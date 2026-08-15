ยุ่งไม่เลิก! “ราอูล” ออกแถลงชี้สถานะ “ณวัฒน์” เหลือเพียงผู้อำนวยการประจำประเทศ ไม่มีอำนาจบริหาร "มิสยูนิเวิร์ส"

ความขัดแย้งในมิสยูนิเวิร์สยังไม่จบ หลัง JKN Universe LLC ออกหนังสือชี้แจงสถานะ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ระบุมีบทบาทเพียง ผู้อำนวยการมิสยูนิเวิร์สประจำประเทศ ภายใต้สิทธิ์ระดับประเทศ ไม่มีตำแหน่งในบริษัท ไม่มีส่วนถือครอง และไม่มีอำนาจพูดหรือดำเนินการแทนองค์กร ขณะที่ “ราอูล โรชา คันตู” ยืนยันยังคงเป็นผู้นำมิสยูนิเวิร์ส
เรื่องวุ่น ๆ ภายใน Miss Universe Organization หรือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ยังมีประเด็นให้ติดตามต่อเนื่อง หลัง JKN Universe LLC ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2026 ถึงพันธมิตร ผู้ได้รับสิทธิ์ ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเรื่องอำนาจบริหาร ช่องทางการสื่อสาร และสถานะของบุคคลหลายรายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
หนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามอง คือการชี้แจงสถานะของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โดยในหนังสือระบุว่า บทบาทของณวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมิสยูนิเวิร์ส มีเพียงการเป็น “ผู้อำนวยการประจำประเทศ” ภายใต้สิทธิ์การจัดประกวดระดับประเทศ เท่านั้น
แถลงการณ์ระบุว่า ณวัฒน์ ไม่มีตำแหน่งในบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ และไม่มีอำนาจบริหารในบริษัท รวมถึงไม่ได้รับอำนาจให้พูดหรือดำเนินการใด ๆ ในนามของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังระบุว่า หากมีการกล่าวอ้างหรือการแสดงตนในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า ณวัฒน์มีตำแหน่ง อำนาจ หรือบทบาทที่กว้างกว่าการเป็นผู้อำนวยการประจำประเทศ บริษัทไม่ได้ให้การรับรอง และไม่ควรนำข้อความหรือการแสดงตนดังกล่าวไปใช้อ้างอิงในฐานะจุดยืนของบริษัท
พร้อมกันนี้ JKN Universe LLC เปิดเผยว่า กำลังตรวจสอบที่มาของการให้สิทธิ์ระดับประเทศดังกล่าว รวมถึงอำนาจของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้สิทธิ์ พร้อมระบุว่ายังคงสงวนสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ในหัวข้อเรื่อง ความเป็นผู้นำและความต่อเนื่องขององค์กร บริษัทระบุว่า Miss Universe Organization ยังคงดำเนินงานภายใต้การนำของ ราอูล โรชา คันตู ในฐานะประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยยืนยันว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือหุ้นที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลต่อความเป็นผู้นำ การดำเนินงาน หรือทิศทางขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส
หนังสือฉบับดังกล่าวยังกล่าวถึงความขัดแย้งด้านอำนาจบริหารและการถือหุ้น โดยบริษัทปฏิเสธอำนาจของบุคคลบางราย รวมถึงไม่รับรองสัญญา เอกสาร หรือคำสั่งด้านการชำระเงินที่บริษัทระบุว่าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท
นอกจากนี้ยังมีการประกาศเปลี่ยนช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดย JKN Universe LLC กล่าวอ้างว่าเว็บไซต์เดิม missuniverse.com รวมถึงบัญชีเฟซบุ๊กและเอ็กซ์ที่เกี่ยวข้อง กำลังถูกดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารที่บริษัทรับรอง พร้อมกำหนดช่องทางเว็บไซต์ใหม่สำหรับการสื่อสารและตรวจสอบผู้มีอำนาจของบริษัท