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ การทำงานกับพี่อิงฟ้า พี่เขาเก่งมากครับ มีความเป็นมืออาชีพสูง ร้องท่อนฮุก ผิวใส ด้วย de leaf ทริปเปิ้ล ไบรท์ แอคทีฟ…ออกมาได้ติดหูและมีเสน่ห์มากๆ ทำให้ท่อนร้องกับท่อนแร็ปผสานกันออกมาลงตัวสุดๆ ครับ” สามารถติดตามฟังเพลง "ลูบไล้ให้ใจสั่น" และร่วมสนุกกับกิจกรรมได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ https://www.tiktok.com/@deleafthanaka