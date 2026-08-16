“กวาง ฟ้ารุ่ง” ควงสามีและลูกสาว “น้องอารยา” เผยไวรัลเบ้าหน้าฟ้าประทาน เตรียมปั้นลงมิสยูนิเวิร์ส? พร้อมเล่าชีวิตคุณแม่ฟลูไทม์ จนลูกเก่งรอบด้าน

“กวาง ฟ้ารุ่ง” วันนี้ควงสามีสุดหล่อ “แอนดี้ ซาฮาเรียฟ” พร้อมเปิดตัวลูกสาวคนสวย “น้องอารยา” เปิดใจหลังน้องอารยากลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียล ยกให้เป็นใบหน้าฟ้าประทาน พร้อมเล่าชีวิตคุณแม่ฟลูไทม์ จนลูกสาวเก่งรอบด้าน เตรียมปั้นลงมิสยูนิเวิร์ส? ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
อารยาเปิดโชว์ด้วยการเล่นเปียโน เล่นมาตั้งแต่กี่ขวบ?
อารยา : เริ่มเรียนตอน 3 ขวบค่ะ ตอนนี้อารยา 6 ขวบแล้ว
สวยมากๆ?
อารยา : ขอบคุณค่ะ (ยกมือไหว้)
ล่าสุดไปเดินพรมแดง งานประกาศรางวัลนาคราชอวอร์ด มีแต่คนแชร์คลิปครอบครัวคุณกวาง และน้อง สวยมาก ออร่าจับตั้งแต่เด็ก ลูกสาวสวยขนาดนี้ รู้สึกยังไง?
กวาง : ก็ดีใจ พอเป็นลูกเรา เราเห็นเขาทุกวัน ก็จะไม่รู้สึกว่าพิเศษอะไรกว่าเดิม แต่พอมีฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้ก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูน้อง
แอนดี้ : อารยาเป็นคนชอบลองสิ่งใหม่ๆ ตลอด เขามีแพสชั่นพอทุกคนชื่นชมเขาก็รู้สึกภูมิใจ
รู้มั้ยว่าหนูสวยมาก?
อารยา : รู้ค่ะ (ยิ้มหวาน)
เป็นเด็กสวยอย่างเดียวไม่พอ มองไปเป็นเด็กที่สวยและมีเสน่ห์ พ่อหวงมั้ย?
แอนดี้ : ยังไม่ใช่ตอนนี้ ตอนโต (หัวเราะ)
คุณพ่อไม่ชอบให้แต่งหน้าแต่งตัว?
กวาง : น้องอารยาอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลา เขาก็จะแต่งหน้า เขาซึมซับพฤติกรรมอัตโนมัติ เขาจะเริ่มหม่ามี้อยากปัดแก้ม ตื่นเช้ามาตาก็เป็นวิ้งกลิตเตอร์เต็มไปหมดเลย คุณพ่อเห็นแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องเมคอัพมากได้มั้ย
แอนดี้ : เป็นเด็กอยู่ อยากให้เป็นเด็กแบบนี้ไปก่อน สวยแล้ว พอแล้ว
กวาง : อนาคตก็ว่ากันอีกทีนึง (หัวเราะ)
ตอนนี้อารยา 6 ขวบ เริ่มเลือกเสื้อผ้าเอง แต่งตัวเอง เสื้อผ้าที่ใส่มาวันนี้เลือกเองมั้ย?
อารยา : (ส่ายหน้า ชี้ไปที่แม่กวาง)
กวาง : ปกติแล้วเช้ามาจะเลือกเสื้อผ้าเอง วันนี้อยากเป็นเคป๊อปบ้างอะไรบ้าง บางทีอยากใส่ครอปบ้าง โชว์สะดือ ออกกำลังกาย เขาตามไปฟิตเนส เห็นเราใส่สปอร์ตบราก็อยากใส่บ้าง เราก็บอกเดี๋ยวก่อนลูก หาอะไรที่คล้ายๆ กันให้เขา
พ่อเลือกเสื้อผ้าให้ลูกมั้ย?
แอนดี้ : ช่วยตลอด ว่าจะใส่อะไร บางทีก็ช่วยดูเรื่องแฮร์สไตล์ มีความสุขกับการได้ดูแลลูกสาว ได้ช่วยลูกแต่งตัว จะได้เรียนรู้ด้วยว่าการแต่งตัวจะต้องเป็นแบบไหน จะได้เนี้ยบด้วย
นอกจากเปียโน อารยาทำอย่างอื่นได้ด้วย ทำอะไรได้บ้าง?
อารยา : หนูว่ายน้ำได้ ตีกอล์ฟ บัลเล่ต์ เคป๊อป แล้วก็ยิมนาสติกค่ะ แต่หนูชอบเปียโนที่สุดค่ะ
ส่งเรียนเปียโนตอน 3 ขวบ แต่เส้นทางมีแต่ดราม่า จนกวางเกือบท้อแท้?
กวาง : ด้วยความที่กวางเป็นครูสอนเปียโนเองด้วย ตั้งแต่เด็กๆ มา เราก็เล่นเปียโนมา เราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุด คุณครูที่ใช่ ตรงไลฟ์สไตล์เรามากที่สุด ก็ไปเจอคุณครูเสก ทองสุวรรณ ซึ่งเป็นคุณครูที่จบจากรัสเซีย เป็นศิลปินของเครื่องดนตรียามาฮ่าด้วย เปียโนที่เราได้ฟังกันเพราะๆ เมื่อกี้ก็ขอบคุณยามาฮ่าด้วยที่สนับสนุนมาให้ ทำให้ได้โชว์ในรายการ พอเจอครูเสก ครูเสกบ้านอยู่พระราม 5 แต่บ้านกวางอยู่กรุงเทพกรีฑา ข้ามฝั่งเลย เวลาเรียนหาไม่ได้เลย ไม่ใช่ลงเรียนแล้วได้นะ ต้องโทรศัพท์ปรึกษาก่อนว่าคุณแม่จะดูแลลูกเองหรือเปล่า จะมีเวลาทุ่มเทหรือเปล่า เหมือนสอบเข้าเรียนเลยค่ะ เวลาที่ให้มา คุณครูบอกว่าผมว่างวันนี้ เราก็ต้องขับรถไป เปิดตาราง ตายแล้ว มีเวลา 1 ชม. เราเรียนเสร็จบ่ายสาม สี่โมงต้องถึงครูเสกแล้ว แล้วจันทร์-ศุกร์ กวางไม่มีคนขับรถ ไม่มีพี่เลี้ยง ต้องหอบหิ้วน้องอารยาขับรถไปเอง เหนื่อยมาก แล้วต้องนั่งฟังอยู่ 1 ชม. แรกๆ เด็กๆ ยุกยิก ง่วงบ้างอะไรบ้าง เตรียมอาหารการกินทุกอย่าง กลับบ้านอีก เช็กเวลาไปแล้วประมาณ 3 ชม.ต้องซ้อมเปียโนทุกวัน มันคือวินัยที่เราต้องทำให้กับลูก ก็เหนื่อยมากค่ะ บางทีกลับมาน้องอารยาก็สลบแล้วเหมือนกัน ณ โมเมนต์แรกๆ ก็มีคิดเหมือนกันว่าเราทำเยอะเกินไปหรือเปล่า แต่พอเราเริ่มสนับสนุนลูกแล้วน้องอารยาเขามีโปรเกลสที่ดีขึ้น เราก็เริ่มรู้สึกเอ็นจอย ภูมิใจ เวลาเราส่งเขาไปประกวดอะไรก็ตามเขาได้รางวัล เขาภูมิใจเขาคุยกับเพื่อน เราเลยฮึบ ทุกวันนี้เลยกลายเป็นกิจวัตรที่เราโอเคแล้วค่ะ
หนูชอบเรียนเปียโนทุกวันมั้ย?
อารยา : ชอบค่ะ
เคยมีเบื่อไม่อยากเรียนมั้ย?
อารยา : นิดหน่อยค่ะ (หัวเราะ)
มีงอแงมั้ย?
อารยา : มีบ้างค่ะ จริงๆ ซ้อมที่บ้านทุกวันแต่ไปเรียนอาทิตย์ละครั้ง เขามีงอแง ยุกยิกบ้าง เราก็แบบอยากได้อะไรลูก เอาอะไรคะ อย่างมาวันนี้ เขาบอกว่าคุณแม่จะให้รางวัลอะไรหนูหรือเปล่า รู้เรื่องแล้ว
คุณแม่จะให้อะไร?
อารยา : ไม่รู้ค่ะ
ช่วงนี้อารยาต้องบินไปแข่งเปียโนที่ฮ่องกง แต่ไปไม่ได้เพราะว่า?
กวาง : คุณแม่แข่ง HYROX ค่ะ (หัวเราะ) แข่งไปแล้วเมื่อคืนค่ะ จะบอกว่าพอแข่งเสร็จนอนไม่หลับ เหมือนร่างกายกำลังดีด ตีสามตีสี่ อารยาไปเชียร์ด้วย คนก็เยอะมาก เราก็ทำเต็มที่ จริงๆ ต้องบอกว่าที่เลือกทำ HYROX เพราะอยากเป็นตัวอย่างให้น้องอารยาว่าเราไปออกกำลังกายนะ ให้เขาเห็นว่าคุณแม่สู้นะลูก ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
อารยาเชียร์คุณแม่เป็นยังไง?
อารยา : (ยกนิ้วหัวแม่โป้ง)
ทำไมไม่ไปแข่งกับแอนดี้?
กวาง : ไม่งั้นต้องยกน้ำหนักแบบผู้ชาย ต้องเทรนนิ่งตลอด ตอนแรกคุยกับพี่ตู่ ภพธร พี่ตู่มีคู่แล้ว ก็ไม่เป็นไร คราวหน้าก็ได้
อารยาจะมีไปแข่งเปียโนที่ไหน?
กวาง : ที่ไทเป ไต้หวัน เดือนหน้าค่ะ
ตื่นเต้นมั้ย?
อารยา : ตื่นเต้นมากค่ะ
กวาง : การแข่งขันนี้ต้องแข่งจากทั่วโลก จะมีโลคอลด้วย เด็กจากไต้หวันด้วย ต่างประเทศด้วย รอบนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ เราผ่านรอบคัดเลือกไปแล้วค่ะ
เรื่องกอล์ฟ ชอบเล่นมั้ย?
อารยา : ชอบค่ะ เรียนตั้งแต่ 2 ขวบค่ะ
กวาง : ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยค่ะ เนื่องจากน้องมีพลังเยอะ ก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทำค่ะ
ทำไมเลือกกีฬากอล์ฟ ต้องใช้ความอดทน?
กวาง : ดูเป็นแบบนั้นใช่มั้ยคะ แต่พอเป็นเด็กๆ จะเป็นการเขวี้ยงบอล กระโดดทรงตัวมากกว่า ไม่ได้โฟกัสว่าต้องถือไม้กอล์ฟอย่างเดียว เน้นเรื่องมูฟเมนต์เขา ทักษะต่างๆ มีแข่งด้วยค่ะ
อารยา : หนูแข่งรอบนึงแล้วค่ะ ได้ที่ 5 ค่ะ ได้รางวัลเป็นเหรียญค่ะ
พ่อแม่ให้รางวัลอะไร?
อารยา : จำไม่ได้แล้วค่ะ
เต้นก็เก่ง เคป๊อป มีใครเป็นไอดอล?
อารยา : พี่ลิซ่าค่ะ ชอบเพลงร็อกสตาร์ที่สุดค่ะ
คุณแม่เคยเต้นด้วยมั้ย?
กวาง : ไม่ได้เลยค่ะ คุณพ่อคุณปู่เขาจะสายเต้น น้องอารยาก็จะเปิดเพลงเต้นที่บ้าน
อารยา : ป่ะป๊าไปทำงาน หนูเต้นกับคุณปู่แทน ตอนนี้โรงเรียนปิดเทอม ถึงเต้นกับป่ะป๊าได้
อารยาเดินแบบมาด้วย?
อารยา : นานแล้วค่ะ ชอบเดินแบบค่ะ โตขึ้นอยากเป็นมิสไทยแลนด์ค่ะ
อยากเป็นนางงามเหมือนคุณแม่?
อารยา : แล้วก็อยากเป็นนักร้อง อยากเป็นนักเต้น
มีผู้จัดละครติดต่อมา อยากให้น้องไปเล่นละคร?
กวาง : พี่ชุติดต่อเข้ามา แต่เขาเห็นน้องทางโซเชียลมีเดีย แต่พอนัดเจอตัวน้องอารยา ทุกคนจะคิดว่าน้องโตแล้ว ในกล้องค่ะ แต่พอเจอตัวจริง ตัวนิดเดียวอยู่เลย พี่ชุเข้าใจว่า 8-9 ขวบแล้ว แต่จริงๆ ตอนนั้น ก็ 5-6 ขวบ บทจะเป็นเรื่องหนีออกไปโดดโรงเรียนออกไป แก่นแก้วนิดหน่อย แต่พอเจอตัวยังตัวเล็กอยู่เลย ก็บอกว่าไว้โอกาสหน้าค่ะ ฉะนั้นรอก่อนนะคะ
อารยา : ตอนนี้น้อง 6 ขวบครึ่งนะ
ถ้าคนติดต่อไปแอ็กติ้งได้มั้ย?
อารยา : ได้ค่ะ
พร้อมผลักดันลูกไปวงการบันเทิง?
กวาง : พร้อมค่ะ จริงๆ ทุกวันนี้ก็สนับสนุนเขา อยากทำอะไรก็เต็มที่เลย อยากให้เขาเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง เขาจะได้ค้นพบสิ่งที่เขาอยากทำด้วยค่ะ
คุณพ่อล่ะคะ?
แอนดี้ : ซัปอพอร์ตทุกอย่างครับ
เคยแพลนอยากให้ลูกเป็นมิสยูนิเวิร์ส ตอนนี้แพลนเหมือนเดิมมั้ย?
กวาง : เวลาผ่านไป ก็เปลี่ยนแปลงไป น้องอารยาได้ลองหลายๆ อย่าง เขาอยากทำหลายอย่างมาก ฉะนั้นหน้าที่ตอนนี้ก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากจะเป็น ก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าจะไปเส้นทางไหน
เมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นมิสยูนิเวิร์ส?
กวาง : อยากบอกว่าที่เขาอยากเป็นคือคุณยายเปิดให้ดู กวางไม่ได้เปิดเลยค่ะว่าเราได้มงกุฎหรือทำอะไรมา แต่เวลาเราเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงตอนเราประกวด โน่น คุณยาย-หลาน นอนดูทางมือถือ คุณยายเขาภูมิใจและเปิดให้อารยาดู อารยาก็เห็นคุณแม่ประกวดบนเวที คุณยายเป็นนางงาม นางสาวลำปาง เป็นนางงามเก่า คุณยายเขาจะชอบ ภูมิใจที่กวางเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส เขาก็โชว์ให้หลานดู หลานก็ซึมซับไปเลยค่ะ
อยากเป็นนางงามมั้ย?
อารยา : อยากเป็นค่ะ
มีแพลนมีลูกอีกคนมั้ย?
กวาง : มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะ ในการเลี้ยงลูกสักคน ต้องใช้พลังเหมือนกัน คุณแอนดี้เขาอยากได้ลูกสาวนานแล้วค่ะ กวางมีบ้าง ก่อนหน้านี้ไม่คิดเลยเพราะเหนื่อยมาก แต่พอน้องโตขึ้น ก็มีอารมณ์คิดถึงตอนเด็กๆ เนอะ ตอนลูกอยู่ข้างๆ อก ตอนเราท้อง แว็บบ้าง แต่แว็บมาแล้วแว็บไปค่ะ (หัวเราะ)
อารยาอยากมีน้องมั้ย?
อารยา : อยากมี จะได้เล่นกับน้อง อยากได้น้องผู้หญิง
กวาง : ตอนนี้บอกเพื่อนที่มีลูกสาวย้ายมาอยู่ใกล้ๆ บ้านแล้วค่ะจะได้เล่นด้วยกัน (หัวเราะ) ย้ายมาจริงๆ นะ รั้วติดกันเลย มีเพื่อนมาจะได้หมดห่วงไปแล้ว เรื่องมีลูกอีกหนึ่งคน อารยาอยากมีน้อง เราบอกเอาทามาก็อตไปเลี้ยงก่อน ถ้าเลี้ยงไม่ตายเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องสัตว์เลี้ยง เลี้ยงไปสักพักมันตายแล้วคุณแม่ เลี้ยงต่อมั้ยคะ
อารยา : ไม่เลี้ยงแล้ว
กวาง : (หัวเราะ) ก็เลยไม่ขอน้องแล้ว
ช่วงมีอารยา 6 ปี ทั้งคุณแอนดี้คุณกวาง แทบไม่มีเวลาสวีตกันเลย?
กวาง : ใช่ค่ะ เราใช้เวลาให้กับน้อง แล้วเราอยู่กัน 3 คนตั้งแต่แรกเริ่ม เราดูแลกันตลอดเลย ไปต่างประเทศ มีงานต่างประเทศ ก็บินไปด้วยกันตลอดค่ะ 24 ชม.อยู่ด้วยกัน
ทริปล่าสุดไปสองต่อสอง?
กวาง : ไปเกาหลี ประมาณ 3-4 วันค่ะ มีคุณปู่คุณย่า และคุณยายให้มาช่วยดูแลน้องอารยา ตอนแรกบอกสามีว่าหรือเราจะไปเกาหลี สามีบอกว่าเอาอารยาไปด้วยใช่มั้ย นี่ก็เงียบไง เพราะอยากลองไปกันสองคน เขาก็พูดว่าเราลองให้ลูกอยู่บ้านมั้ย เลยได้ไปด้วยกัน
มีอะไรอยากบอกลูกสาว?
กวาง : อยากบอกว่าหม่ามี้มีความภูมิใจในตัวหนูมากเลย ที่เป็นแบบนี้นะคะ หม่ามี้รักน้องนะ
แอนดี้ : ป่ะป๊ารักหนูมากๆ
อารยาอยากบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่?
อารยา : รักและขอบคุณที่สอนหนู (กอดกัน)
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