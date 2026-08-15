อีกแล้วคู่นี้! เมีย “เก้า เกริกพล” ซัดลูกแหง่ก็คือลูกแหง่ แฉแชตปริศนาด่าตอแหล กูเกลียดมึงสุดๆ!?

ชีวิตครอบครัวเพิ่งสงบสุขได้ไม่นาน ล่าสุดดรามาปะทุอีกครั้ง หลัง “ครูเคท” ภรรยา “เก้า เกริกพล เพชรรัตน์” นักร้องชาวใต้ที่โด่งดังจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว งานนี้ครูเคทออกมาฟาดรัวๆจนสะเทือน ซัดแรง ลูกแหง่ก็คือลูกแหง่ บล็อก เพิกเฉยทุกครั้งที่ไม่ยอมสื่อสารกับเธอ รวมทั้งได้เผยว่าวันแม่เธอร้องไห้ทั้งวัน เพราะเก้าไม่ยอมแสดงความยินดี ทั้งที่เธอเป็นแม่ครั้งแรก
“ขอโทษทุกคนนะ ฉันพยายามเต็มที่แล้ว แต่ลูกแหง่ของแม่ก็ยังเป็นลูกแหง่ของแม่อยู่วันยังค่ำ
หลายคนสงสัยว่าทำไมเราทะเลาะกัน แล้วสุดท้ายก็กลับมาดีกันได้อีก คำตอบคือ เพราะฉันเป็นคนที่ยังรักเก้า แม้ในเวลาที่เรามีปัญหากัน ฉันก็ยังอยากคุย อยากปรับความเข้าใจ และอยากแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
แต่เวลาที่เก้าไม่พอใจหรือไม่โอเคกับอะไร เขากลับเลือกที่จะทิ้งฉัน กลับไปหาครอบครัว บล็อก ไม่สนใจ และใช้ความเงียบใส่ฉัน
ถ้าเขาสามารถพูดคุยกับฉันดี ๆ และบอกกันตรง ๆ ว่าไม่ชอบอะไรหรือไม่พอใจอะไร เรื่องทั้งหมดก็คงไม่ต้องกลายเป็นดรามาแบบนี้
การเลือกบล็อก เพิกเฉย และไม่ยอมสื่อสารกันทุกครั้งที่มีปัญหา แบบนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์เหรอคะ? 💔
ครั้งก่อนที่เราทะเลาะกันหนักมาก เก้าบอกฉันว่า ถ้าฉันยอมรับครอบครัวของเขาไม่ได้ เขาก็จะเลิกกับฉัน แล้วคนที่รักกันจริงๆ จะพูดแบบนี้กับคนที่ตัวเองรักได้ยังไงคะ? 🤣
เพราะฉันรักเขามาก ฉันเลยยอมลดทิฐิของตัวเอง และตลอด 3–4 เดือนที่ผ่านมา ฉันพยายามอย่างมากที่จะทำทุกอย่างเพื่อแม่ของเขา คนที่ติดตามเรามานานน่าจะเห็นว่าฉันพยายามมากแค่ไหน
แต่การใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องปิดปากตัวเองตลอดเวลา มันง่ายจริงๆ เหรอคะ? เราไม่มีสิทธิ์พูดว่าเราไม่ชอบอะไร ไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น และต้องเป็นผู้หญิงไทยในแบบที่เขาคาดหวัง 100% ถึงจะดีพอสำหรับเขา
ทุกครั้งที่ฉันพูดอะไรที่เขาไม่ชอบ เขาก็เลือกที่จะหนี และบางครั้งก็พูดจาไม่ดีกับฉัน
ฉันพยายามรักและเข้ากับครอบครัวของเขา แต่สุดท้ายมันไม่ได้ทำให้เขารักหรือเห็นคุณค่าของฉันมากขึ้นเลย และไม่ได้ทำให้เขาพยายามเพื่อฉันมากขึ้นด้วย จนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วค่ะ
ฉันแค่อยากมีใครสักคนที่เลือกฉัน โดยที่ฉันไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งชีวิตเพื่อให้เขารักฉัน
เมื่อก่อนฉันเป็นคนที่รักแฟนมากๆ อยากอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน อยากทำทุกอย่างด้วยกัน และอยากใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอด แต่ฉันเปลี่ยนไปมากเพราะความสัมพันธ์นี้ จนตอนนี้ฉันชินกับการอยู่คนเดียวแล้ว
ตลอด 3–4 เดือนที่ฉันพยายามทำให้เข้ากับครอบครัวของเขาได้ดีขึ้น เก้าก็ยังเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวแทบตลอดเวลา และทุกครั้งที่มีปัญหาแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ เขาก็เลือกที่จะหนีออกไป
หลายคนบอกฉันว่า “ถ้าเขาแย่ขนาดนั้น แล้วทำไมไม่กลับประเทศตัวเอง ทำไมต้องอยู่กับเขา?”
แต่ฉันอยากถามกลับว่า… ไม่มีใครเคยรักใครสักคนมากๆ แต่คนคนนั้นไม่ได้รักเรากลับเลยเหรอคะ?
และคนคนนั้นยังเป็นพ่อของลูกเพียงคนเดียวของเรา เป็นคนที่ครั้งหนึ่งเราเคยวาดฝันว่าจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไปด้วยกัน
ฉันไม่ได้อยู่เพราะฉันไม่รู้ว่าเขาทำให้ฉันเจ็บ ฉันอยู่เพราะฉันเคยรักเขามาก และฉันเคยเชื่อจริง ๆ ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้ค่ะ 💔”
ต่อมา ครูเคท ก็เผยอีกว่า
“วันแม่ปีนี้ ฉันร้องไห้ทั้งวัน เพราะเก้าออกจากบ้านไปเพราะเรื่องทะเลาะกันเล็กๆ น้อยๆ แล้วเขาก็ไม่พูดแสดงความยินดีกับฉันเลยสักคำ
วันต่อมา ฉันถามเขาว่า ทำไมถึงไม่พูดอะไรเลย ทั้งที่นี่เป็นวันแม่ครั้งแรกของฉัน ฉันเป็นแม่ของอาเรียน่าแล้ว และการได้เป็นแม่ของลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน
แต่เขากลับบอกว่า เขาไม่จำเป็นต้องทำ เพราะไม่มีใครเขาแสดงความยินดีกับภรรยากัน 😭
ฉันได้แต่คิดว่า…แค่คำพูดเล็กๆ น้อยๆ คำเดียว มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ? 😭
เขาบอกว่าเพราะเราทะเลาะกัน เขาไม่ชอบความคิดของฉัน และเขาคิดว่าฉันไม่สมควรได้รับคำแสดงความยินดี
แต่สำหรับฉัน วันนั้นไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาเลย มันคือวันแรกที่ฉันได้เป็น “แม่” ของอาเรียน่าอย่างเต็มตัว
ฉันไม่ได้ต้องการของขวัญ ไม่ได้ต้องการอะไรใหญ่โตเลย ฉันแค่อยากได้ยินคำว่า “สุขสันต์วันแม่” จากคนที่ฉันรัก และเป็นพ่อของลูกของฉันเท่านั้นเอง
ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมความรักถึงต้องมีเงื่อนไขว่า ถ้าวันนี้เราทะเลาะกัน ฉันถึงจะไม่สมควรได้รับคำพูดดีๆ สักคำ
ถ้าใครเป็นฉัน คุณจะรู้ว่ามันเจ็บมากแค่ไหน
บางคนอาจเข้าใจผิดนะคะ วันแม่วันนั้น เก้าอยู่กับฉันที่หัวหิน เขาไม่ได้ไปหาแม่ของเขา เขาแค่ออกจากคอนโดไป แล้วไปอยู่ที่อื่นตลอดทั้งวัน
ฉันไม่ได้มีปัญหาเลยที่เขาจะอวยพรคุณแม่ของเขา ฉันเข้าใจและไม่ได้ติดอะไรเรื่องนั้นเลย สิ่งที่ฉันคิดคือเรื่องระหว่างเราสองคน ว่าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ และทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่พูดหรือทำอะไรกับฉันในวันนั้นค่ะ”
อย่างไรก็ตาม ครูเคท ได้เผยถึงแชตสนทนา ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร โดยอีกฝ่ายใช้ถ้อยคำรุนแรง ทำนองว่า ตอแหล, เสแสร้ง, จอมปลอม, กูเกลียดมึงสุดๆ ไปเลยเคท งานนี้ทำชาวเน็ตทั้งเอาใจช่วย ทั้งให้ยุติความสัมพันธ์ รวมทั้งมีอีกจำนวนไม่น้อยที่รอลุ้นว่าจะได้กินอาหารหมาอีกรอบหรือไม่
ด้าน เก้า เกริกพล ได้โพสต์ระบุว่า ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆ