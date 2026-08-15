มิติใหม่ “ลำใย ไหทองคำ” ด่าเดือดชาวเน็ตวิจารณ์แรงภาพชุดดำบนเตียง “ฝันกลางวันไอ้แก่ - บล็อกให้ถูกเฟซฯ อิโง่”

เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของนักร้องลูกทุ่งสาว “ลำใย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามาก็ว่าได้ เพราะที่ผ่านมาแม้จะแต่งตัวขึ้นเวทีด้วยภาพลักษณ์ที่เซ็กซี่ให้เข้ากับเพลงแนวสองแง่สองงาม แต่ลงจากเวที ลำใยก็วางตัวเรียบร้อย พยายามดูแลภาพลักษณ์ตัวเองไม่ให้มีข่าวฉาว แม้จะมีดรามาแรงแค่ไหนก็ไม่เคยโต้ตอบอะไรเลย เลือกที่จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง
แต่หลังจากที่เปิดตัวคบกับอดีตนักกีฬาทีมชาติ “กัปตันช้าง ร้อยตำรวจเอก กฤษดา วงษ์แก้ว”แฟนๆ ก็เหมือนได้เห็นลำใยในอีกด้านนึง และล่าสุด กัปตันช้าง ได้โพสต์ภาพเซ็ตที่ตัวเองเป็นคนถ่ายแฟนสาวในชุดสุดเซ็กซี่สีดำบนเตียงนอน ทำแฟนๆ เข้าไปวิจารณ์ต่างๆ นานาทั้งบวกและลบ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะลำใยเข้ามาสู้กลับ ทำแฟนๆ บางส่วนอวยยศชอบลำใยในเวอร์ชั่นนี้จัง
ชาวเน็ต 1 : เกลียด
ลำใย : ใครถาม
ชาวเน็ต 2: เดี๋ยวก็มีคลิปหลุดอีก กูฟันธงเลยอยู่กันไม่รอด ถ้ารอดมาเหยียบปากหมาที่บ้านกูได้เลย
ลำใย : เหยียบปากมึงได้มั้ย
ชาวเน็ต 3 : ไม่เคยชอบเลยลำใยเนี้ย บอกตรงๆ ผู้หญิงที่ไม่รักประเพณีไทยไม่ค่อยมียางอายสักเท่าไหร่ ไม่ชอบ บล็อกไปหลายรอบแล้วก็ยังเสืxxขึ้นอยู่นี่แหละ
ลำใย : มึงก็บล็อกให้ถูกสิ อันนี้เฟซฯ จริงกูอิโง่ มึงบล็อกแต่อันอื่นที่เป็นเฟซปลอม มีตาหัดแหกดูซะบ้างว่าอันไหนเฟซจริงอันไหนเฟซปลอม หรือถ้าบล็อกแล้วไม่หาย กูยังตามหลอกหลอนมึงอยู่ ลองตายดูจะได้ไม่เจอกู
ชาวเน็ต 4 : มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ เรื่องบนเตียงก็ควรเก็บไว้ในบ้าน อีกไม่นานก็คงมีคลิปหลุด แล้วบอก AI
ลำใย : มีคลิปจริงเมื่อไหร่จะบอกนะ ส่วนคนเมนต์ถ้ายังแยกไม่ออกระหว่างคลิปคนจริงกับ AI เปลี่ยนหน้าก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะ
ชาวเน็ต 5 : ปุ้ยไม่เคยทำแบบนี้ช่ายม้าย ลำใยถึงไม่รัก
ลำใย : ใช่ จบยังจ๊ะ
ชาวเน็ต 6 : โชว์คลิปสักรอบเป็นไรไป
ลำใย : ฝันกลางวันไอ้แก่