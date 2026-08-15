มงฯลงนางปาด “รถเมล์ MUT อุบลราชธานี” คว้า “ควีน ออฟ อุดรธานี” ตัวเต็ง “ภูเก็ต-กรุงเทพฯ-อุดรธานี-เชียงใหม่” รั้งตำแหน่งรองฯ

ปาดมงฯมาลงหัวได้สุดมาก หลังทำผลงานได้ดี มีที่ติน้อยสุดบนเวทีการประกวด “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026” รอบ Queen of Udon Thani (ควีน ออฟ อุดรธานี) ด้วยความสวยคม สะกดทุกสายตาทั้งในรอบชุดพื้นเมือง “ผ้ามัดหมี่ทอมือ” ตามมาด้วยชุดราตรี สติตอบคำถามดี ตรงประเด็น ส่งผลให้ “รถเมล์ มนัสวีร์ นิลบัวลา” MUTอุบลราชธานี ปาดมง Queen of Udon Thani ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี ถือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเจ้าภาพอุดรธานี ท่ามกลางกองเชียร์แน่น ณ Montatip Hall อุดรธานี
โดยตำแหน่งรองอันดับ 1 “Queen Of Udon Thani” ตกเป็นของคู่จับมือ “น้ำอิง สุทธิดา เอียดปู” MUTภูเก็ต ตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ “ทารีน่า โบเทส” MUTกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองอันดับ 3 ได้แก่นางงามจังหวัดเจ้าภาพ “เฮเลน่า สารกาล” MUTอุดรธานี ตำแหน่งรองอันดับ 4 ได้แก่ MUT เชียงใหม่ “โซเฟีย ศศิวรารินทร์ อัศวหิรัญกานต์”
เตรียมตัวไปลุ้น “มงใหญ่” มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 ในค่ำคืนวันที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 19.00 น. ใครจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปชิงมงกุฎ “มิสยูนิเวิร์ส” ครั้งที่ 75 ที่ประเทศเปอร์โตริโก ต้องห้ามพลาด! งานนี้เจ้าของตำแหน่ง Queen of Udon Thani หมาดๆ ประกาศ “สู้เต็มกำลัง” ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ Queen of Udon Thani” อย่างดีที่สุด
สำหรับไทม์ไลน์จักรวาล! ทุกวินาทีต่อจากนี้ ห้ามกะพริบตากำหนดการการแข่งขันที่เข้มข้น ดังนี้ 17 สิงหาคม 2569 รอบ Close Door Interview ด่านวัดไหวพริบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อม, 18 สิงหาคม 2569 เวลา 19.00–22.00 น. การประกวดรอบ ชุดประจำชาติ (National Costume) ณ MGI HALL ประชันความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ไทยผ่านชุดประจำชาติจากสาวงามทั่วประเทศ, 20 สิงหาคม 2569 เวลา 19.00–22.00 น. การประกวดรอบ Preliminary ณ MGI HALL ชี้ชะตาที่ทุกคะแนนมีความหมาย ก่อนเข้าสู่ค่ำคืนแห่งการตัดสิน
ปิดท้ายจักรวาลด้วยวันที่ 23 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เป็นการประกวดรอบตัดสิน (Final Competition) ณ MGI HALL ค่ำคืนที่ทั้งประเทศ และแฟนนางงามทั่วโลกจะร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่า ใครจะคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2026 และก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีจักรวาล Miss Universe ครั้งที่ 75 ณ ประเทศเปอร์โตริโก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ย้ำห้ามพลาดทุกการเปิดโหวต เพื่อส่งให้นางงามที่คุณรักสู่เวทีจักรวาลอย่าง “มหาชน” ตัวจริง