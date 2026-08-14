“หมิว ณัชชา” ขึ้นแท่น VASELINE® THAILAND PRESENTER ร่วมเปิดตัว VASELINE® PRO DERMA MELASMA REPAIR

Vaseline® (วาสลีน) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับงาน “PRO DERMA GLYCOXOME POP-UP LAB” ห้องแล็บสุดล้ำที่ถ่ายทอดนวัตกรรมสลายฝ้าใหม่ล่าสุดจากวาสลีน พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการเปิดตัว Vaseline® Pro Derma Melasma Repair กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าประสิทธิภาพสูงครั้งแรกของโลกจากวาสลีน ที่พัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนัง และออกแบบมาเพื่อผิวชาวเอเชียโดยเฉพาะ เพื่อจัดการกับปัญหา ฝ้าแดด (Sun-Induced Melasma) ในระดับเซลล์ผิว ลงลึกถึงต้นตอ พร้อมช่วยลดโอกาสการเกิดซ้ำ ด้วย GLYCOXOME™ เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ อีกทั้งประกาศแต่งตั้ง “หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์” ขึ้นแท่น Vaseline® Thailand Presenter อย่างเป็นทางการ โดยมาร่วมแบ่งปันความประทับใจหลังใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการดูแลผิวในฉบับของตัวเอง พร้อมทำกิจกรรมและโชว์ร้องเพลงสร้างโมเมนต์สุดพิเศษ ณ SPHERE GALLERY 1 ชั้น M ศูนย์การค้า EMSPHERE
บรรยากาศภายในงานยิ่งพิเศษขึ้นเมื่อ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ Vaseline® Thailand Presenter สาวผิวใส มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลังได้สัมผัสประสิทธิภาพของ Vaseline® Pro Derma Melasma Repair พร้อมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับแฟน ๆ และมอบโชว์ร้องเพลงที่สร้างสีสันและโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน นอกจากนี้ แฟนวาสลีนสายวิทย์ยังได้ร่วมสำรวจโลกแห่งนวัตกรรมผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอ็กทีฟหลากหลายโซน ไม่ว่าจะเป็น Glycoxome Mechanism Immersive Room, Pro Derma Skin Check, Melasma Photo Landmark, Glycoxome Proprietary VDO Booth และ Skin Layers Stamp Mission ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้กลไกการเกิดฝ้าแดดอย่างสนุกและเข้าใจง่าย พร้อมรับผลิตภัณฑ์ขนาดจริงกลับไปสัมผัสประสิทธิภาพด้วยตัวเอง รวมถึงสิทธิพิเศษอักมากมายจากวาสลีน