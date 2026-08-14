เชียงรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Value Chain” ชากาแฟ บูรณาการ 3 เทศกาลใหญ่ ผสานท่องเที่ยว-การค้าต่างประเทศ ดันเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดเชียงรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมชาและกาแฟสู่ระดับสากล ผ่านการเปิดงาน Tea & Coffee Festival “เชียงราย เมืองชากาแฟ” 2026 (Chiangrai Tea and Coffee Festival 2026) ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (14–16 สิงหาคม 2569) มุ่งปรับเปลี่ยนบทบาทของชาและกาแฟจากการเป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านระบบการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ร่วมกับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และผู้แทนการค้าต่างประเทศ
นายเสริฐ ไชยยานันตา ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมว่า เชียงรายมีศักยภาพเหนือน้ำทั้งด้านธรรมชาติและวิถีชีวิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชาและกาแฟซึ่งเป็น Soft Power สำคัญที่สามารถยกระดับไปสู่ Experience-based Tourism เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
ด้าน นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ให้ทัศนะเชิงนโยบายว่า การสร้างแบรนด์ “เชียงราย เมืองชากาแฟ” จำเป็นต้องมองข้ามตัวสินค้า ไปสู่การขาย “เรื่องราว” (Storytelling) ของแหล่งปลูกและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และชุมชน
การจัดงานครั้งนี้ใช้กลยุทธ์การรวมกลุ่มกิจกรรม (Clustering) โดยบูรณาการ 3 งานใหญ่ ได้แก่ Tea & Coffee Festival 2026 Eastern Lanna Coffee and Tea Festival และ Chiangrai World Coffee & Tea 2026 เข้าด้วยกัน พร้อมจัดกิจกรรม Business Matching ร่วมกับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกและขยายเครือข่ายการค้า
ภายในงานยังมีการส่งเสริมทักษะบุคลากรผ่านนิทรรศการ เวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการ การเสวนาทิศทางตลาด และการแข่งขันมาตรฐานระดับสากล อาทิ Chiangrai Latte Art Competition 2026 Chiangrai Signature Drink Competition 2026 และ Drip Bag Smackdown ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและตอกย้ำภาพจำการเป็นศูนย์กลางชาและกาแฟของภูมิภาคอย่างยั่งยืน