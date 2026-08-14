จะรั่ว! “หนุ่ม กรรชัย” แพ้คาบ้าน “ป้าดา” ฟาดแหลก ไม่ฟังทนาย ครวญ “กูผิดอีก” 4 รอบ!

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ กรณีข้อพิพาทที่ดิน 26 ไร่ ของ วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นของวัด แต่กลับมีกลุ่มอ้างเป็นทายาทนำโดย “ป้าดา” (ชมมณี) เข้ายื่นเรื่องฟ้องร้องและพยายามขอออก “ใบแทนโฉนด” ใหม่ ยึดที่ทั้งหมด 26 ไร่คืนเป็นของตัวเอง
รายการ โหนกระแส วันที่ 13 ส.ค. 69 ดุเด็ดเผ็ดมันส์ หลัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” โฟนอินสัมภาษณ์ป้าดาอีกครั้ง ขณะที่ในรายการได้เชิญ พระอาจารย์ศตวรรษ พระเลขา, ทนายบอย โกวิทย์ แสงสากล, ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์, มหาหมี ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม มาร่วมพูดคุย แต่ป้าดาไม่รับฟังใครทั้งนั้น จะคุยแค่กับหนุ่ม กรรชัยคนเดียว อีกทั้งยังสั่งสอนกลางรายการหลายยก จนหนุ่ม กรรชัย ครวญ กูผิดอีก ถึง 4 รอบ
ดูเรื่องนี้แล้วมึนมั้ย?
มหาหมี : ก็งงกับที่เขาให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับที่เขาโฟนอินเข้ามา แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้งง เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ เป็นเรื่องพื้นๆ เลย สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ข้อกฎหมาย เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเอกชน แต่เป็นกฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับพรบ.สงฆ์ล้วนๆ เลยครับ
ท่านเจ้าอาวาสถ่ายคลิปจะเห็นว่าโฉนดตัวจริง อยู่กับท่าน เมื่อวานประเด็นหลากหลายมาก ถ้าคนตามรายการจะรู้ว่าป้าดาบอกว่าเจ้าอาวาสไม่มีโฉนด ตอนแรกแกพูดคำนี้ ถ้ามีต้องเอามาโชว์แล้ว ชื่อเป็นชื่อใคร ทำไมไม่เอามาโชว์ ทำไมเอาสำเนามาล่ะ สุดท้ายถามป้าดาโฉนดอยู่กับใครล่ะป้า ถ้าไม่อยู่กับเจ้าอาวาส แกก็พูดว่าอยู่กับเจ้าอาวาสนั่นแหละ แต่ไม่มีใครเคยเห็น ล่าสุดถ่ายออกมาแล้วนะ โฉนดตัวจริง ถ่ายวันที่ 13 ส.ค. 69 คือวันนี้ ชัดเจนว่าโฉนดแปลงนี้ก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสเป็นโฉนดตัวจริง ที่ท่านเองเก็บเอาไว้ที่วัดอย่างเดียว ขณะเดียวกัน เมื่อวานเกิดความสับสนเพราะป้าดาเองก็ถือโฉนดใบนึง แต่จริงๆ อันนี้ไม่ใช่โฉนดอันเดียวกัน?
ทนายตุ๋ย : โฉนดที่ป้าดาถือ เขียนว่าต้นฉบับจากสำนักงานที่ดิน ที่เขาเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน ไปขอคัดมา แกก็เคลือบพลาสติกไว้ แต่ของเจ้าอาวาส เหมือนคู่ฉบับที่ให้กับผู้มีกรรมสิทธิ์ไว้
โฉนดมีสองฉบับ ฉบับนึงเก็บไว้ที่กรมที่ดิน อีกฉบับให้เจ้าของถือครอบครองเอาไว้ แต่ป้าดาไปขอคัดมาจากฝั่งกรมที่ดินที่ขอนแก่นแล้วเอามาโชว์ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโฉนดตัวจริง แต่มันไม่ใช่?
ทนายบอย : ผมสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ เป็นฉบับของสำนักงานที่ดิน
ทนายตุ๋ย : ถ้าป้าดาไปออกใบแทน ตัวโฉนดออกมาก็เขียนว่าใบแทนอยู่ด้านบน ความแตกต่างชัดเจน
เมื่อวานที่เราพูดไว้เรื่องนึง ป้าดาไปยื่นเรื่องขอใบแทน?
ทนายบอย : ได้ข่าวว่าอย่างนั้น
วันที่ 27 เขาบอกจะครบกำหนดที่ประกาศ ว่ามีคนไปคัดค้านไว้ ทนายบอยคัดค้านแน่ ทีนี้ถามนิดนึง การที่ป้าดายื่นขอใบแทน ป้าดาต้องให้เหตุผลอะไรกับกรมที่ดิน?
ทนายตุ๋ย : ต้องให้เหตุผลตามข้อเท็จจริง จริงๆ ว่าทำไมถึงขอออกใบแทน ต้องไปดูในคำร้องว่าขอออกใบแทนเพราะอะไร ถ้าไม่ตรงความจริงแน่นอนครับ แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เช่น หายบ้าง ชำรุดบ้าง ซึ่งเขารู้อยู่แล้วต้นฉบับอยู่ที่ไหน อันนั้นก็เท็จ สิ่งที่ยืนยันคือการที่แกพูดในรายการเมื่อวานครับ
ถ้าดูรายการจะได้ยินชัดๆ ผมถามแกว่าตกลงโฉนดอยู่กับใคร แกบอกว่าอยู่กับเจ้าอาวาสนั่นแหละ ผมยังถามย้ำว่าทำไมตอนแรกพี่ดายืนยันว่าเจ้าอาวาสไม่มีโฉนด ทำไมวันนี้เจ้าอาวาสถึงมีโฉนด แกก็เงียบๆ ไป บอกว่าเจ้าอาวาสนั่นแหละ ให้เอาออกมาโชว์สิ แกรู้อยู่แล้วโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาส ถ้าแกบอกว่าหายหรือชำรุด มีความผิดมั้ย?
ทนายตุ๋ย : มีความผิดสิครับ
ในคำร้องอ้างว่าโฉนดฉบับเดิมสูญหาย ขณะเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัย ไม่ได้จำนอง จำนำ หรือฝากไว้กับบุคคลอื่นหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ลงวันที่ 27 ก.ค. เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ส่งมาให้ผม มองว่าไง?
มหาหมี : เป็นปัญหาใหญ่นะครับ เจ้าหน้าที่ที่ดินออกให้ไม่ได้นะครับ แต่เราต้องคัดค้าน หนึ่งในข้อคัดค้านต้องยื่นไปด้วยว่าเจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถออกใบแทนได้ เนื่องจากเอกสารอยู่ที่วัด แล้วที่ดังกล่าวเป็นของวัด ไม่ใช่เอกชน ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออก อาจละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
ทนายตุ๋ย : พี่หมีพูดเลย นะว่าที่เป็นของวัด
คนไปขอ ถ้ารู้ว่าโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาสก็โดน?
มหาหมี : แจ้งเท็จครับ
ทนายบอย มีคนไปลือเยอะมากว่าป้าดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้เลย จริงมั้ย?
ทนายบอย : ผมพูดตรงๆ ผมไม่ทราบเลยว่าป้าดาเป็นใคร เพราะว่าเวลาขึ้นไปศาล ทางญาติๆ ของผู้จัดการมรดกนางเฮียงจะไปกันเยอะมาก ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด ใช้แมสก์ปิด ทำให้ไม่สามารถจดจำใบหน้าได้ว่าใครเป็นใคร คนชื่อดาจะเคยไปที่ศาลด้วยมั้ย ผมไม่ทราบเลย
เมื่อวานตอนแกพูดมา แกพูดมาคำนึงว่าไปที่ศาลไม่เจอหน้าเจอตากันเลย?
ทนายตุ๋ย : เมื่อวานพี่หนุ่มพูดคำว่าผูสืบสันดาน ถ้าตามหลักกฎหมาย คือทายาทนายเฮียงมี 9 คน ถ้า 9 คนนี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็สุดแค่นี้ แต่ถ้าหนึ่งในเก้าเสียชีวิตก็จะเป็นรุ่นหลาน ต้องดูว่าตัวแกอยู่ในเก้าคนนั้นหรือเปล่า
ล่าสุดลำดับญาติ นายเฮียง มีเมียคือนางนาง ภรรยา มีลูก 9 คน คนที่สาม บัวเรียน ไปฟ้องร่วมกับทางแม่ ในครั้งแรก ฟ้องชั้นต้น อุทธรณ์ ส่วนฎีกาพยายามยื่นแล้วแต่ศาลไม่รับ ป้าดาจริงๆ แล้วเท่าที่ฝ่ายยายบัวเรียนบอกมา บอกว่าเป็นหลานยายนาง ถามว่ายายนางไหน ยายนางมีน้องสาว มีลูก ลูกคือป้าดา?
ทนายตุ๋ย : ไม่เกี่ยวเลยครับ
พูดแบบนี้เดี๋ยวเขาด่าอีกนะ?
ทนายตุ๋ย : จะมาด่าผมทำไม ผมพูดตามกฎหมาย เขาไม่เกี่ยวครับ เป็นหลานก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะยังมีลูกอยู่ ตาเฮียงกับยายนางเป็นบิดามารดา ซึ่งมีลูก 9 คน ทายาทผู้สืบสันดานตัดสิทธิ์ทายาทลำดับท้ายๆ ลงไปไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก ฉะนั้นป้าดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ทนายบอย : เขาเรียกชิดตัดห่าง
ทนายตุ๋ย : เขาเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีต้องไปดูในสำนวน ถ้าไม่มี ป้าดาก็ไม่เกี่ยวในคดี
พี่หมีเอาอะไรมา?
มหาหมี : เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแต่เวลาอาจล่วงเลยระยะเวลามา เท่านั้นเอง แต่พูดได้คำเดียวว่าที่เป็นของวัด สองวัดตั้งโดยชอบ สามเจ้าอาวาสมาโดยชอบ เรื่องที่ก่อน การได้มาของที่ดินของวัด เทปนี้อยากให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศดู เพราะวัดเกิดปัญหาแบบนี้เยอะ
ป้าดาบอกวัดเถื่อนนะ ไม่มีชื่อในสารบบ?
มหาหมี : การที่วัดได้มาซึ่งที่ดินได้มาโดยหลายอย่าง อย่างที่หนึ่งได้มาโดยการซื้อขายที่ดินได้ สองได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ สามได้มาโดยการมีผู้ถวาย สี่ได้มาโดยผลของกฎหมายอย่างอื่น เช่น มรดกพระต่างๆ พระท่านไม่ได้จำหน่ายจ่ายโอน ตายขณะผ้าเหลืองก็เป็นของวัดทั้งหมด ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีคำถามว่ายังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล แล้วเป็นวัดเลย ได้ที่มาแล้วจะตกเป็นของวัดได้ไง ต้องตกเป็นของทายาทผู้ถวายสิ ไม่ใช่ครับ เนื่องจากการตั้งวัดและสร้างวัด มีสองขั้นตอน หนึ่งขออนุญาตสร้างวัด สองขออนุญาตตั้งวัด ตั้งวัดจบมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการสร้างวัดจะมีนายกฯ ถวายที่มา เจตจำนงคือเขาต้องการสร้างวัดใดวัดนึง พอถวายแสดงเจตจำนงปั๊บไม่ต้องทำตามแบบ เนื่องจากโบราณมา มีคำพิพากษาฎีกา หลายฎีกา อย่างน้อย 10-20 ฎีกาบอกชัดเลยว่าการถวายที่วัดหรือที่หลวง มีความเหมือนกันอยู่สามอย่าง อย่างที่หนึ่งไม่ต้องทำตามแบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ถ้าเราจะให้ที่ใคร เราต้องไปสำนักงานที่ดินทำเอกสารขึ้นมา จะยกให้จะซื้อจะขาย เจ้าพนักงานที่ดินต้องเซ็นรับทราบ ไม่ต้องทำอย่างนั้นคือที่หลวงกับที่วัด
นายเฮียงเขียนไว้เลยว่าหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด ระบุว่าเพื่อสร้างวัดโดยนายเคน เป็นใคร?
ทนายบอย : น่าจะมัคทายกคนเก่า คนที่ขออนุญาตสร้างวัด
เขาเอาตรงนี้มาสู้ ในนี้เขียนระบุว่า หลังจากสร้างเป็นวัดแล้ว นายเฮียงถึงจะโอนที่ดินให้ เป็นสิ่งที่พี่ดาพยายามบอกว่า ก็ตอนนั้นวัดสร้างยังไม่เสร็จเลย แล้วจะโอนได้ไง นายเฮียงตายไปก่อน?
มหาหมี : กฎกระทรวงปี 2507 ล่าสุดปี 59 เขาบอกว่ากรณีสร้างวัดเรียบร้อย มีคนมอบที่ดินให้สร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือทายาทของผู้ถวาย ต้องดำเนินการโอนที่ดินให้วัดภายใน 90 วัน กฎกระทรวงร่างมาเพื่อป้องกันการโต้แย้งตรงนี้ ในกรณีที่ดินที่ตั้งวัด ตามข้อ 6 (1) (ก) ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่และสิทธิครอบครัว หรือทายาท นั่นหมายความว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจเสียชีวิตไปแล้ว ให้ทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน 90 วันนับ นี่คือกฎหมายครับ
ข้อนี้จบเลยนะ ม้วนเสื่อกลับบ้านเลยนะ ง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน ต่อให้เจ้าของที่ดินตายไปแล้ว ทายาทต้องดำเนินการโอนที่ดินให้แทนภายใน 90 วัน?
มหาหมี : เรียนตรงนี้ว่าโดยพรบ.คณะสงฆ์ กฎหมายมหาชน ไม่ใช่กฎหมายเอกชน กฎหมายออกมามุ่งคุ้มครองที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน เช่น ที่วัด ที่อะไรต่างๆ ที่ที่ประชาชนทำบุญร่วมกัน พอเจ้าของตายแล้ว ที่ไม่ตกเป็นของทายาท เพราะขาดแล้วตั้งแต่ปี 2533 ที่ยกให้ ขาดแล้ว กฎกระทรวง 2 ฉบับเขาออกมาป้องกันทายาทที่ดื้อ ไม่เข้าใจปัญหา แล้วฟ้องเรียกคืน เอาสองฉบับนี้ไปยันในชั้นศาล
วัดไปโอนพรุ่งนี้ยังได้เลย?
มหาหมี : ต้องแยกกันระหว่างการต่อสู้ของทายาทในการฟ้องศาล เขาบอกเขามีกรรมสิทธิ์ดีกว่า ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา พิพากษาตรงกันว่าเป็นของวัด อันนั้นจบกระบวนการแล้ว สองเขาไปฟ้องศาลปกครอง โยนเรื่องไปศาลแพ่งขอนแก่นพิพากษา ต้น อุทธรณ์ จบ รอฎีกาจะรับหรือเปล่าไม่ทราบ กระบวนการที่ไม่โอนไม่ครบถ้วนเท่านั้นเอง แต่ที่เป็นของวัดแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ถวาย
เขาร้องเป็นวัด มีการอนุญาตสร้างวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเขาออกมาแบบนี้เลย มีแบบ ฉะนั้นมันชัดเจนมากเลยนะ?
มหาหมี : ชัดครับ
ฝั่งวัดเองเคยมีคนบุกรุกแบบนี้มั้ย?
พระอาจารย์ศตวรรษ : เคยมีคนจอดรถสตาร์ทเอาไว้แปลกๆ แต่คนไม่ลงจากรถ อยู่แบบนั้นนาน ไม่ว่าฝั่งท้ายหรือหน้ากุฏิเจ้าอาวาสก็มี มีเดือนนึงให้ตร.ตรวจฉี่พระถึง 4 ครั้ง ไม่รู้ใคร แต่ก็มีช่วงที่พวกเขามาก่อกวนที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสอยู่ครั้งนึง เรียกร้องให้เอาโฉนดมา ให้เอาโฉนดออกมาโชว์ ข่มขู่เจ้าอาวาส
ทนายตุ๋ย : ถ้ามีคนกดดันให้เอาโฉนดมาโชว์ แสดงว่าเขายิ่งรู้เลยนะครับว่าต้นฉบับอยู่ที่เจ้าอาวาส
ครั้งล่าสุดที่จะไปฟ้องเอาที่คืน นานแค่ไหนแล้ว?
ทนายบอย : ครั้งที่สองคือปี 62 63
พี่บอยก็ไม่ทราบว่าฝั่งป้าดาเกี่ยวข้องตรงไหน?
ทนายบอย : ใช่ครับ เพิ่งมาเห็นนี่แหละครับ ครั้งนี้เลย เท่าที่จำได้ อาจเจอหรือยังไง ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ช่วงผมขึ้นศาล เป็นช่วงโควิด ก็เลยจำหน้าตาคนไม่ค่อยได้ในช่วงขึ้นศาล
ป้าก็ยืนยันว่าเป็นของแก เพราะอะไร?
มหาหมี : ผมว่าเขาไม่เข้าใจตัวบทกฎหมายพรบ.สงฆ์มากกว่า ไม่รู้แนะนำกันมายังไง จริงๆ สิทธิ์ไม่ได้เกิดเลยครับ ในการพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ เนื่องจากสิทธิ์ขาดไปตั้งแต่ปี 2533 แล้วครับ การโอนชื่อในโฉนดอีกเรื่องนึงนะ
ทนายตุ๋ย : พอพี่หมีพูดหลักกฎหมาย ตามพรบ.สงฆ์ กฎกระทรวง เขาไม่ได้ฟังเลย เขาฟังตามหน้าโฉนดอย่างเดียว ยึดมั่นถือมั่น
จริงๆ โอนได้เลยมั้ย?
มหาหมี : โอนได้ครับ เพราะครบเงื่อนไขแล้ว มีหนังสือจากกรมการศาสนาให้ตั้งวัด วัดเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว เงื่อนไขเข้ากฎกระทรวงแล้ว 90 วันต้องโอนเลย นี่ล่วงเลยมา 22 ปี ประเด็นกฎหมายไม่ได้บอกว่าระยะเวลาจะเท่าไหร่ กฎปี 59 บอกเลย 90 วัน มันเป็นกฎหมายนะ ออกโดยฝ่ายบริหาร เรื่องนี้เจ้าพนักงานที่ดินต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการไม่ได้ ของหลวงพ่อดีนะ หลักฐานชัด
ในนี้ค่อนข้างชัดเจน แต่ป้าเหมือนไม่ยอมรับ?
ทนายตุ๋ย : รายนี้ป้าดาแกดื้อ ผมว่าต้องโอนครับ จะได้จบ ไม่งั้นแกก็อ้างอีก
ต่อสายหา “คุณพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเชือก” เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พอจะทราบข้อพิพาทวัดอดุลฯ มั้ย?
พงษ์สุวัจน์ : ทราบครับ วันนั้นผมไปร่วมแถลงข่าวกับนายอำเภอกับเจ้าอาวาสอยู่ครับ ที่ดินแปลงนี้ยังเป็นชื่อนายเฮียงอยู่ครับ ตอนหลังเห็นว่าศาลตัดสินให้เป็นที่ของวัด แต่เมื่อปี 33 นายเฮียงยกให้วัด วัดเป็นเพียงที่พักสงฆ์ ยังไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ปี 41 วัดเป็นนิติบุคคลแล้ว จริงๆ ถ้าวัดนำคำสั่งศาลมายื่นคำขอโอนเป็นชื่อวัด ก็สามารถโอนได้ครับ ถ้าพูดตามคำพิพากษา ที่แปลงนี้เป็นของวัดแล้ว แต่ถ้าวัดไม่มาจดทะเบียน ก็อาจจะไม่สามารถใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้
พรุ่งนี้ส่งไปจดเลยได้มั้ย?
พงษ์สุวัจน์ : ถ้าวัดมีโฉนดตัวจริงก็ได้ครับ แต่ขั้นตอนจดทะเบียนเป็นชื่อวัด ต้องดำเนินตามมารตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องดำเนินเรื่องไปตามขั้นตอน จนถึงผู้ว่าฯ เห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนโอนได้ ก็จะมีขั้นตอนอยู่ครับ เคสเรามีประเด็นเรื่องฟ้องร้องกัน สุดท้ายศาลฎีกา ที่นางนางไปฟ้อง ก็ยืนยันว่าเป็นที่วัด วัดสามารถนำคำพิพากษามาดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวัดได้เลย เพียงแต่ขั้นตอนที่ดินจะมีกฎหมายเฉพาะในการดำเนินเรื่อง
มหาหมีบอกว่ามีกฎกระทรวง 2 ข้อ ถ้าเราพึ่งกฎกระทรวง อาจไม่ต้องมองส่วนอื่นเลย สามารถจดได้เลย?
พงษ์สุวัจน์ : ไม่ครับ คือมันก็ต้องมีผู้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
วัดจะไปขอไงครับ?
พงษ์สุวัจน์ : ใช่ๆ วัดต้องมาดำเนินการ เอาโฉนดมาดำเนินการ เพื่อเดินเรื่องจดทะเบียนให้เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวัดตามคำพิพากษา แต่ตอนนี้มีอีกประเด็น ผู้ขอได้มายื่นคำขอออกใบแทนไว้ ตั้งแต่เดือนที่แล้ว โดยเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดก โฉนดเป็นชื่อนายเฮียง ไม่มีการอายัดคัดค้าน ศาลก็ไม่ได้สั่งอายัดอะไรไว้ ที่ดินก็จำเป็นต้องรับคำขอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ 30 วัน คราวนี้ได้คุยกันแล้ว ทางวัดจะมาคัดค้าน และแสดงหลักฐานว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย เมื่อโฉนดไม่ได้สูญหาย ก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถออกใบแทนได้ ผมก็จะสั่งยกเลิกใบแทน จากนั้นดำเนินการต่อเพื่อจดทะเบียนเป็นของวัดครับ
ทนายตุ๋ย : จากเขาอ้างเหตุโฉนด สูญหาย หรือหาไม่เจอ ในฐานะสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กรณีนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายจะดำเนินคดีอาญากรณีการแจ้งเท็จมั้ย
พงษ์สุวัจน์ : ก็เข้าข่ายครับ ในส่วนที่ดินก็สามารถดำเนินการแจ้งความเท็จได้ ส่วนเรื่องมีเจตนาแค่ไหนยังไง ก็เป็นเรื่องพนักงานสอบสวน
ทนายตุ๋ย : ท่านจะดำเนินคดีมั้ยเพราะรัฐเสียหาย
พงษ์สุวัจน์ : ณ วันนี้ขออย่างนี้ก่อน ตอนนี้วัดก็ยังไม่ได้มายื่นคัดค้านเป็นทางการ
เข้าใจพี่นะ อาจตอบลำบากนิดนึง แต่ชาวบ้านอาจต้องการความชัดเจน ตอนนี้ความมันปรากฏชัดแล้วว่าโฉนดมีอยู่จริงๆ เมื่อวานพี่ดาบอกว่าโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาสนั่นแหละ แสดงว่าเขารู้อยู่แล้ว แต่ก็เข้าใจพี่ดาอาจไม่ได้เป็นคนไปร้องเอง เพราะไม่ใช่ทายาทโดยตรง คนที่ไปร้องคนนั้นต่างหากที่ต้องโดน จะเอาเรื่องนี้มั้ย?
พงษ์สุวัจน์ : ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจน ก็คงต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนั่นแหละครับ เรื่องแจ้งความเท็จก็มีสองส่วน ส่วนนึงคือเขามาให้ถ้อยคำพนักงานที่ดิน แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน ทางวัดก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย เป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินแล้วมีคนมาแอบอ้างขอออกใบแทน ก็สามารถดำเนินคดีได้อีกในส่วนนึงเหมือนกัน
มหาหมี : ติดใจประเด็นถ้าวัดไปออกขอโฉนดต้องดำเนินตามมาตรา 84 ของประมวลกฎหมายที่ดิน ที่จริงประเด็นนี้ไม่น่าเกี่ยว เพราะตามระเบียบกระบวนการได้มาของที่ดินวัด ไม่เข้าเกณฑ์เข้ามาตรา 84 ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีเหตุที่ต้องไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ เรื่องนี้สามารถดำเนินการได้เลย สำนักงานที่ดินต้องออกโฉนดให้เลยนะ ไม่มีเหตุไม่ให้ออกนะครับ สองประเด็นการแจ้งว่าโฉนดหาย แล้วไปออกใบแทน ทั้งที่เขารู้ว่าโฉนดอยู่ที่หลวงพ่อ วันนี้หลวงพ่อโชว์โฉนดแล้ว กรณีดังกล่าว เข้าเงื่อนไขว่าการออกโฉนดที่เป็นใบแทน น่าจะไม่ชอบ ส่วนจะพิสูจน์เจตนาอย่างไรก็ว่ากัน แต่รัฐคือสำนักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้เสียหายนะครับ พรุ่งนี้วัดจะไปคัดค้าน สำนักงานที่ดินต้องห้ามออกใบแทนโดยเด็ดขาด เนื่องจากว่าได้รับการตั้งเป็นวัดแล้วถูกต้อง เป็นนิติบุคคลแล้ว ถ้าที่ดินไปออกต้องมีปัญหานะครับ อาจเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติ 157 เพราะเรื่องดังกล่าวปรากฏชัดเจน วัดพิสูจน์ทุกอย่างชัด แล้วศาลพิพากษาแล้วด้วย แนะนำว่าต้องทำอย่างระแวดระวังนะครับ เพราะกำลังสู้กันด้วยข้อกฎหมาย ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
พงษ์สุวัจน์ : ประเด็นมาตรา 84 กรณีได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ต้องขออนุญาตรัฐมนตรีในส่วนเกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่ ถ้าได้มาภายหลัง ก็ต้องขออนุมัติ ขั้นตอนพวกนี้ไม่ได้ยุ่งยากหรอกครับ ทำไม่นาน ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เรียบร้อย ไม่ใช่ประเด็นครับ ตรงนั้น เรื่องออกใบแทน ณ วันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับ เป็นเพียงเรารับคำขอไว้เพื่อพิจารณา ในการออกใบแทนจะมีกระบวนการประกาศ 30 วันเพื่อหาผู้โต้แย้งคัดค้าน ถ้าทางวัดมาคัดค้าน เอาโฉนดมาให้เห็นว่าไม่ได้สูญหาย ก็ไม่สามารถออกใบแทนได้อยู่แล้ว ก็จะสั่งยกเลิกคำขอ
พรุ่งนี้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ได้มั้ย?
พงษ์สุวัจน์ : ยื่นคำขอได้เลย ผมรับคำขอให้ แต่อย่างที่นำเรียนว่ามีกระบวนการ ขั้นตอน มาตรา 84 ยืนยันว่าต้องใช้ แต่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ยังไงสิทธิ์เป็นของวัด เป็นเพียงกระบวนการขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ มันมีขั้นตอนของมันอยู่ แต่ตามสิทธิ์ ณ วันนี้ คำพิพากษาฎีกาว่าเป็นของวัด แม้มีการฟ้องกันใหม่ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิม ไม่มีการคุ้มครองชั่วคราว ไม่มีอายัดคัดค้าน สามารถเอาคำพิพากษาเดิมมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อวัดได้ เพียงแต่ผมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนครับ ไม่มีปัญหาครับ ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมดูทุกมิติอยู่แล้ว
พี่ดูทั้งหมดแล้ว พี่คิดว่าสิทธิ์น่าจะเป็นของใคร?
พงษ์สุวัจน์ : ณ วันนี้ ส่วนของโฉนดชัดเจนว่านายเฮียงยกให้กับวัด มีคำพิพากษาศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ยืนยันแล้วว่าสมบูรณ์ ศาลฎีกาไม่รับฟ้อง เท่ากับเป็นที่ดินของวัด ส่วนที่ไม่มีหลักฐาน เป็นที่มีการครอบครอง เขาบอกแล้วว่าทายาทเจ้าของมรดก ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ ในคำสั่งศาลเป็นวัดครอบครองทำประโยชน์ ผมก็มองว่าเป็นของวัดทั้งหมดนั่นแหละครับ ตราบใดที่คำสั่งศาลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อให้ฟ้องคดีใหม่ แต่คำสั่งศาลเดิมยังบังคับใช้ได้อยู่
ไม่กลัวป้าดาจะร้องพี่เหรอ?
พงษ์สุวัจน์ : ผมทำตามระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้า ณ วันนี้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ก็ต้องดำเนินการไป ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการศาลในการพิจารณา
ทนายตุ๋ย : กรณีนี้โฉนดยังเป็นชื่อนายเฮียงอยู่ ถ้าทายาทขออายัดการโอน ท่านจะรับพิจารณายังไง แนวทางไหน
พงษ์สุวัจน์ : พูดตามตรง ถ้าอายัดเพื่อฟ้องดำเนินคดีทางศาล แต่โฉนดแปลงนี้อยู่ระหว่างฟ้องคดี ก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์รับอายัดได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีแต่เขาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว หรืออายัดมา ถ้ามีใครยื่นคำขอทางที่ดินต้องรับไว้ก่อน แต่รับไว้เพื่อพิจารณา แต่ผมก็มีคำสั่งไม่รับอายัด
“ป้าดา” อยู่ในสาย พยายามช่วยเต็มที่เลย พรุ่งนี้เขาจะไปโอนที่ดินกัน ทำไง?
ป้าดา : ก็ฟังอยู่ เดี๋ยวจะฝากถามหัวหน้าที่ดินหน่อย วันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางทายาทได้ไปยื่นขอออกโฉนดใหม่ ทุกอย่างเรียบร้อยดี ทำทุกอย่างตามขั้นตอนไม่มีอะไร แต่สักพักนึงมีสายเข้ามา แล้วบอกเจ้าหน้าที่ เขาทำหน้าตกอกตกใจ บอกว่าหลักฐานโฉนด 61945 ข้อมูลหาย ท่านตอบหน่อย
มีมือมืดโทรมาแล้วพี่ที่ดินเปลี่ยนไป พี่จะตอบว่ายังไง?
พงษ์สุวัจน์ : ไม่นะครับ ตอนมายื่นคำขอทางเจ้าหน้าที่อยู่เคาท์เตอร์ก็รับคำขอปกติ รับตามขั้นตอน ตอนยื่นคำขอไม่ได้ยื่นกับผมโดยตรงนะ มีเจ้าหน้าที่รับคำขอ รับไว้เพื่อพิจารณาตามระเบียบ คือมีการสอบสวนผู้ขอ ยืนยันโฉนดสูญหายจริง มีพยานมารับรองสองคน จากนั้นมีการประกาศ 30 วัน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนไว้เพื่อพิจารณา
วันนั้นเขารับเรื่องไว้แล้ว?
ป้าดา : เราไปตั้งแต่เช้า ทำจนคนอื่นเสร็จหมดเลย คิวของพี่ 116 จนคนอื่นหายไปหมดแล้ว จนเย็น จนบ่ายสามโมงแล้ว เจ้าหน้าที่เกิดลังเล ซุบซิบๆ มีการโทรศัพท์ หัวหน้าผู้หญิงชื่อพนิดา หัวหน้าที่ดินฟังที่ดิฉันพูดก่อน เขาบอกว่าโฉนด 61945 ไม่มีแล้ว คนอยู่ในสำนักงานที่ดินทั้งหมดก็งง มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ยืนยันว่า วันที่ 13 ก.ค.เรายังมาถ่ายสำเนาอยู่เลย แล้วก็ถ่ายให้เราเรียบร้อย ที่ดิฉันไปโชว์อยู่นั่นแหละ ผู้เสียหายท่านนึงที่ไปกับดิฉันก็เป็นหัวหน้าที่ดินเหมือนกัน ท่านก็รู้เรื่องที่ดิน บอกพวกคุณทำหาย พวกคุณเดือดร้อนนะ ไปทำโฉนดหลวงหายได้ไง
พงษ์สุวัจน์ : ในความเข้าใจโฉนดไม่ได้สูญหายไปหรอก โฉนดมีสองฉบับ สำนักงานที่ดินฉบับนึง หลวงพ่อฉบับนึง ฉบับสำนักงานทุกวันนี้เป็นการจดทะเบียนออนไลน์ จะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เราไม่ได้เก็บเป็นรูปกระดาษเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ อาจเป็นการเข้าใจกันคลาดเคลื่อนแต่ได้รับคำขอออกใบแทนให้ป้าดาตามขั้นตอนแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ออกนะ หมายถึงรับคำขอเอาไว้พิจารณา
ป้าดา : ทางเราก็เลยบอกว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จะมาบอกว่าโฉนดราษฎรหาย คุณมีความผิดนะ
พงษ์สุวัจน์ : ไม่หาย อยู่ในระบบครับ
ป้าดา : เรากำลังจะพูดความเป็นมาให้ฟัง เจ้าหน้าที่ทำหน้าตกใจ ทางฝ่ายดิฉันเลยบอกว่าคุณต้องออกประกาศให้ก่อนเลย ถ้าคุณไม่ออกประกาศ คุณรับเรื่องไปแล้ว คุณมีความผิด เพราะโฉนดไม่สามารถหายไปจากที่ดินได้ เขาเลยยินยอมออกให้ ณ วันนั้น มันเป็นอย่างนี้ เรากำลังพูดว่าความเป็นมาของวัด ตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมาอย่างไร ทรัพย์สินโฉนดก็เป็นชื่อของตาอยู่ ไม่มีใครหรอกเป็นทรัพย์สินบรรพบุรุษแล้วเขาจะปล่อยทิ้ง เขาก็ต้องขุดคุ้ยค่ะ
ป้าดาเป็นญาติส่วนไหน?
ป้าดา : คุณหนุ่มจะเอาแบบไหน หรือจะมาเป็นญาติแทนพี่มั้ย
อุ้ยตายแล้ว ไม่ใช่สิ หมายถึงประชาชนเขาสงสัย?
ป้าดา : ไปฟังเสียงนกเสียงกา ถ้าฉันไม่มีส่วน ฉันจะเข้ามามีส่วนจัดการ 20 ปีเหรอถ้าไม่ใช่ญาติ
ป้าทางสายไหน?
ป้าดา : สายนางนางไง ภรรยาตาเฮียง ตาเฮียงมีทะเบียนสมรสกับนางนาง นางนางเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด
ป้าดาเป็นหลานน้องสาวยายนางใช่มั้ย?
ป้าดา : ถูกต้อง
เป็นญาติกัน โธ่?
ป้าดา : ไม่ต้องไปถามเรื่องอื่น ใครอยากเป็นญาติแทนมั้ย มาสู้กับคนปล้นเอาทรัพย์สินของประชาชนหน่อย ชอบถามๆ อย่างนี้ก็งงว่าคุณพูดเรื่องผิดกลับถูก ใครผิดใครถูกเขาก็เอามาจัดการดูแลเกี่ยวข้อง ถ้าไม่ใช่ญาติไม่มีใครแทรกเข้ามาได้หรอกคุณหนุ่ม เขาดูแลมา 20 ปี เขารู้ลึก เราสู้กันมา ที่สู้เราไม่ได้ไปแย่งของวัดไปแย่งของพระ แต่เราบอกว่าในเมื่อเป็นวัดมาตลอด การไปขอสร้างวัด คุณไปขอแบบไหนถึงไม่ไปโอนเป็นของวัดตั้งแต่ต้น ทำไมกรรมสิทธิ์ยังเป็นของตาเฮียง แล้วคุณหนุ่มจะไปขอสนามหลวงสร้างวัดมันจะได้หรือ
ไม่ได้สิ ทำอย่างนั้นได้ยังไง ผมอยู่ข้างป้า?
ป้าดา : ไม่ต้องมาอยู่ข้างหรอก
อยู่ข้างป้าก็ไม่ได้อีก?
ป้าดา : ไม่ต้องมาเข้าข้าง คุณหนุ่มไม่ต้องมาประชดประชนพี่หรอก เอาเรื่องจริง
คุยกับมหาหมีดีกว่า?
ป้าดา : ไม่ต้อง คุยกับคุณหนุ่มนี่แหละถ้าจะคุย ไม่งั้นก็วางไป มหาไหนฉันไม่รู้จัก ฉันรู้จักแต่หนุ่ม กรรชัยเท่านั้น
รักป้าตรงนี้?
ทนายตุ๋ย : ทนายตุ๋ยคุยด้วยได้มั้ยครับ
ป้าดา : ไม่ได้ค่ะ คุยกับคุณหนุ่มเท่านั้น เรื่องนี้จะผิดจะถูกไม่ใช่ทนายจะมานั่งชี้ขาดตรงนี้ จะคุยกับคุณหนุ่มเท่านั้น
แล้วตอนนี้เรื่องที่ดิน จะเอายังไงกันต่อไป วัดเขาจะไปยื่นคัดค้านพรุ่งนี้แล้ว?
ป้าดา : ก็ไปยื่น ทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ ทำตามสิทธิ์ของเขา ส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกหรือผิดก็เป็นขั้นตอนนึง เป็นกติกาของบ้านเมืองก็มี ที่ทายาททั้งหลายทั้งปวงพูดมาเสมอ 20 ปีแล้ว เราไม่ใช่เพิ่งพูดเมื่อวานนี้ เราบอกว่าที่ดินกับโฉนดก็เป็นชื่อตาเฮียง มีอะไรก็เก็บที่ตาเฮียง ทายาทตาเฮียง เก็บภาษีก็ที่ทายาทตาเฮียง
วัดไม่เคยจ่ายเลยเหรอ?
ผมไม่รู้เรื่องเลย
ป้าดา : มันก็อย่างนี้ ถึงบอกว่าเราพูดลึกกว่านี้หน่อย อย่าผิวเผิน อย่ามองแค่ผ่านๆ
ป้าเอาหลักฐานนั้นไปยื่นได้เลยนะว่าเราจ่ายภาษีที่ดิน?
ป้าดา : คุณหนุ่มไม่ต้องบอกหรอก ทางญาติถึงได้มีวันนี้ เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของวัด
ผิดอีก กูผิดอีก?
ป้าดา : ถึงพูดมาตลอดว่ามันไม่ชอบมาพากล เราไปพูดถึงเรื่องการขอสร้างวัดแต่แรกเป็นมาแบบไหนอย่างไรถึงมีการทำนิติกรรมที่ที่ดิน เราพูดแบบนี้
พอเป็นวัดมันก็ไม่มีการเก็บภาษีสิป้า?
ป้าดา : แล้วมันเป็นวัดหรือยัง มันเป็นชื่อตาเฮียงไง วัดสร้างอยู่ตรงไหน ทำไมไม่ไปทำนิติกรรม
พรุ่งนี้เขาจะไปโอนแล้วป้า?
ป้าดา : เออ อะไรถูกหมด พูดไปก็ให้ถูกทั้งหมด เรากำลังพูดถึงความเป็นมากระดุมเม็ดแรก คุณกลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องมั้ย เราถามแบบนี้ เราไม่ได้ไปแย่งชิงวัด ไม่มีใครอดอยากไปชิงเอาของวัดหรอกนะ แล้วไม่ต้องไปเข้าใจผิด เพียงแต่เราเห็นว่า ที่ดินเนี่ย เวลาทำอะไร เขาก็เรียกไปที่คุณยาย นางนาง ต้องรับรู้ พอนางนางเสียชีวิต วัดกระโดดกันเลย จะไปขอทำนิติกรรม
ตกลงจะเอายังไงกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน?
ป้าดา : เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเอง จะทำแบบไหนก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ที่ถามเพราะเห็นบอกว่าเจ้าที่ดินดูอยู่ ก็อยากถามเหมือนกันว่าวันนั้นที่บอกว่าเอาโฉนดไปซ่อน หาย ใครสั่งพวกคุณมาถึงชะงัก เราถามคำนี้
ใครชักใยอยู่เบื้องหลัง?
พงษ์สุวัจน์ : ไม่มีหรอกครับ ทางพวกผมปฏิบัติงาน มีหน้าที่ระเบียบวินัยกำกับ ถ้าผมทำผิดก็โดนข้อหาละเว้น ถ้าไม่ทำก็เจอข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีก ฉะนั้นทางผมยืนยันได้ว่าทำด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายกำหนดครับ
ป้าดา : ระเบียบของการโอนที่ดินของวัด มาตรา 84 อยู่ในมือเราเหมือนกัน เรามีเจ้าที่ดินที่รู้เรื่องคอยชี้แนะอะไรอยู่ ระเบียบเยอะมาก คู่สมรสก็ต้องเซ็น ความเป็นมาของวัดต้องชี้แจงทั้งหมด แล้วคู่สมรสนายเฮียงคือนางนาง ต้องเอาหลักฐานพวกนี้ไป ทายาทก็ต้องไปเซ็น ถึงจะสมบูรณ์ ไม่งั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่เราไม่รู้
ป้าดาจ๋า?
ป้าดา : คุณหนุ่มฟังพี่ พี่พูดยังไม่จบคุณก็แทรก เวลาเจ้าหน้าที่ที่ดินหัวหน้าแกอาจเพิ่งไปอยู่ใหม่ เพราะ 20 ปี เปลี่ยนหัวหน้าเป็นสิบคนแล้ว หัวหน้าท่านนี้เพิ่งมาใหม่ อาจไม่รู้เรื่องคนเก่าๆ อยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบ มันจะมีผลหรือไม่มีผลแต่ขอพูดว่าสังคมนี้ต้องรับรู้กัน เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่มีใครยอมรับหรอกว่าใครสั่ง มือมืด ไอ้โม่ง เรื่องๆ ผิดๆ ก็เหมือนผายลม มันมีแต่กลิ่น แต่ไม่มีตัวตน ใครจะไปยอมรับ มันไม่ได้เดินมาให้เห็น มันก็เหมือนผี แต่เวลาเรารับรู้ เราเห็นอยู่ว่าเขาทำอะไร เขาเดินมาบอกเราว่าอย่างไร คนนั้นนั่งโต๊ะไหนเราก็รู้ พูดกันให้ทราบอย่างนี้แหละ ส่วนหัวหน้าที่ดิน ท่านจะปฏิบัติแบบไหนก็ว่ากันไป แต่เรากำลังย้อนไปที่ก๊อกหนึ่งที่ผ่านมาทั้งหลายมีเรื่องอยู่วันนี้ ในเมื่อนางนางรับทราบที่ดินนี้มาตลอดชีวิต จนเสียปี 62 ทำไมหนังสือทุกอย่างถึงแจ้งไปที่นางนาง เพราะว่าเป็นภรรยานายเฮียง ทำไมไม่ทำไปที่วัด เราก็เห็นว่านี่คือทรัพย์สินของตา เราไม่ได้ไปไล่ชิง ไปทุบวัด มันคุยกันมา 20 ปีแล้ว แต่คนที่มาทีหลังอาจรู้ไม่จริง เรามีหลักฐานไม่ใช่ไม่มี หนังสือแจ้งไปมีตลอด มันเป็นแบบนี้คุณหนุ่ม เราก็ไม่ใช่เป็ดใช่ไก่ เราพูดภาษาคนรู้เรื่องอยู่ ไม่ได้หิวโหยเหมือนกระสือกระหังต้องกินพื้นที่ของวัด มันไม่ใช่ค่ะ แล้วทัวร์ก็ไม่ต้องมาลงหรอกนะ แล้วไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเป็นทายาทจริงหรือเปล่า ดิฉันก็สงสัยจะมาเป็นทายาทแทนมั้ย ให้รบกับราชการเอามั้ย
ดาวแปดแฉกลงแบบนั้น?
ป้าดา : ทำไมคุณไม่พูดเรื่องถูกเรื่องผิด ทำไมพูดเรื่องใต้เข็มขัด คุณชกใต้เข็มขัด ไม่พูดว่าให้ตรวจสอบที่มาถูกมั้ย แต่ดันไปพูดถามเป็ดตอบไก่โน่น แล้วเมื่อไหร่จะพูดรู้เรื่อง คุณหนุ่ม จริงๆ นะพี่ก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะ เราก็กินข้าวนะคุณหนุ่ม เราก็รู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง
เครื่องติดแล้ว?
ป้าดา : ติดแล้ว เครื่องร้อนแล้ว
ป้าขึ้นง่าย ติดแล้วติดเลย ดาวแปดแฉกลงว่าป้าชื่อชมมณีจริงมั้ยจ๊ะ?
ป้าดา : จริง ทำไมไม่จริง พี่โดนปล้นด้วยในกรุงเทพฯ อยากดูหลักฐานมั้ยล่ะ เอาให้ดู มาถ่ายที่บ้านพี่เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เอามั้ย
ใครปล้น?
ป้าดา : คุณแน่จริงไปถ่ายที่บ้านพี่เลย เจอกันเลย อยากรู้มั้ยว่ากลางกรุงมีโจรเต็มเมือง เอามั้ย คุณกล้าหรือเปล่าคุณหนุ่ม กล้าจริงมั้ย
กล้าสิ ให้ผมไปทำอะไร?
ป้าดา : ไปดูหน้าบ้านพี่สิ ไปดูเลย ไปสอบถามคนแถวนั้น หนึ่งชมมณีเป็นใคร สองเจออะไร สามถูกปล้นแบบไหน เขาจะได้รู้ชัดเจน ชัดเจนค่ะ แน่นอนเลย
ดีจังเลย?
ป้าดา : ถ้าคุณทำเรื่องนี้นะ รับรองทะลุถึงดาวอังคารโน่น จะบอกให้
ดาวแปดแฉกลงว่าป้าเคยต้องคดีที่ศาลพระโขนงจริงมั้ย?
ป้าดา : 10 คดี โดยโจรยัดคดี หมายจับปลอม ยัดคดี ปล้นเอาทรัพย์สินเรา
ข้อหาอะไร?
ป้าดา : ข้อหากระทืบคนแถวนั้นแหละ
อุ้ยตายแล้ว ป้า ผมชอบป้าจริงๆ เลย ป้าเด็ดขาดมากเลย ผมชอบมาก?
ป้าดา : เด็ดขาด ฉันของแท้คุณหนุ่ม นี่พูดจริงนะ ไม่ได้พูดเล่น
ดีป้า?
ป้าดา : ที่พูดนี่จริงนะ ไม่ใช่โกหก ไม่ใช่นอนสลัม นอนข้างทางนะ เราก็มีทรัพย์สินให้โจรปล้น คุณจะสงสัยอะไรไม่สำคัญเท่าเรามีทรัพย์แล้วคุณมาปล้นเราหรอก คุณจะอยากรู้ทำไม อยากรู้เพราะจะมาเป็นเจ้าทรัพย์แทนเราเหรอ
ดาวแปดแฉกเขาลง?
ป้าดา : คุณไม่ต้องเอามาอ้าง ดาวแปดแฉกมันเป็นใคร
มันเป็นเพจๆ นึง?
ป้าดา : คุณไปยุ่งอะไร ดิฉันไม่เกี่ยว ไม่รู้จักเขา
แต่เขาลงเรื่องป้าตลอดเลยนะ?
ป้าดา : ความจริงถูกเปิดเผย มีคนสั่งให้ดิ้นมั้ง ปัดโธ่ คุณหนุ่มในโลกนี้ความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียว มันหนีไม่พ้นหรอก ตราบใดที่คุณหยุดพระอาทิตย์คุณปิดไม่ได้
เมื่อวานป้าชูโฉนดอันนั้น ตกลงป้าเอามาจากไหน?
ป้าดา : ก็ที่ดินขอนแก่นไง
เจ้าอาวาสเขาเอาโฉนดตัวจริงออกมาโชว์แล้วนะ?
ป้าดา : โฉนดตัวจริง ก็เหมือนถูกวิ่งราวไปนั่นแหละ เพราะว่ามันเป็นชื่อตาเฮียงอยู่
ป้ามีอะไรจะคุยกับที่ดินอีกมั้ย?
ป้าดา : ไม่ๆ แกเพิ่งมาใหม่ อาจไม่รู้อะไรลึกหรอก
พงษ์สุวัจน์ : ย้ายมาเดือนธ.ค.ปีที่แล้วครับ ไม่ได้ทราบตั้งแต่ต้น แต่จากนั่งดูข้อมูลก็คิดว่าดูละเอียดครบถ้วนพอสมควร คิดว่าสั่งการได้ครับ
ป้าดา : มาตรา 84 ก็อยู่ในมือเหมือนกัน ก็ให้ท่านทำไป คนเรามันหนีความจริงไม่ได้ ที่พูดทั้งหลายทั้งปวง เราไม่ได้ไปแย่งชิง ไม่ได้ไปไล่วัด ไม่ได้ไปไล่พระ แต่เราบอกว่าเอกสารราชการส่งไปหานางนางตลอดจากที่ดิน ส่งไปที่นี่ตลอด ในเมื่อกรรมสิทธิ์ตาเฮียงก็เท่ากับไม่เป็นวัด วัดทำไมบอกว่าเป็นวัด ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เราพูดกันจุดนี้
ป้าจ๋า?
ป้าดา : เอ้า คุณหนุ่มว่ามา อย่ามาเสียงอ่อนเสียงหวาน
กูผิดอีก เมื่อเช้าป้าคุยกับสรยุทธ ป้าบอกเป็นหลานแท้ๆ?
ป้าดา : นางนางเป็นภรรยานายเฮียง ไม่แท้ได้ไงคุณหนุ่ม มันปลอมตรงไหน อะไรคือของปลอม ไม่งั้นจะไปยุ่งกับทรัพย์สินได้ยังไง แล้วคุณหนุ่มจะหาใครมาเสียบแทนพี่
ไม่มีๆ ใครจะไปกล้า?
ป้าดา : เออ ก็แล้วไป ไม่ต้องมาแหย่ฉันหรอก
ตกลงเอายังไง เขาจะไปโอนที่ดินกัน?
ป้าดา : บอกให้เจ้าทำทันทีทันใดเลย ในนี้บอกแล้วกติกามีไม่รู้กี่หน้า 10 หน้าใช่มั้ยท่าน มีเป็นสิบหน้าทำเลย ไม่มีอะไรหมูหรอกในโลกใบนี้ กว่าโฉนดจะเป็นกรรมสิทธิ์ได้มันก็ยากเย็น เราไม่ด้ไปปล้นของวัด มันเกิดเรื่องแล้วเราก็ต้องอธิบายกัน แล้วฝ่ายกฎหมายก็ไม่ต้องเอามาพูดกับพี่หรอก เพราะเราก็มีฝ่ายที่ดินนั่งอยู่กับเรานี่แหละ
มหาหมี : ป้าดา เดี๋ยววัดไปขอออกโฉนด ป้ามีอะไรก็ไปร้องศาลต่อเลยนะ
ป้าดา : ไปเลย ไม่ต้องแจ้งดิฉัน ไม่ต้องมาบอก ฉันบอกว่าฉันคุยกับคุณหนุ่ม ไม่ได้คุยกับคนอื่น จะมาบอกฉันทำไม บอกว่าไม่คุยก็คือไม่คุย ยังจะมาเสนอหน้าทำไม
มหาหมี : (หัวเราะ)
ป้าดา : ฉันของแท้ ไม่ต้องกลัวนะ
ไม่กลัว ผมชอบ?
ป้าดา : ประเทศไทยตราบใดที่มีโจรแบบนี้ พี่บอกเลยบรรลัย ฉิxหายหมด ประชาชนตาย เหลือแต่ซากปรักหักพัง ที่วัดไม่ต้องการเอาหรอก แต่เราพูดตามสิทธิ์เราเท่านั้น
โจรมาจากไหน?
ป้าดา : โจรในเครื่องแบบไง ทุกวันนี้คุณอย่ามาไขสือ คุณก็รู้ เดินไปทางไหนโจรเต็มบ้านเต็มเมือง ประชาชนจะตายกันหมดแล้ว คุณเป็นสื่อ เป็นกระบอกเสียงช่วยสังคมในทางที่ถูกต้อง อย่ามัวแต่พูดเรื่องใต้สะดือมาก คุณหนุ่ม เอาเรื่องสาระมาคุยกันหน่อย
กุผิดอีก?
ทนายตุ๋ย : ป้าเป็นเอฟซีคุณหนุ่มเหรอ
ป้าดา : ก็บอกว่าจะคุยกับคุณหนุ่มเท่านั้น คุยกับคุณหนุ่ม
ทนายตุ๋ย : ผมขอโทษครับป้า (หัวเราะ) ผมสาระแนเองครับ
ป้าเคยเห็นเอกสารที่เขาขอสร้างวัดมั้ย?
ป้าดา : การขอก็ขอ มันจะเป็นมาแบบไหนก็แล้วแต่ แต่ทางทายาททุกคนเห็นว่าคุณขอสร้างวัดแบบไหน คุณหนุ่มจะไปขอคฤหาสน์พันล้าน ไม่มีโฉนดไปขอเหรอ ถ้าไม่ใช้ชื่อคุณคุณก็ต้องมอบอำนาจไป หรือไม่ก็ต้องทำนิติกรรมที่ที่ดินไม่ใช่เหรอคะ ไม่อย่างนั้น นาย ก. นาย ข. ที่เป็นเจ้าของโฉนด ก็ต้องมอบอำนาจ ตาเราตายตั้งแต่ปี 34 ขั้นตอนกี่ขั้นตอน คุณใช้เอกสารอะไรไปขอ กระดาษแผ่นเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างในโลกเหรอ แล้วไม่ต้องมาบอกเข้าข้างพี่ พี่ไม่ต้องการใครมาเข้าข้าง พี่ผ่านความเป็นความตายกลางกรุงมาเยอะแล้ว พี่ถูกปล้น ถูกจับ ถูกอุ้มพยายามฆ่าเพราะจะเอาที่เรา คุณหนุ่มจำปากพี่ไว้ ไม่ต้องมาแสลน ไม่ต้องมาถามเรามันของแท้ ไม่ใช่โกหก
แต่ในนี้มีสัญญายกที่ดินให้?
ป้าดา : คุณก็ยกอยู่นั่นแหละ ยกทั้งปีทั้งชาติ เราก็ไม่ได้ว่าอะไร ยกก็ยกไป แต่เราบอกว่าการสร้างวัดต้องมีขั้นตอน
ตรงนี้มาเฟียไปจัดการใช่มั้ย?
ป้าดา : คุณหนุ่มจะมาไขสืออะไร ถ้าไม่มีมาเฟียประเทศไทยถนนปูทองคำแล้ว ถ้าไม่มีโจรในเครื่องแบบ ไม่มีสารพัดอย่าง ไม่มีการทุจริตนะ
พี่ที่ดินมีอะไรจะพูดกับป้า?
ป้าดา : ไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องพูด แกมาใหม่ ไม่ได้ไปตำหนิอะไรหัวหน้าเขาหรอก มาตรา 84 เราก็ถืออยู่เหมือนกัน เราก็อ่านเป็น เราก็รู้ข้อกฎหมาย
ป้าดาจ๋า?
ป้าดา : บอกคุณอย่าเสียงอ่อนเสียงหวาน พูดมาเลย
ป้าดำน้ำได้นานมั้ย?
ป้าดา : รุ่นฉันไม่มีดำน้ำ เดินขึ้นมาชนเลย มา
ป้าพูดเร็วมากเลย?
ป้าดา : ไม่เร็วได้ไง คุณแทรก เราพูดอะไรคุณก็แทรก เราก็ต้องชิงสิ คุณแย่งพูดหมด จี้เขาหมด จิกเขาหมด เหนือฟ้าก็มีฟ้าเหมือนกันนะคุณหนุ่ม คุณอย่าล้อเล่นนะ
เขาบอกจะมีความผิดนะ ไม่กังวลใจเหรอ?
ป้าดา : แล้วฆ่าคนตายหรือเปล่า ที่เขาปล้นเขาจี้เขาโกงกัน เขามาอุ้มพี่ยัดคดี ใส่ร้ายป้ายสี ขึ้นศาลเก๊ทุกอย่างเก๊
ใครแกล้งป้า?
ป้าดา : คุณพูดเหมือนตลก ยิ่งใหญ่ คนมีสีสารพัดเลย ไปบ้านพี่จะได้หูตาสว่าง
ได้ บ้านอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปดูเลย?
ป้าดา : ยังไม่ถึงบ้านไง ถ้าจะไปถึงจะนัดยังไงก็ว่าไปเลย
จบรายการจะไปหาป้าที่บ้าน?
ป้าดา : อยากให้ไป แต่จะถึงกี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้
ป้าโทรมา เที่ยงคืนผมก็จะไป?
ป้าดา : โอ้ ไม่ได้หรอก ยามวิกาลคุณหนุ่ม หมาบ้านฉันมันดุ
แล้วจะให้ไปตอนไหน?
ป้าดา : คุณหนุ่มอย่าพูดเล่นนะ ฉันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะ
ไปจริงๆ โทรมาเลย?
ป้าดา : ถึงแล้วจะโทรบอกไง
สุดท้าย ถามป้านิดนึง เรื่องนี้เป็นคำถามเดิม ขอโทษจริงๆ ป้าจะไม่ตอบก็ได้ ถ้าสุดท้ายวัดได้ที่ดินไปครอง ป้าจบมั้ย?
ป้าดา : คุณนี่ถามคำถามกำปั้นทุบดินมากนะ (หัวเราะ) คุณจะไปคิดแทนทายาทเขาทำไม ไม่ใช่หน้าที่คุณจะไปคิดแทนทายาทเขา จบไม่จบก็เรื่องของเขา
ก็ป้าเป็นตัวแทนไง?
ป้าดา : ก็ไม่ต้องถาม ฉันมีสิทธิ์จะไม่ตอบ คุณหนุ่มนี่นะ เป็นคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาบุคลิกทุกอย่างดีหมด คนเขาก็ศรัทธาคุณเยอะ คุณอย่าจิกคนในรายการเยอะนะคุณหนุ่ม เพลาๆ ลงมั่ง บางครั้งทำให้เขาตรอมใจตายนะคุณรู้ตัวมั้ย แต่ถ้าถามพี่ พี่ไม่ตัน พี่ตอบได้ คุณมันมีอิทธิพลต่อมนุษย์ คุณก็จี้ๆ คนมันซื่อบื่อตอบไม่ได้กลับไปกลั้นใจตายก็มี เป็นบาปเป็นกรรม
ป้าติดเครื่องแล้ว?
ป้าดา : เครื่องร้อนแล้ว ก็ลงไวเหมือนกัน ไม่มีปัญหาหรอก
ป้าลงก่อน?
ป้าดา : โอเค จริงๆ ก็ชื่นชมคุณนะคุณหนุ่ม ไม่ใช่ไม่ชื่นชม
ผมรู้ๆ ผมอยู่ฝั่งป้า?
ป้าดา : ไม่ต้องอยู่ฝั่ง เอาตรงๆ
กูผิดอีก ป้าถามหน่อย ป้ามีลูกมั้ย?
ป้าดา : โอ้ย เป็นฝูง
เอาผมเป็นลูกบุญธรรมสักคนมั้ย?
ป้าดา : น่าจะดีนะ (หัวเราะ) น่าจะเข้าท่าอยู่นะ
มีอะไรอยากฝากทางวัดมั้ย?
ป้าดา : ไม่ฝากหรอก ก็ว่าไปตามหน้าที่เขาเลย เรื่องของใครก็เรื่องของมัน เพียงแต่ว่ามาพูดให้สังคมเขารับรู้ คนที่เขารู้จริงก็มีในสังคมนี้ บางคนเขามีภูมิมีปัญญา ผลเป็นยังไงก็ว่ากัน เราไม่ได้พูดประเด็นที่ดินอย่างเดียว มันเลยที่ดิน
มีอะไรอยากบอกพี่ยุทธ?
ป้าดา : (ตร.เรียกขับรถเร็ว)
ผมคุยให้มั้ย?
ป้าดา : คุยก็ได้เอา (ยื่นโทรศัพท์ให้ตร.)
ตร. : สวัสดีครับ คุณหนุ่มครับ
สวัสดีครับพี่ตร. ผมกำลังสัมภาษณ์คุณป้าอยู่ครับ อยู่ในรายการครับ แกขับรถเร็วเหรอครับ?
ตร. : แกขับรถไม่ชิดขอบด้านซ้ายครับ (หัวเราะ) แกขับรถแช่ขวาครับ ไม่เป็นไรครับ
ฝากตักเตือนหน่อยนะครับ?
ตร. : ได้ครับ
ป้าดา : ขอบคุณมากนะคุณหนุ่ม คุณหนุ่มก็เก่งนะ (หัวเราะ)
ไม่เก่งหรอกครับ ผมเป็นกำลังใจให้นะป้านะ?
ป้าดา : ขอบพระคุณมาก
บอกคนขับอย่าแช่ขวานะ มันอันตราย?
ป้าดา : ค่ะ
มึน เราได้อะไรจากการพูดเมื่อกี้?
ทนายตุ๋ย : ได้ครับ พี่หนุ่มได้เป็นลูกบุญธรรมแก (หัวเราะ)