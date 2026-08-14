“เอ ศุภชัย” รวยและสวย! โอนเงินแสนปลอบใจคนอกหักเป็นร้อย เผยสัมพันธ์หนุ่มคนสนิท โวมีแฟนก่อน “อั้ม”

“เอ ศุภชัย” เปิดใจปมเปิดตัวหนุ่มคนสนิท ทำคนอกหักนับร้อยจนต้องโอนเงินปลอบใจเกือบแสน ย้ำสถานะยังแค่เพื่อนคู่คิด ลั่นหมดูทักให้มีแฟน อยากแบ่งมรดก มั่นใจมีแฟนก่อน “อั้ม พัชราภา” เพราะอีกฝ่ายมัวแต่เลี้ยงหมา-มองหลังคาบ้าน
นักปั้นมือทองและผู้จัดคนดัง “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร”จัดงานเปิดตลาดสุดยิ่งใหญ่ “A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai” ขนทัพร้านเด็ดจากทั่วประเทศมาไว้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมถือโอกาสเปิดใจตอบทุกประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องหุ่น และกระแสข่าวลือเปิดตัวหนุ่มหล่อคนสนิท
“หุ่นเหมือนเดิมอะไร ผอมลงตั้งเยอะ เมื่อก่อนผอมเกินแล้วพี่อั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) บอกว่าหน้าไม่สวย พี่อั้มบอกว่าเถ้าแก่เนี้ย มันต้องมีน้ำมีนวลนิดหนึ่ง แฟนคลับเนี่ยนะ เวลาอวบขึ้นนิดหนึ่งมันจับเต็มไม้เต็มมือ”
แก้ข่าว หนุ่มในเครื่องแบบยังไม่ใช่แฟน แค่เพื่อนคู่คิด
“ยังไม่มีผู้ชายน่ะสิ (แต่ภาพที่ออกมา?) อันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันหมดเลย ไม่ได้ตอบแบบดารานะ จริงๆ คือเพื่อนกันหมดเลย หลายคนเสียใจมาก ทักกันมาบอกว่าอกหักๆๆๆ ต้องแก้ข่าวเลยว่าไม่ใช่ เป็นน้องๆ ที่รู้จักกัน พอดีเอไปทำสวนที่นครนายก ได้มีโอกาสรู้จักคนแถวนั้นเยอะ ก็เลยชวนกันมาทำงาน ชวนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกัน จริงๆ เป็นเพื่อนคู่คิดจริงๆ ส่วนที่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) บอกว่าเขาไปกับเอทุกที่ หน้าเปลี่ยนตลอดเลย หมายถึงว่าหลายคนไม่ใช่คนเดียว (คนที่เป็นข่าวไปไหนด้วยกันบ่อย?) บางคนเขาก็ว่างไม่ตรงกัน
เขาเป็นเพื่อนคู่คิดจริงๆ เอมีเพื่อนเยอะ อันนี้คือเพื่อนกันจริงๆ (ถึง 50 คนไหม?) อย่าพูด เดี๋ยวแม่รก คือเราไปเปิดทำสวนมะยงชิดที่นครนายก ที่ตรงนั้นเป็นแหล่งรวมของคนในเครื่องแบบเยอะ มีรุ่นพี่ของเอรู้จักกับผู้ใหญ่ มันก็เลยเป็นสังคมของคนในเครื่องแบบเยอะ ว่างก็ชวนกันมาเที่ยว ชวนกันมาเดินค่ะ
ทุกคนเอาใจเก่ง ดูแลกันหมด เราก็ดูแลกันไป เอเป็นคนที่ดูแลทุกคนอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นคนในเครื่องแบบ ทำไมเหงื่อออกเยอะจังเลย (มีกี่คน?) ฟังนะ จริงๆ เพื่อนเรามีเยอะมาก แต่เพื่อนที่ว่างตรงกันมีอยู่ไม่กี่คน เพื่อนคู่คิดก็หลายคนบางคนก็คิดเรื่องเงิน บางคนคิดเรื่องทอง บางทีคิดเรื่องหมู่บ้านจัดสรร บางคนเล่นหุ้น”
ดูออกทุกคนไม่หวังอะไร
“ไม่หวังอะไรเลย ทุกคนไม่หวังอะไรเลย ถ้าคิดแบบนั้นทุกวันนี้ไม่มีเพื่อนเลย จริงๆ (คนบอกว่าเอเปิดตัวแฟน?) งงมากว่างานณเดชน์เมื่อไหร่จะจบหลายซีซั่นมาก นึกว่าจบไปแล้ว งานแต่งงานหมดไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้ว วันนี้จะสิ้นเดือนแล้ว ยังมีเรื่องราว ส่วนที่บอกว่าแฟนเอหล่อ เพื่อนหล่อทุกคน ไม่ได้ชอบคนหล่อ แล้วแต่คนมอง อยู่ที่สายตาคนมอง บางคนอาจจะนิยมแบบผมยาวบ้าง หัวเกรียนบ้าง เอไม่มีสเปก ผมยาวก็ได้”
หมอดูแนะให้มีแฟน อยากแบ่งมรดกแล้ว
“หมอดูบอกว่ามีไปเลย เพราะบั้นปลายชีวิตแล้ว ตอนนี้อยากแบ่งมรดกแล้ว เข้าใจเปล่า พี่อั้มจะได้ด้วยไหมก็ไม่รู้ ถ้าเพื่อนเยอะก็อาจจะไม่ถึงพี่อั้ม อาจจะถึงเพื่อน เราจะปั๊มลายนิ้วมือตอนจบ ใครอยู่ตรงนั้นเราจะปั๊มเลยแล้วก็ไป”
บั้นปลายชีวิต มีคู่ มีแฟนคงยาก ขำๆ คนทักมาบอกอกหักเป็นร้อย
“มันคงยากแล้ว เดินทางมาถึงค่อนชีวิตแล้ว เพื่อนที่น้องๆ พูดถึงก็อายุ 25-26-27 ตอนที่เขาอายุ 30 พี่ตอนนั้นก็คงเกือบจะ 50 แล้ว ไม่มีสเปกเลย จริงๆ ใครก็ได้ที่ใจตรงกัน แล้วก็รู้สึกไม่ท็อกซิก (ตอบแบบดารา?) จริงเหรอ ตอบยังไง จริงๆ ก็ใครก็ได้เข้ามาเลย คือตอนข่าวออก มีคนทักมาเยอะว่าอกหักประมาณ 100 คน เราก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้น นั่นไม่ใช่แฟน นั่นคือเพื่อน ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่าเสียใจโอนให้คนละ 5,000 โอนไปเลย โอนเมื่อวานประมาณเกือบแสน ทุกคนอกหัก ลูกสาวกะเทยก็อกหัก งงมาก นี่คือความจริง คนนั้นเป็นได้แค่เพื่อนสนิท เพื่อนคู่คิด ก็กลัวคนอื่นน้อยใจเหมือนกัน เลยบอกทุกคนเลยว่าส่งเลขบัญชีมาได้นะคะ เพื่อนที่ทำแทนได้บางเรื่อง ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องกด ATM แม่กดเอง ตอนนี้ไม่ให้ใครถือรหัสกดให้แล้ว”
เข้าใจอั้ม พัชราภาแล้ว มีข่าวกับผู้ชายรู้สึกยังไง
“จริงๆ พี่อั้มอะไรก็ได้ที่เอมีความสุข แกก็บอกว่าทำไปเหอะ แต่เวลาเอมีความทุกข์ แกสงสาร แกรู้สึกว่า เหมือนมาเจ็บใจตอนอายุช่วงปลาย ตอนนี้พี่เข้าใจพี่อั้มแล้วแหละ เวลามีข่าวเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกยังไง ทำไมต้องวิ่งหนี เพราะตอนนี้เอโดนเอง เวลาเราสวยเราก็ต้องเป็นแบบนี้ เราก็ถามผู้จัดการ (อั้ม) ผู้จัดการบอกว่ามึงต้องทำใจเพราะมึงสวย”
รับสวยเลือกได้
“คำว่าสวย พี่อั้มชอบบอกให้คนอื่นชม แต่เวลาข่าวออกไปมีคนทักว่าอกหักๆๆๆ เสียใจๆๆๆ เราก็เลยเริ่มรู้แล้ว พอมองกระจกไปทีหนึ่ง เออ สวยเหมือนกันนะ พี่อั้มแกชอบอ้วกเวลาปรึกษาเรื่องแบบนี้ แกไม่แนะนำ บอกอย่าพูดต่อได้ไหม จะอ้วก”
โสด แต่มีเพื่อนคู่คิด คำว่าแฟนอยากให้ผู้ชายเป็นคนพูด
“ใช้คำว่าโสดก็ได้ค่ะ เพราะเพื่อนคู่คิดมีได้เสมอ เรายังไม่ได้แต่งงาน แล้วเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส คำว่าแฟนอยากให้ผู้ชายเป็นคนพูด เราไม่อยากพูดเอง (เมื่อไหร่พาผู้ชายมายืนคู่พูด?) เดี๋ยวจะยืนให้ 100 คนเลย
ถามว่ามีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะไหมคะ ส่วนมากเข้ามาลักษณะเป็นเพื่อน บอกแล้วว่าเอใจดี ทุกคนก็รู้พี่เอสายเปย์ ไม่ใช่ขายของนะ เปย์แบบน่ารัก ให้ทั้งโอกาสให้ทุกอย่าง แต่ทุกคนเข้ามาไม่ได้หวังเงิน มาเพราะอยู่แล้วสบายใจ เอให้ได้แค่ความสบายใจ ความสบายใจก็มาจากให้ทุกอย่าง แค่นั้นเอง”
รวยและตลก มีแฟนก่อนอั้มแน่นอน
“พี่เอว่าดูท่าทาง ณ ตอนนี้ เอน่าจะมีก่อน น้องอั้มเลี้ยงแต่หมากับทำบ้าน นั่งมองหลังคาบ้านทุกวัน แต่เอไม่ได้มองหลังคาบ้าน วันๆ เอไถแต่ IG TikTok ฟีดเด้ง สวยมักนก ตลกมักได้ เอว่าเอรวยแล้วก็ตลก ถามว่าระหว่างเอกับพี่อั้มใครสวยกว่า คำนี้อั้มชอบว่าทำไมมึงชอบชมตัวเอง คำว่าสวย เหมือนพี่อั้มคนอื่นจะชอบชมว่าแกสวย แต่เอชอบบอกว่าฉันสวยๆ เพราะฉะนั้นพี่เอก็จะพูดตรงนี้เลยว่า เอสวยกว่าพี่อั้ม”