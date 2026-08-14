"ฟ้าใส" Isekai เสียชีวิตแล้ว

หลังเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางต้นสังกัดได้ประกาศยุติการทำกิจกรรมของวง Isekai เนื่องจากปัญหาสุขภาพส่วนตัวของสมาชิก "ฟ้าใส" อัญญา แก้วนพคุณ ล่าสุดมีรายงานว่าทางด้านของรักร้องหญิงได้เสียชีวิตแล้ว
สำหรับ "ฟ้าใส" อัญญา เธอเป็นสมาชิกของ Isekai (อิเซไก) ร่วมกับพี่สาว ใบเตย แก้วนพคุณ โดยวง Isekai มีผลงานออกมา 4 เพลง เริ่มจากซิงเกิลแรก นักผจญภัย ตามมาด้วยเพลง เวทมนตร์, ต่างโลก และ ผู้กล้า
ทั้งนี้ทางต้นสังกัดของนักร้องหญิงได้แจ้งข่าวเศร้าพร้อมขอบคุณฟ้าใสและใบเตยที่ทำงานหนักและใส่ใจในทุกผลงานเสมอมา ขณะนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดอยู่ระหว่างการจัดการพิธีศพ