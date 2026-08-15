กรมการข้าว เปิดโครงการนำร่อง "นาข้าวคาร์บอนต่ำ" เดินหน้าสร้างระบบนิเวศการเกษตรยั่งยืน ยกระดับรายได้ชาวนาไทย

วันที่ 13 สิงหาคม 2569 กรมการข้าว ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท วรรณภพ จำกัด บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการนำร่องนาข้าวคาร์บอนต่ำ ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมุ่งพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
นายอานนท์ นนทรีย์ อธิบดีกรมการข้าว ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่ายร่วมเปิดป้ายโครงการฯ และสาธิตการทำนาคาร์บอนต่ำผ่านการปักดำเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมบังคับโดรนเพื่อการเกษตรในการบินหว่านปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศข้าวคาร์บอนต่ำของประเทศไทย เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกรมการข้าวที่ช่วยผลักดันและให้ความสำคัญกับแนวคิด Low Carbon พร้อมยืนยันถึงบทบาทของมูลนิธิฯ ในการพร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการผลิตข้าวไทย
ด้าน นางสาวธัญวรรณ พัฒผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรรณภพ จำกัด เปิดเผยว่า การพัฒนาตลาดข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบนิเวศข้าวคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตจนถึงการเชื่อมโยงสู่ตลาดผู้บริโภค
ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอสามชุกเข้าร่วมกว่า 400 คน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันแนวทางเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตของข้าวไทย