ททท. เชิญชวนสัมผัสเส้นทาง “เกาะเกิดศิลป์ แผ่นดินสยาม” เชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2569

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2569 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “เกาะเกิดศิลป์ แผ่นดินสยาม” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ งานประณีตศิลป์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ “เสน่ห์ไทย” เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สัมผัสงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่า สาธิตการแสดงโขน และเรียนรู้พระราชปณิธานในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะงานศิลปาชีพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการธำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นหลัง
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ภายใต้แนวคิด “เกาะเกิดศิลป์ แผ่นดินสยาม” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน “เสน่ห์ไทย” เปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงครอบครัวและผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เดินทางไปสัมผัสผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งรวบรวมผลงานอันวิจิตรงดงามที่สะท้อนภูมิปัญญา ความประณีต และฝีมือของช่างศิลป์ไทย ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศ
ภายในแนวคิด “เกาะเกิดศิลป์ แผ่นดินสยาม” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน “เสน่ห์ไทย” ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน และสัมผัสคุณค่าของ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ก่อนเดินทางด้วยรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เพื่อชมผลงานประณีตศิลป์ที่สะท้อนความงดงามของศิลปกรรมไทย ตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศิลปะการแสดง งานประณีตศิลป์ และภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีคุณค่า นับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งศิลปะการแสดง ประณีตศิลป์ และ วิถีวัฒนธรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดบริการ รถรับ–ส่งโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพ เกาะเกิด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2569 ให้บริการในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดย รถออกจากบริเวณ ถนนหน้าพระลาน ตรงข้ามประตูวิมานเทเวศร์ ฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 น. และเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ประมาณเวลา 12.30 น. สำหรับเที่ยวเดินทางกลับ รถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เวลา 15.30 น. และเดินทางถึงจุดส่ง ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ อาคาร 4ประมาณเวลา 16.30–17.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนด โดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบ ไม่เกิน 50 ที่นั่ง
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่า ตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://artofthekingdomfreebus.com/