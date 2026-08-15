ลูก “โรสแมรี่” อาย แม่ขอรับบริจาค ลั่นยอมอดทนไม่หาหมอดีกว่า!

หลังจากที่อดีตนักร้องชื่อดังยุค 90 “โรสแมรี่ คาฮันดิง” ออกมาขอรับบริจาคเพื่อนำเงินมารักษาลูกชายที่ป่วยอยู่หลายครั้ง ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งในแง่ลบและบวก ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์อีกครั้ง แต่ครั้งนี้กลับเป็นการตัดพ้อของลูกชายที่ไม่อยากให้แม่ต้องมาขอรับบริจาคอีกแล้ว
“น้องอ่านทุกเมนต์ร้องไห้และเสียใจ บอกเราว่าถ้าผมมีเงินผมอยากคืนให้ทุกคน ผมอาย ผมเสียใจ แอดมิตก็นอนไม่หลับ บอกถ้าไม่มีกินก็ไม่ต้องกิน กินมาม่า ถ้ารักษาต้องเสียเงิน ผมขอกลับบ้านกินยาแก้ปวดธรรมดา ผมทนได้ นอนเอา ผมจะอดทน คุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อช่วยผมอีกแล้วนะ ไม่ต้องขอความช่วยเหลืออีกแล้ว ผมโอเค มีอะไรขายได้ นกผม โทรศัพท์ผม เสื้อผ้าผม คอมฯ ผม คุณแม่ขายได้ขายให้หมด ผมไม่เอาอะไรแล้ว ผมเจ็บข้างใน ผมเสียใจ ผมเป็นภาระแล้วให้คุณแม่โดนด่า ผมไม่อยู่ดีกว่า”