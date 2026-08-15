มิสยูนิเวิร์สระอุ! แถลง “ณวัฒน์” เป็นแค่ ND ไร้อำนาจ เพจหลักสวนกลับเดือด ยันนั่ง CEO ควบ 95 ประเทศ

ระอุ มิสยูนิเวิร์สร่อนประกาศ สถานะ “ณวัฒน์” แค่ National Director ไร้อำนาจบริหาร - ห้ามพูดแทนบริษัท เพจหลักโต้กลับ ยืนยันณวัฒน์ นั่งเก้าอี้ CEO ควบ 95 ประเทศ
กลายเป็นประเด็นเดือดปุดๆ ในวงการนางงาม หลังจากเว็บไซต์มิสยูนิเวิร์ส ได้ออกประกาศ พาดพิง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” โดยระบุว่าสถานะเป็นแค่ National Director ไร้อำนาจบริหาร ไม่มีสิทธืพูดหรือกระทำแทนองค์กร พร้อมเตือนการแถลงการณ์หรือแสดงตนใดๆ ของณวัฒน์ ที่อ้างว่ามีตำแหน่ง มีอำนาจ หรือบทบาทที่กว้างกว่าการเป็น ND นั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ พร้อมเผยกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพฤตติการณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตระดับชาติ รวมทั้งตรวจสอบอำนาจของบุคคลหรือนิติบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้อนุมัติ รวมทั้งประกาศยกเลิกการใช้ช่องทางเดิมในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ missuniverse.com เพจ เฟซบุ๊ก และ X (ทวิตเตอร์) เดิม เนื่องจากถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ใหม่ missuniverseorg.com เท่านั้น และการบริหารงานทั้งหมด ยังอยู่ภายใต้การนำของ “ราอูล โรชา คันตู” ประธานบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ล่าสุด เรื่องราวไม่จบแค่นี้ เพราะเพจหลักมิสยูนิเวิร์ส ที่มีผู้ติดตาม 14 ล้าน ได้ตอบโต้แถลงการณ์ดังกล่าว ยืนยันตำแหน่ง ณวัฒน์ คือ CEO ของ Miss Universe Eastern (ดูแล 95 ประเทศ) ชี้ว่าประกาศก่อนหน้านี้ที่บอกว่าณวัฒน์เป็นแค่ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับชาติ (National License) นั้นไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่า missuniverse.com และเพจเป็นช่องทางจริง ส่วนประกาศจากเว็บอื่น (เช่น missuniverseorg.com) ถือเป็นประกาศที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และองค์กรยังคงบริหารและถือหุ้นในสัดส่วน 50-50 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ด้านสตอรี่อินสตาแกรมณวัฒน์ ได้โพสต์ฟาดสั้นๆ ระบุว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น!