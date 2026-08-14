เศรษฐินีจีนทุ่มเงินสร้างซีรีส์เอง เลือกพระเอกวัย 23 ประกบคู่ ใส่ฉากจูบกว่า 60 ครั้ง ก่อนฝ่ายชายแฉถูกล้ำเส้น

กลายเป็นดราม่าร้อนในวงการไมโครดราม่าจีน เมื่อหญิงนักลงทุนฐานะร่ำรวยถูกกล่าวหาว่าทุ่มทุนสร้างซีรีส์ตามความฝันของตัวเอง รับบทนางเอกและเลือก “จงอวี่เฟย” นักแสดงหนุ่มวัย 23 ปี มาเป็นพระเอกคู่ขวัญ พร้อมเพิ่มฉากจูบมากกว่า 60 ฉาก ก่อนฝ่ายชายออกมาเปิดใจว่า ฉากใกล้ชิดบางส่วนเกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ ถึงขั้นทำให้ริมฝีปากเกิดบาดแผล ขณะที่เรื่องยังบานปลายเป็นข้อพิพาทค่าจ้าง 30,000 หยวน หรือราว 147,600 บาท
หญิงนักลงทุนชาวจีนรายหนึ่งซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและอายุ กำลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่าเธอใช้เงินทุนส่วนตัวว่าจ้างบริษัทโปรดักชันสร้างไมโครดราม่ามากกว่า 50 ตอนขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมรับบทนางเอกด้วยตัวเอง และเป็นผู้เลือก จงอวี่เฟย นักแสดงดาวรุ่งวัย 23 ปี ให้มารับบทพระเอกและคู่รักของเธอในเรื่อง
ตามคำบอกเล่าของผู้กำกับ เมิ่งซิง บริษัทของเธอได้รับการว่าจ้างให้ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ตามความต้องการของนักลงทุน โดยเนื้อหาให้จงอวี่เฟยรับบทเป็นเจ้าชายผู้ตกอับ ส่วนหญิงนักลงทุนรับบทเป็นเจ้าหญิง ทว่าสิ่งที่ทำให้ทีมงานประหลาดใจคือ มีการร้องขอให้เพิ่มฉากจูบและฉากโรแมนติกมากกว่า 60 ฉาก ทั้งที่ซีรีส์มีความยาวเพียงกว่า 50 ตอน
จำนวนฉากใกล้ชิดที่มากผิดปกติกลายเป็นเรื่องพูดกันในกองถ่าย ถึงขั้นมีทีมงานแซวว่าแทบจะ “เดินไม่กี่ก้าวก็ต้องมีฉากจูบ” ขณะที่เมิ่งซิงอ้างว่าเคยพยายามโน้มน้าวให้นักลงทุนลดจำนวนฉากเหล่านี้ลง แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับ และฉากใกล้ชิดยังคงถูกเพิ่มเข้าไปในการถ่ายทำ
ต่อมา จงอวี่เฟยออกมาเล่าประสบการณ์ระหว่างทำงานผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ฉากโรแมนติกบางส่วนถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากสิ่งที่ตกลงกันไว้ และทำให้เขารู้สึกว่าขอบเขตส่วนตัวถูกล้ำเส้น นักแสดงหนุ่มยืนยันว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธการถ่ายฉากจูบหรือฉากใกล้ชิดในฐานะส่วนหนึ่งของงานแสดง แต่สิ่งเหล่านั้นควรเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงที่ชัดเจนของนักแสดงทั้งสองฝ่าย
จงอวี่เฟยยังกล่าวถึงพฤติกรรมระหว่างถ่ายฉากจูบ โดยขอให้อีกฝ่ายไม่ใช้ลิ้นหรือทำให้มีน้ำลายเข้าไปในปากของเขาระหว่างการถ่ายทำ ขณะที่รายงานอีกกระแสระบุว่า ในฉากช่วงแรก ๆ หญิงนักลงทุนเคยกอดหรือจับตัวเขาแน่น และมีการสัมผัสทางกายบางอย่างที่เขาอ้างว่าไม่ได้อยู่ในบทเดิม
นักแสดงวัย 23 ปียังกล่าวหาว่า ฉากจูบบางครั้งรุนแรงจนทำให้ริมฝีปากของเขามีรอยบาดเจ็บที่มองเห็นได้ ซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นนี้เปลี่ยนจากเรื่องแปลกในกองถ่ายมาเป็นข้อถกเถียงเรื่อง ความยินยอมและขอบเขตในการถ่ายทำฉากใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในนักแสดงมีสถานะเป็นผู้ลงทุนและมีอำนาจกำหนดรายละเอียดของโปรเจกต์ด้วย
หลังการถ่ายทำเสร็จสิ้น ปัญหายังไม่จบ เมื่อแพลตฟอร์มที่นำซีรีส์ไปเผยแพร่ reportedly ตัดฉากจูบและฉากใกล้ชิดออกมากกว่า 20 ฉาก เพราะมองว่าบางช่วงมีเนื้อหาที่ใกล้ชิดเกินไป การตัดฉากจำนวนมากส่งผลให้ลำดับเรื่องและความต่อเนื่องของซีรีส์เปลี่ยนไป จนผู้ชมบางส่วนเกิดความสับสน และบางรายถึงกับเข้าใจว่าพระนางอาจมีความสัมพันธ์กันจริงนอกจอ
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ยังมีข่าวลือว่าเมิ่งซิง ผู้กำกับของเรื่อง อาจเป็นหญิงเศรษฐินีผู้ลงทุนและรับบทนำเสียเอง แต่เธอออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจน โดยระบุว่าบริษัทของเธอเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตไมโครดราม่าตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น และเธอไม่ใช่นักลงทุนหญิงที่ตกเป็นข่าว
ข้อพิพาทยังลุกลามไปถึงเรื่องเงิน เมื่อเมิ่งซิงกล่าวหาว่า หลังฉากจูบจำนวนมากถูกตัดออกจากเวอร์ชันเผยแพร่ นักลงทุนไม่พอใจและปฏิเสธจ่ายค่าผลิตส่วนที่เหลืออีก 30,000 หยวน (ประมาณ 147,600 บาท) ก่อนที่บริษัทโปรดักชันจะออกมาขอโทษจงอวี่เฟย พร้อมระบุว่า ในอนาคตจะจัดทำสัญญาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและขอบเขตของนักแสดง รวมถึงกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบของผู้ลงทุนในงานสั่งทำพิเศษให้รัดกุมกว่าเดิม