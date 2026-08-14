น้อง "ลัค" แชมป์กีต้าร์รุ่นจิ๋วแห่งเวทีใหญ่ประเทศไทย คว้า "Bite Your Nails" เพลงเทพกีต้าร์ Marcin มาคัฟเวอร์ทำเอามือกีตาร์รุ่นใหญ่ต้องผวา!!

ทำเอาผู้ใหญ่อ้าปากค้าง เมื่อเจ้าหนู “ลัค” แชมป์กีตาร์รุ่นจูเนียร์จากเวทีประกวดมือกีตาร์ระดับประเทศ Overdrive Guitar Contest ปีล่าสุด วางกีตาร์ไฟฟ้าลงชั่วคราว แล้วหันมาชำเรากีตาร์อคูสติกโดยหยิบเอาเพลง “Bite Your Nails” ของ MARCIN (มือกีตาร์อคูสติกสายเดือดผู้สร้างชื่อกระหึ่มโลกจากเวที America’s Got Talent เจ้าของฉายาเจ้าพ่อ Percussive Guitar ที่มีลีลาการเล่นสุดเดือดชนิดที่ทำเอามือกีตาร์ทั้งโลกต้องผวา) มาเล่น แต่ที่น่าผวายิ่งกว่าเพราะเจ้าหนูลัคคนนี้เล่นเพลง “Bite Your Nails” นี้ได้อย่างโคตรยอดเยี่ยมชวนขนลุก ชนิดที่ว่า เฮ้ย นี่เด็กอายุ 12 แต่เล่นกีตาร์ได้ขนาดนี้เลยเชียวหรือ??
และที่สะดุดหูและสะกิดใจ นั่นก็คือเพลง “Bite Your Nails” ที่นอกจากเร้าใจด้วยลีลาการเล่นของเจ้าหนูลัคแล้ว ท่วงทำนองก็ยังติดหูน่าดู จนต้องกลับไปค้นที่มาของเพลงนี้ว่าต้นฉบับเพลงเจ๋งขนาดไหน และบอกได้คำเดียวว่าเจ้าหนุ่ม MARCIN มือกีตาร์อคูสติกสายเดือดผู้สร้างชื่อกระหึ่มโลกจากเวที America’s Got Talent เจ้าของฉายาเจ้าพ่อ Percussive Guitar คนนี้ของจริง เพราะฝีมือของเขาไม่ได้มีดีแค่เกาหรือตีกีตาร์ แต่เขาสามารถเค้นพลังให้ผู้ฟังต้องไฟลุก ด้วยการตบ รัว สับบีท และชำเราสายพร้อมกัน จนกีตาร์ตัวเดียวที่เขาสะพายนั้นเสียงกระหึ่มราวกับยกนักดนตรีมาเล่นทั้งวง โดยเฉพาะการแสดงสดของเขาขึ้นชื่อเรื่องความดุดันกระแทกหัวใจ ที่สอดใส่ทั้งพลังร็อก ผสานกลิ่นอายดนตรีคลาสสิก และฟิวชั่นบีทดนตรีได้อย่างไร้ขีดจำกัด การันตีความเดือดระดับสิบริกเตอร์ บอกได้คำเดียวว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ใช่! ต้องเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยหูของตัวเองเท่านั้นจึงจะเชื่อได้
และความเชื่อนี้พร้อมเปิดฉากความมันส์ให้แฟนเพลงชาวไทยพิสูจน์แล้ว ทั้งเทคนิคสุดพิสดาร ความคิดสร้างสรรค์ และพลังบนเวทีแบบเต็มอิ่มจุใจ ใน “MARCIN – Art Of Guitar Tour Live in Bangkok” การแสดงสดครั้งแรกของมือกีตาร์ระดับท็อปคลิปไวรัล America’s Got Talent ที่ขนาดมือกีตาร์ระดับโลกอย่าง Slash – Steve Vai ต้องซู้ดปากและยกนิ้วให้ แล้วแฟนเพลงชาวไทยจะพลาดได้หรือ!!!
ซื้อบัตร แล้วมาเจอกันบนความมันส์สุดหัวใจ เสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ MGI Hall (Bravo BKK)
แต่ที่พิเศษสุด ๆ !! นั่นคือ Special Opening Acts จาก Mark Polawat (Winner of The Natasha International Fingerstyle Competition 2023) และ Natee Chaiwut (Winner of Overdrive Acoustic Guitar Contest ครั้งที่ 3) ที่บอกได้คำเดียวว่าโคตรคุ้ม
บัตรราคา THB 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 (VIP Ticket)