วินาทีแห่งอิสรภาพ “แม่พิ้งกี้” ขอบคุณศาล ขอออกไปต่อสู้กับโลกใหม่ ไม่เสียเวลาฟรีๆ 4 ปี! (คลิป)

เปิดใจ “แม่พิ้งกี้” หลังศาลยกฟ้องคดี Forex-3D ทั้งช็อกทั้งดีใจที่ได้อิสรภาพ ขอบคุณความเมตตาจากศาล เผยจากนี้ขอเริ่มสู้กับโลกใหม่ และพร้อมสู้ต่อหาก DSI ยื่นอุทธรณ์ ไม่มองเสียเวลาฟรี 4 ปี แค่ได้อิสรภาพก็โชคดีแล้ว
ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “แม่อ้อย สรินยา ไชยเดช” คุณแม่ของนักแสดงสาว “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” หลังจากที่วันนี้ศาลอาญาได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีฉ้อโกง Forex-3D โดยคุณแม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากทัณฑสถานหญิงกลาง ในเวลา 21.03 น. มีญาติมารอรับ พร้อมสวมกอดกันด้วยความดีใจ แต่ไร้เงาลูกสาว เพราะคุณแม่เผยว่าพิ้งกี้น่าจะติดงาน แต่ส่วนตัวเองนั้นสบายดี ขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตา
“แม่สบายดี แม่สบายดี (ยกมือไหว้) ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลมากๆ ค่ะ ที่ให้ความเมตตา ต่อพวกเราหลายๆ คนค่ะ (แม่จะทำอะไรหลังจากนี้?) แม่อายุมากแล้วก็ค่อยๆ ทำหากินไปนะลูกเอ้ย ขอบคุณนักข่าวทุกคนนะคะ ถามว่าที่บ้านเตรียมเมนูอะไรไว้ แม่ไม่ได้หิวอะไรหรอก อยู่ที่นี่ก็ทานอิ่ม อยู่ที่นี่ก็รับประทานอาหารได้เหมือนกับพวกเราข้างนอก”
เผยพิ้งกี้กอดบอกคิดถึงแม่ทุกวัน ช็อกและดีใจที่ได้รับอิสรภาพ
“ก็กอดกลางวันอยู่ค่ะ เขาก็บอกว่าคิดถึงแม่ทุกวัน นาทีศาลอ่านคำพิพากษา มันก็ช็อกไปหน่อยนึง มันก็ดีใจทุกคนแหละลูกเอ้ย ทุกคนได้รับอิสรภาพ (ถือว่าได้รับความชอบธรรม?) ก็ส่วนนึงนะคะ ศาลท่านเมตตาทุกๆ คนที่ได้ปล่อยตัววันนี้ ก็ดีใจ ส่วนคนที่เขายังนั่นเราก็เสียใจด้วย อยากให้ลูกๆ ทุกคนได้ออก (พิ้งกี้มารับแม่?) กี้น่าจะมีงานนะคะ”
ยันครอบครัวเป็นเพียงนักลงทุน
“ก็เป็นอย่างงั้นแหละค่ะ แม่ก็พูดอะไร ศาลท่านก็เมตตาแล้วเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกค่ะ ก็พอแล้วค่ะ กลับไปถึงบ้าน สิ่งแรกที่แม่จะทำแม่ก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงเมตตา แม่ได้ออก มันก็กังวลเพราะเราอยู่ที่นี่นานแล้วเราก็ต้องออกไปต่อสู้กับโลกใหม่ ซึ่งต้องมาปรับตัวใหม่ ข้างในแม่ก็ได้รับความเมตตาจากพวกคุณๆ ดีค่ะ”
ไม่หวั่น DSI อุทธรณ์อีก บอกสู้เต็มความสามารถ แต่ก็เหนื่อยแล้ว
“อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมันจะเกิดข้างหน้า แต่เราก็สู้เต็มที่ความสามารถของเราแล้วค่ะ ท่านก็คงจะไม่อะไรกับพวกเราหรอก เพราะว่าแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้ว ถ้าอุทธรณ์ มนุษย์เราเกิดมามันก็ต้องต่อสู้ล่ะลูก ชีวิตคือการเดินทาง เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรข้างหน้า ถ้าเกิดเราก็ต้องสู้ไป แต่เราก็หวังความยุติธรรมของศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้าง”
ไม่มองเสียเวลา 4 ปีไปฟรีๆ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
“อะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ให้มันเกิดไปเถอะค่ะ มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดอะไรมากนะคะ วันนี้ได้รับอิสรภาพก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะ (สำหรับคนที่เคยเข้าใจเราในอีกแง่มุมนึง คุณแม่อยากพูดอะไรถึงสังคมตอนนี้ไหม?) เราห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกค่ะ แล้วแต่เขาเถอะค่ะ”