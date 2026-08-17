เปิดอก "ไฮโซน้ำหวาน" ชนวนเหตุเดือดกลางไลฟ์

เปิดอก "ไฮโซน้ำหวาน" ภรรยา "นาวิน ต้าร์" หลังทั้งไลฟ์ทั้งหลุดด่าแหลกสามีกับญาติๆ เจ้าตัวเผยสาเหตุหลายอย่างรวมกัน แต่ยืนยันตนเป็นคนแบบนี้ พร้อมบอกตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว
กลายเป็นประเด็นเดือดในช่วงก่อนหน้านี้ เรื่องที่ "ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร" ภรรยาอดีตนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง "นาวิน ต้าร์" เกิดปรี๊ดแตกขณะไลฟ์สด หลุดด่าแหลกสามีกับญาติๆ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจกับทีมข่าว manager online บันเทิง ถึงสาเหตุหลายอย่างรวมกัน แต่ยืนยันตนเป็นคนแบบนี้ พร้อมบอกตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว
"ถ้าพูดถึงที่บ้านก็ปกติค่ะ เข้าสู่สภาวะปกติ มันก็ต้องเดินต่อน่ะพี่ เพื่อครอบครัวเพื่อลูก อาจจะเหมือนสะสมหลายๆ อย่าง หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นตามที่ได้ยิน แต่ความจริงไลฟ์มันจบลงไปแล้ว แล้วพี่ต้าเขาน่าจะมึนๆ อยู่ตอนนั้น เขาก็เลยมากดขึ้นไลฟ์ใหม่ แล้วพี่ต้าก็คือทานยา แล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็เลยมึน ก็กดมาขึ้นไลฟ์ใหม่ แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกด ซึ่งเราอยู่อีกมุมหนึ่ง เราก็โวยวายอยู่กับเลขาเราว่าชีวิตน้ำหวานมัน มันเหมือนมันระเบิดออกมา คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวตามที่เห็น
สรุปคือหลุดค่ะ แต่ความจริงมันก็คือความจริง แล้วน้ำหวานก็ไม่ได้หลีกหนีว่ามันไม่ใช่ตัวน้ำหวาน หรือว่ามันไม่ใช่ความคิดน้ำหวาน เมาหรืออะไร มันก็คือเรา น้ำหวานดื่มทุกวัน เพราะว่าน้ำหวานไลฟ์ ปกติน้ำหวานพูดไม่เก่ง ถ้าเกิดไม่ดื่ม น้ำหวานพูดไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าเมาไหม ไม่ได้เมา คือน้ำหวานไม่ได้อยากเอาใครมาแฉนะค่ะ แต่ว่าในมุมของน้ำหวานแล้ว ในเมื่อมันระเบิดออกไปแล้ว น้ำหวานก็รู้ว่าหลายคนคงไม่เข้าใจว่าน้ำหวานเป็นอะไร แต่น้ำหวานก็อยู่ของน้ำหวานแบบนี้มานานแล้ว น้ำหวานอยู่ได้ แต่บางสิ่งบางอย่างที่พอเดี๋ยวนี้เราอาจจะไลฟ์สด แล้วพอมันมีคนเข้ามาถามเราอาจจะแฮนเดิลไม่ได้"
บอกเพราะเก็บกดมานาน และไม่เคยได้เปิดใจคุยกับสามี
"เหมือนน้ำหวานกับพี่ต้าร์ก่อนหน้านี้เพิ่งมีปัญหากันมาไม่นานก็ตามข่าว แล้วมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่า เรากดดันแล้วเราต้องรับภาระเพิ่มขึ้นอีก มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็น คือในสังคมไทย น้ำหวานก็อาจจะทำตัวไม่เหมาะ แต่ถ้าให้ย้อนกลับไป น้ำหวานก็ทำ แต่ว่าความผิดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นน้ำหวาน ที่น้ำหวานเก็บมันมาเอง เพราะว่าพี่ต้าร์เขาเป็นคนเครียดง่าย คราวนี้หลายๆ เรื่องมันเกิดจากหลังวันนั้นที่น้ำหวานกับพี่ต้าก็เพิ่งจะได้คุยกัน พี่ต้าเขาก็เพิ่งทราบ แล้วเราก็เหมือนทนมาเอง โดยที่ไม่ได้บอกสามีด้วย
คือความจริงพี่ต้าร์เขาไม่รู้นะคะเหตุการณ์คืนนั้นน่ะ ตื่นเช้ามาเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็พาลูกไปเที่ยว แล้วเขาก็มาเห็นจากข่าว เขาก็ อ้าว เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น จำไม่ได้เลย พี่ต้าร์จะภาพตัด แล้วคือพี่ต้าร์เขากินยาด้วยค่ะ ช่วงนี้คือเขาเครียด กินยาคลายเครียด เขากินมาสักพัก แล้วดันดื่มไปนิดนึง เขาก็เลยเหมือนจำอะไรไม่ได้เลย"
ยืนยันไม่ใช่คนที่ออกมาแฉครอบครัว
"ถ้าเรื่องครอบครัว น้ำหวานเชื่อว่าผู้ใหญ่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่า เพราะว่า ด้วยใดๆ ก็ตาม เพราะว่ามันก็คือ family กัน แต่อย่างบางเรื่อง น้ำหวานก็รู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่ละ มันแยกออกมา มันคือ family เรา อันนี้มันคือของเราจริงๆ น้ำหวานไม่ได้เอาครอบครัวมาโพนทนานะคะ เพราะว่าคนอื่นรู้หมด ยกเว้นน้ำหวาน เพราะฉะนั้นมันถูกโพนทนาไปแล้ว น้ำหวานก็รู้สึกว่า สิ่งที่น้ำหวานโดนมา น้ำหวานก็ไม่สมควรโดน น้ำหวานกับพี่ต้าร์เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ แล้วก็พยายามที่จะตัด ทุกอย่างที่รู้สึกว่าตอนนี้ทำให้ครอบครัวเรามีปัญหา พยายามที่จะตัดออก แล้วเริ่มต้นจากครอบครัวให้แข็งแรงก่อน เพราะว่าพอน้ำหวานอ่อนแอ มันก็จะกลายเป็นแบบนี้"