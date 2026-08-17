"สอดอ" เปิดเบื้องหลังคนรวย ลงคอร์สเรียน 1 ล้าน ที่แท้ไปหาผัวรวยฉ่ำ(คลิป)

"สอดอ" เปิดเบื้องลึก คอร์สเรียนคนรวย จ่ายคนละ 1 ล้าน แลกกับคอนเนกชั่น คนโสดก็จะได้ไปหาผัวรวย ไม่ใช่แค่เรียนแต่ยังเป็นการไปหาคู่ ยอมจ่ายเพราะอยากเป็นแบบไหน ก็ควรเอาตัวเองไปอยู่สังคมนั้น
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมานานแล้ว กับการที่บรรดานักธุรกิจคนรวย และผู้ที่อยากจะรวย ไปลงคอร์สเรียนแพงๆ เพื่อหาคอนเนกชั่นด้านธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจ แต่ในเบื้องลึกมันไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่มันยังเป็นการเปิดโอกาสไปหาคู่ จับผัวรวย หลายต่อหลายคน ทั้งดาราและคนอื่นๆ ก็ไปป๊ะกับผู้ชายรวยในการลงเรียนคอร์สเหล่านี้ จนกลายเป็นที่มาว่า ไปเรียนหรือไปหาผัวรวย
ด้าน “สอดอ Style”หรือ “เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง”อินฟลูฯ ดัง ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปลงคอร์สเรียนเป็นล้าน ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีมานี้ ลงเรียนแล้วเป็น 10 คอร์ส
“คือดิฉันเรียนมาเป็น 10 คลาสแล้ว เรียนมาตั้งหลายปีแล้ว 4-5 ปีแล้วมั้ง รวมเป็น 10 กว่าคลาส ก็ยังไม่ได้แฟนเลย คนอื่นเค้าได้กัน แต่ทำไมเราไม่ได้กัน”
”มีสิ เยอะแยะ เค้าได้กันเยอะแยะ ตอนนั้นที่เราเริ่มเรียน เราก็มีแฟน เวลาไปเรียนก็ไม่มีใครกล้ามายุ่ง และเราก็ไม่ได้ยุ่งกับใครด้วย แต่พอโสดแล้วไปเรียนปุ๊บ พอเขามีปาร์ตี้กัน ตอนนั้นเราเศร้า เราเฮิร์ต เวลาที่เราเฮิร์ต อยากเต้นก็เต้นไม่ออก อยากกินก็กินไม่ลง ก็กลับบ้านมานอนซม ร้องไห้ แล้วพอเรากลับมาเบิกบาน กลับมาเรียน คนที่เราเคยเล็งไว้ สรุปเขามีแฟนในคลาสเดียวกันไปแล้ว”
ข่าวลือ! คอร์สนี้ ไม่เน้นเรียน เน้นไปหาผัว ใช่ไม่ใช่?
“คือคลาสแบบนี้ เน้นคอนเนกชั่น คือเป็นการทำความรู้จักกัน เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง แล้วคนโสดส่วนมากที่ไปเรียน เขาก็อยากได้แฟน และคนที่เขามีแฟนอยู่แล้ว ที่เขาไปเรียน ก็ไปต่อยอดธุรกิจ ซึ่งมันเหมือนเป็นการคัดคนมาให้แล้ว (ไม่ใช่คือมีแฟนอยู่แล้ว แล้วไปหาแฟนใหม่ คือไม่ใช่เหรอ?) ไม่ใช่”
ยิ้มเบาๆ ข่าวลือล่าสุดสามีนักร้องดังไปพบรักใหม่ในคอร์สเรียนคนรวย
“ไม่รู้ ไม่รู้ว่ามีข่าวลืออะไร แต่คลาสนี้ เราก็เรียน แต่อย่ามาเจาะ คือจะอธิบายให้ฟังว่าคลาสเรียน เป็นการฟังสปีกเกอร์ เป็นการฟังจากคนที่เขาประสบความสำเร็จ เอามาแชร์ด้วยกัน พอเราเรียนเสร็จปุ๊บ ตอนเย็นก็มีปาร์ตี้สังสรรค์ เป็นกิจกรรมงานกลุ่ม ให้แต่ละคนได้ทำความรู้จักกัน แน่นอนมันก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล มันมีความบันเทิงเข้ามา มันเหมือนเป็นการจัดคลับขึ้นมา มีทั้งนักธุรกิจ มีทั้งเซเลเบริตี้ เอาง่ายๆ คือคลาสเรียนมันก็คัดคนเข้ามาอยู่แล้ว ซึ่งเวลามาเจอแบบนี้ มันอาจจะทำให้เกิดความใกล้ชิด ล่องลอยไปได้ ถ้าคนๆ นั้นไม่แข็งแรง”
“ซึ่งมันก็จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง แต่ถามว่ามีจริงไหม มันก็มี เอาง่ายๆ คนที่มีแฟนอยู่แล้ว ถ้าจะให้แฟนมาเรียนคลาสนี้ คิดดีๆ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคลาสไหน แต่ถ้าเป็นการเรียนแบบนี้ ซึ่งตอนคนจะแต่งงานกัน แต่อยู่ดีๆ ก็แตกแยกกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งเข้ามาเรียน แต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงทุกคน แต่เราก็เห็นมาบ้าง แต่ก็มีบางคู่ก็สลับสวิตซ์กัน มันมีทุกอย่าง แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคลาสเรียนนี้ก็ได้ ซึ่งจริงๆ มันก็มีทั่วทุกสังคม เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ ถามว่าเรางงไหมกับเรื่องราวแบบนี้ ฉันก็งงเหมือนกัน ทุกวันนี้ฉันก็ยังงงอยู่ เพราะทุกวันนี้ก็มีแต่คนชมว่าฉันสวยมาก สวยจึ้ง ทำไมไม่มีแฟน ทำไมยังโสด หรือว่าฉันควรกลับไปอ้วนดีกว่าไหม เพราะว่าตอนนั้นอ้วนฉ่ำมากเลย สับรางไม่ทัน ตอนนี้หุ่นเสียว หน้าก็พร้อม เนินหวานก็ใช่ แต่ไม่มี”
ยืนยัน! สวยสับขนาดนี้ ก็ยังจะไปลงคอร์สต่อ
“ก็ยังไปเรียนค่ะ แล้วตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ด้วย (คือเราตั้งใจไปเรียน?) ไปหาแฟนนี่แหละค่ะ แม้เราจะมีคู่จิ้นอยู่แล้ว แต่ตราบใดที่มันยังไม่ได้ตกลงอะไรกัน เราก็ยังสามารถเลือกได้อยู่ เราก็เลือกอะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากที่สุด เพราะว่าเราก็โสดมานานแล้ว ตอนนี้ก็ 35 ปีแล้ว อีกนิดนึง มดลูกก็แห้ง นมก็หย่อนยานแล้ว มันจะพาดมาข้างหลังได้แล้ว มันก็ถึงเวลาแล้ว”
แจง! ลงคอร์ส 1 ล้าน ได้อะไรบ้าง?
“ถ้าเราเสียเงิน 200 เราก็ไปเจอคน 200 มันเป็นการเลือกสังคม เป็นการเลือกสังคมให้กับตัวเอง ถ้าเราจ่าย 200 เราก็เจอคน 200 มันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน มันเหมือนกับคำว่าถ้าเราอยากเจอคนในสังคมแบบไหน เราก็ควรเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้น”
“แต่มันก็มีบางคนที่ไปกู้เงิน เพื่อจะอัปโปรไฟล์ เพื่อเอาตัวเองเข้ามา เข้ามาในสังคมแบบนี้ เพื่อจะไปต่อยอดในชีวิต หนึ่งเลยไปต่อยอดธุรกิจ บางคนก็ทำตัวเป็นมิตร แต่ไม่ใช่มิตรที่สะกดด้วย ร. นะ แต่เป็นมิตรสะกดด้วย จ. ซึ่งมันเยอะมาก แล้วบอกเลยว่าความฉิxหายของเส้นด้าย ที่อกหักครั้งที่แล้ว ก็จากคลาสเหมือนกัน ฉันเจอคนหนึ่งในคลาสนี้ ยิ่งเขารวยเราก็รู้สึกว่า เขาน่าเชื่อถือ ยิ่งโปรไฟล์ดีมาก ยิ่งรวยมาก คนประเภทนี้ก็จะโกงได้เยอะ”
“แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหน เราก็ต้องระวังตัวเอง ถ้าเรามีผัวมีเมียอยู่แล้ว เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ จิตใจเราต้องแข็งแรง ไม่ให้อะไรมันดึงดูดเราไป แต่จริงๆ แล้วทุกคลาสดีหมด แต่ทุกคลาสที่คนมาเรียน คือจบไป ปังทุกคน และในระบบของคลาสมันดีอยู่แล้ว ได้ความรู้ ได้คอนเนกชั่น เพราะบางอย่าง แม้ใช้เงินมากขนาดไหน แต่ถ้ามันไม่คอนเนกชั่นกัน มันก็ไม่ได้ ดังนั้นคือทุกคลาสเรียนดีหมด สนุกหมด แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องฉาบฉวย มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ก็ฝากไว้ด้วย เพราะเราเจอทั้งมิตร ต. และมิตร จ. ก็สภาพยับเยินตามที่เคยเป็นข่าว”