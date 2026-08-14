หมอเอิร์ธ BLS ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับบทบาทการยกระดับมาตรฐาน “ดึงหน้าแบบธรรมชาติ” ในประเทศไทย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทรนด์การศัลยกรรมย้อนวัยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่เน้น "ดึงให้ตึง" สู่การยกกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติ และยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเอาไว้ได้ ส่งผลให้คนไข้หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง เทคนิคการผ่าตัด และมาตรฐานของสถานพยาบาลมากขึ้น จนคำค้นหาอย่าง ดึงหน้าที่ไหนดี และข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด Facelift ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมดึงหน้า คือ นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (SUPHAKORN TANGCHIRAKHAPHAN, M.D.) ว.48272 (หมอเอิร์ธ BLS) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (Plastic Surgeon) และผู้บริหาร BLS Surgery Center ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันแนวคิดการยกกระชับใบหน้าให้ตอบโจทย์คนไข้ยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการรักษา
เมื่อ "ดึงหน้า" ไม่ใช่การเปลี่ยนใบหน้า แต่เป็นการคืนความสดใส
หมอเอิร์ธ BLS อธิบายว่า ภาพจำของการศัลยกรรมดึงหน้า ในอดีตมักเชื่อมโยงกับใบหน้าที่ตึงจนขาดความเป็นธรรมชาติ หรือมีรอยแผลที่สังเกตเห็นได้ง่าย แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคนิคทางศัลยกรรม ปัจจุบันการดึงหน้าดึงคอ (Facelift & Necklift) มีเป้าหมายแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน
"คนไข้ไม่ได้อยากให้คนรอบตัวรู้ว่าไปดึงหน้ามา แต่ต้องการให้คนทักว่าดูสดใสขึ้น ดูอ่อนวัยขึ้น โดยที่ยังเป็นตัวเอง นั่นคือความสำเร็จของการผ่าตัด"
แนวคิดนี้ทำให้การดึงหน้าในปัจจุบันไม่ได้เน้นการดึงเฉพาะผิวหนัง แต่เป็นการยกกระชับโครงสร้างในชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อสำคัญที่รองรับใบหน้า ช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยได้ตรงสาเหตุ พร้อมลดความเสี่ยงที่ใบหน้าจะดูตึงแข็งหรือผิดธรรมชาติ
ความเป็นธรรมชาติ เริ่มต้นจากการวางแผนที่ละเอียด
หมอเอิร์ธ BLS มองว่า ไม่มีใบหน้าของใครเหมือนกัน ดังนั้นการผ่าตัดดึงหน้าที่ดีจึงไม่สามารถใช้รูปแบบเดียวกับทุกคนได้ ก่อนการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะประเมินโครงสร้างใบหน้า ตำแหน่งของไขมัน ความหย่อนคล้อยของชั้นผิว คุณภาพของผิวหนัง ร่วมกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ เพื่อออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ในบางรายอาจเหมาะกับการทำ Facelift ร่วมกับ Neckliftเพื่อแก้ปัญหาใบหน้าและลำคอพร้อมกัน ขณะที่บางรายอาจใช้เทคนิคดึงหน้าแบบส่องกล้อง (Endo-Face Lift) หรือเทคนิคส่องกล้องยกคิ้ว (Endo-Brow Lift) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและลดขนาดของแผลผ่าตัด รวมถึงร่นระยะเวลาพักฟื้นให้สั้นลง
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ คือ การซ่อนแนวแผลบริเวณไรผมและรอบใบหูอย่างเหมาะสม เพื่อให้เมื่อแผลหายแล้วแทบมองไม่เห็นร่องรอยของการผ่าตัด ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้เข้ารับบริการในระยะยาว
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง มีบทบาทมากกว่าการผ่าตัด
หมอเอิร์ธ BLS ให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการเลือกเทคนิคการผ่าตัด แต่ควรพิจารณาว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (Plastic Surgeon) หรือไม่
เนื่องจากศัลยแพทย์ตกแต่งผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า เทคนิคการผ่าตัด การปกป้องเส้นประสาทสำคัญ และการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และคำนึงถึงทั้งความสวยงามและความปลอดภัยไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ การผ่าตัดที่ BLS Surgery Center ยังดำเนินการภายใต้การดูแลร่วมกันของศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางและวิสัญญีแพทย์ที่ดูแลคนไข้แบบ 1:1 โดยมีการประเมินสุขภาพก่อนผ่าตัด ติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัด และดูแลต่อเนื่องในช่วงพักฟื้น เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์
ยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมย้อนวัย ด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ที่มาพร้อมกับความชำนาญ
หมอเอิร์ธ BLS เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางของ BLS Surgery Center ที่ทำงานร่วมกับพญ.วิภาพรรณ วัสสนธิ์ (VIPAPHAN WATSON, M.D.) ว.55914 (หมอวิ BLS) และนพ.เตชิณ วศินสังวร (Techin Wasinsangworn, M.D.) ว.54362 (หมอต้า BLS) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (Plastic Surgeon) ประจำ BLS Surgery Center ในการพัฒนาแนวทางการรักษาด้านศัลยกรรมย้อนวัย ทั้งการดึงหน้า ดึงคอ การส่องกล้องดึงหน้า และการส่องกล้องยกคิ้ว โดยยึดหลักการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล มากกว่าการใช้เทคนิคเดียวกับทุกคน
นอกจากนี้ BLS Surgery Center ยังร่วมกับโรงพยาบาลในการบริการห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น พร้อมเพิ่มมาตรฐานการดูแลคนไข้ ด้วยโปรแกรม After Care บริการดูแลหลังศัลยกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริการทำแผล สระผม ฉายแสง และบริการ Hyperbaric Oxygen เพิ่มออกซิเจนให้แผลหายไว เข้าที่เร็วขึ้น *บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การพัฒนามาตรฐานของ BLS Surgery Center ได้รับการยอมรับผ่านรางวัลจากหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Face Lifting Clinic of The Year จากเวที GlobalHealth Asia Pacific Awards รางวัล The Best of Facelift & Endoscopic Brow Lift จากเดลินิวส์ และ Gold Award Presented by Endotine ซึ่งสะท้อนความต่อเนื่องในการพัฒนาเทคนิคการรักษาและคุณภาพการดูแลผู้เข้ารับบริการ
นอกจากความชำนาญในฐานะศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง หมอเอิร์ธ BLS ยังมีบทบาทในการพัฒนา BLS Surgery Center ในฐานะผู้บริหาร จนองค์กรได้รับ Master Entrepreneur Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและผู้นำที่มีจรรยาบรรณและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมพัฒนามาตรฐานการบริการและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับเอเชียแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม หมอเอิร์ธมองว่ารางวัลไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการทำงาน แต่เป็นแรงผลักดันให้แพทย์พัฒนาความรู้ เทคนิค และมาตรฐานการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยในระยะยาว
"ความสวยที่ดี คือยังเป็นตัวเอง"
อีกหนึ่งแนวคิดที่หมอเอิร์ธยึดถือในการดูแลคนไข้ คือ การเคารพเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
"ไม่มีใบหน้าของใครสมมาตร 100% และนั่นคือเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์ เราไม่ได้ต้องการทำให้ทุกคนมีใบหน้าเหมือนกัน แต่ต้องการให้เขากลับมาดูสดใสและมั่นใจในแบบของตัวเอง"
เพราะคนไข้ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนใบหน้า แต่ต้องการผลลัพธ์ที่ดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติและยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ ขณะเดียวกัน การเลือกศัลยแพทย์ก็ให้ความสำคัญกับความชำนาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ และมาตรฐานของสถานพยาบาลมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ หมอเอิร์ธ BLS ได้รับความสนใจในฐานะศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางด้าน Faceliftที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและความปลอดภัยของคนไข้
ใครมีแพลนจะทำหัตถการดึงหน้า ส่องกล้องดึงหน้า ส่องกล้องยกคิ้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะ ดึงหน้าที่ไหนดี? สามารถเข้ารับปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ได้ที่ BLS Surgery Center เปิดให้บริการ 3 สาขาแล้วดังนี้
BLS Surgery Center สาขาสเตเดียมวัน
https://goo.gl/maps/iV2Km2Khj3KAdcnA9
BLS Surgery Center สาขานครปฐม
https://goo.gl/maps/mKcq792RrqfGhxAx7
BLS Surgery Center สาขาศาลายา
https://goo.gl/maps/TkBM5Wiw1E4mrZJh9
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