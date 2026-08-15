เดือดจัด! “ทราย สมุทร” ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ ตัดคลิปลง X โปรโมตกลุ่มลับ

ทำเอาช็อกเลยทีเดียว สำหรับ “ทราย สมุทร” สิรณัฐ สก๊อต ที่ล่าสุดพบโพสต์จากผู้ใช้บัญชี X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม จงใจตั้งกล้องซ่อนแอบถ่ายทรายขณะกำลังทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะ ก่อนจะนำภาพและคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงโซเชียล เพื่อเชิญชวนผู้คนให้กดเข้า “กลุ่มลับ”
ด้าน ทราย สก๊อต ไม่ขอทนกับพฤติกรรมต่ำช้า ได้แคปโพสต์ดังกล่าวมาแชร์ผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมระบุข้อความประณามการกระทำดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดุเดือดว่า
“Wtf มีคนแอบถ่ายคลิปทรายในห้องน้ำและโพสท์ลงบน x…คือทำแบบนี้ทำไม? คุณมีสิทธิอะไรที่จะละเมิดคนอื่น? คุกคามทางเพศและ sexual harassment- คนแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริงๆ
Yeah- so someone filmed me in the bathroom without my knowledge or consent. Sexual harassment and a total violation of peoples privacy. Are you crazy??”
งานนี้ทำชาวเน็ตร่วมกันประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนัก แนะให้ลากมือดีรายดังกล่าวมาดำเนินคดี เนื่องจากถือเป็นบุคคลอันตรายและเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง