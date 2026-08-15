“เม พรีมายา” ขอโทษ! ปมรักลูกไม่เท่ากัน ลั่นถ้าไม่ได้เสียงสะท้อนจากสังคมก็ยังมองไม่เห็นข้อผิดพลาด สัญญาจะเปลี่ยนแปลง

เพียงแค่เสี้ยววินาที ก็อาจจะทัวร์ลงได้ ล่าสุด “เม พรีมายา” ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวขอโทษสังคม ถึงประเด็นที่คนกล่าวหาว่า “รักลูกไม่เท่ากัน” กำลังสร้างปมให้เด็ก ส่วนนึงก็มาจากคลิปวันแม่ ที่ “น้องโซล” ลูกชายเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่ ในคลิปจังหวะหนึ่งเมได้ดันลูกชายออกไป ก่อนรับพวงมาลัยจาก “น้องโมเน่” หยอกเอินกัน จนทำให้ชาวเน็ตต่างไม่สบายใจกับพฤติกรรมดังกล่าวของผู้เป็นแม่ รวมทั้งก่อนหน้านี้ เม พรีมายา ได้ออกมาเผยว่าเจ็บปวดแทนน้องโซล ที่เวลาออกไปข้างนอก คนมักพุ่งเป้าไปทักทายและขอถ่ายรูปกับโมเน่ รู้สึกน้องโซลถูกมองข้ามจนไม่มีที่ยืน จนตนต้องเข้าไปกอด บอกแม่อยู่ตรงนี้ เพื่อชดเชยความรู้สึก ชาวเน็ตจวกปัญหาเกิดจากแม่ที่เอาลูกมาทำคอนเทนต์ พอเกิดผลกระทบกลับโทษสังคม
ล่าสุดเจ้าตัวร่ายยาวอธิบายถึงดรามา “รักลูกไม่เท่ากัน” พร้อมขอโทษ และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก!
“จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากสิ่งใดที่ครอบครัวเราได้แชร์หรือแสดงออกไป ทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ เราต้องขออภัยจากใจจริงนะคะ
ในฐานะผู้ปกครอง เรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่ส่งมา เรารับรู้และรับฟังค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เป็นห่วง และหวังดีกับครอบครัวของเรามาโดยตลอด หลังจากนี้เราจะนำทุกคำแนะนำกลับมาทบทวนและใส่ใจในการดูแลเด็กๆ ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ข้อผิดพลาดบางอย่าง ถ้าไม่ได้เสียงสะท้อนจากสังคม เมก็ยังมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง แต่พออ่านความคิดเห็นในโซเชียล และย้อนกลับมาดู พฤติกรรมบางอัน ก็ไม่น่ารักเลย เมสัญญาจะเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องการระบายเรื่องน้องโซลในการสัมภาษณ์วันก่อน ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่คำพูดที่สื่อสารอาจไม่ดีพอ จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเมโทษสังคม ซึ่งในส่วนนี้เมผิดเอง ที่ใช้คำพูดที่ไม่ชัดเจน และอาจทำให้หลายท่านรู้สึกไม่ดีและไม่สบายใจ เมต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ ในความเป็นจริง เมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านตลอดมา ทุกอย่างที่เมมีในวันนี้เกิดจากแรงซัพพอร์ทของทุกๆคน เมและครอบครัวจำได้ไม่ลืมค่ะ
สิ่งนึงที่อยากชี้แจง เมขอรับรองว่า ครอบครัวเรารักลูกและหลานเท่ากัน คอนเทนต์ต่างๆ ในโซเชียล เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่นำเสนอสู่สังคม เมขอขอบคุณที่ทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆ และในอนาคตเมจะระมัดระวังในการนำเสนอมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกค่ะ”