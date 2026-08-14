“นารา” ถอด “จั๊กจั่น“ พ้นรายการ เพราะปัญหาสุขภาพจิตใจ

ก่อนหน้านี้ “จั๊กจั่น อคัมสิริ” ออกมาไลฟ์สดพร้อมร้องไห้ ยอมรับว่าตนเองประสาทเสีย หลังด่า “นารา เครปกะเทย” ว่าควาย จนมาภายหลังถึงรู้ว่ามันเป็นการเซท แต่ล่าสุดทั้งนารา และ “มะเดี่ยว” ได้ออกมายอมรับแล้วว่าทางรายการ TAKE HORMONES THAILAND ได้มีการเปลี่ยนตัวซิสเตอร์ จาก “จั๊กจั่น” และน่าจะเปลี่ยนมาเป็น “แพรขวัญ” แทน ซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นจริงตามที่ชาวเน็ตคาดเดาไหม
ด้าน “มะเดี่ยว” ยอมรับว่าได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษา “นารา” จนอีกฝ่ายต้องเปลี่ยนตัวซิลเตอร์กลางคั่น เพราะ “จั๊กจั่น” มีภาวะอาการป่วยทางจิตใจหลังร่วมรายการนี้
นารา : ที่พี่จั๊กจั่นที่เค้ามาพูด เค้าอาจจะกังวลในเรื่องของคอมเม้นต์ แต่หลังบ้านเราคุยกันจบแล้วทุกอย่าง ที่ตัดสินใจให้พี่จักจั่นออก อ่ะ… มะเดี่ยวพูด มีช่วงนึงเค้าเครียด
มะเดี่ยว : คืออันนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเค้าออก
มดดำ : ก็เค้ารู้กันแล้ว หนูไม่ต้องแอ๊บกันแล้ว
มะเดี่ยว : คือมันก็เริ่มต้นเกิดจากตัวหนูแหละ มันจะมีช่วงที่เราถ่ายทำกัน ในช่วงที่ถ่ายทำอีพีแปด และอีพีนี้มันเกิดเรื่องรุนแรงกันมาก มันเกิดเรื่องพีคในรายการ จนเรารู้สึกว่าแม่จะรับไหวไหม เค้าก็เลยพูดว่า งั้นแม่ คือเค้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายอยู่แล้ว เค้าก็เลยบอกว่า งั้นแม่น่าจะไม่ไหวแล้วลูก แล้วด้วยความที่เราเป็นห่วงเขา ก็เลยไปบอกนาราว่า แม่อาจจะไม่ไหว ก็บอกไป ว่าแม่ไม่ไหวนะ พอนารารับทราบ โอเคแม่ไม่ไหว นาราก็ต้อง หาคนมาแทน ในทันที เพราะอีกวันมันต้องถ่ายต่อเลย พอเปลี่ยนปุ๊ป หนูก็เลยโทรไปแม่จั่นว่า หนูจัดการให้แม่เรียบร้อยแล้วนะ เค้าตอบกลับมา แม่ไหวแล้วลูก ก็เลยโทรบอกนาราว่า แม่ไหวแล้ว แม่พร้อมแล้ว แม่สู้แล้วนะ นาราบอกว่าหาคนใหม่ได้แล้ว นี่คือเรื่องจริง
นารา : พอคุยกับพี่จั๊กจั่น พี่เค้าก็โอเค ก็บอกไปว่าแม่เจอกันวันไฟนอลนะ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแหละ ด้วยความที่พี่จั๊กจั่น เขาเป็นคนมืออาชีพ เขาคงกลัวภาพลักษณ์ เขาออกมาว่า จั๊กจั่นหายไปไหน จั๊กจั่นเทเหรอ และในรายการก็ไม่ได้บอกว่าพี่จั๊กจั่นออกเพราะอะไร เราก็แค่บอกว่าพี่เค้ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพของจิตใจ เรื่องร่างกาย เรื่องจิตใจของเขา ซึ่งเขามีตรงนั้นจริงๆ เราก็ไม่พูดอะไรเยอะ ในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่
มะเดี่ยว : ที่หนูไปบอกนารา ด้วยความที่เราเป็นห่วงด้วย คือเขาผ่านอีพี1 ถึงอีพี6 เขาผ่านเรื่องราวมาเยอะมาก บางทีทีมเราได้ที่สุดท้าย แต่จริงๆ ทีมเราควรจะได้ที่หนึ่ง เขาก็รับไม่ได้ เขาเป็นคนแฟร์จริงๆ
นารา : หลายคนมองว่าเซท ต้องพูดแบบนี้ ว่ารายการมันคือหนังเรื่องนึง มันคือการแสดงเรื่องนึง ทุกอย่างที่เราเซท หรือที่เราทำอะไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่อยากให้คนดู เขาสนุก