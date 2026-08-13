เถียงสนั่น! “ลียา” ชุดถ่ายบัตรประชาชน และแบบไหน? ถึงจะถูกกฎ

เถียงกันสนั่น! ว่าสรุปแล้วชุดที่ “ลียา ลลียา เองตระกูล”ลูกสาวของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” และ “เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ใส่ไปถ่ายบัตรประชาชนนั้นถูกหลักไหม ซึ่งชุดที่ใส่ไปถ่ายทำบัตร คือช่วงบนมีการเปิดไหล่ เลยทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่ามันได้เหรอ?
และก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบไหน? เพราะมั่นใจว่าหลายคนที่เคยไปถ่ายบัตรประชาชนนั้น แทบจะขอให้เข้าเหมยตูได้ไหม หรือผ่านโฟโต้ช็อปได้ไหม แต่ทั้งหมดที่ขอกันมา ในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ เพราะบัตรประชาชนคือบัตรที่ต้องใช้ในราชการ เอาไว้ยืนยันตัวตนของเรา ถ้าผ่านแอปฯ ผ่านการแต่งรูป ถ้าถึงเวลาที่ต้องใช้จริง หรือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจจะไม่ตรงปก
“ข้อห้าม“ ก่อนถ่ายรูปติดบัตรประชาชน
**ห้ามใส่คอนแทคเลนส์สีหรือบิ๊กอาย แต่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ใสได้
**ห้ามสวมหมวกหรือแว่นตากันแดด งดการสวมใส่เครื่องประดับศีรษะทุกชนิด สำหรับชาวมุสลิมสตรี สามารถสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ในการถ่ายรูปติดบัตรประชาชนได้ แต่มีข้อกำหนดว่าจะต้องเปิดให้เห็นใบหน้าทั้งหมดอย่างชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาดำหรือแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้มซึ่งบดบังดวงตา
**ห้ามให้เส้นผมบดบังใบหน้า โดยต้องเปิดให้เห็นใบหน้าทั้งหมด ตั้งแต่หน้าผาก คิ้ว ดวงตาทั้งสองข้าง ไปจนถึงใบหูและคาง ไม่ควรไว้ผมหน้าม้าที่ยาวจนปิดคิ้วหรือปิดตา
**ห้ามยิ้มเห็นฟัน แต่สามารถอมยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากได้
การแต่งกาย ควรเป็นเสื้อมีแขนและมีปก แนะนำให้ใส่เสื้อมีแขน จะทำให้ภาพดูสุภาพเรียบร้อยและเป็นทางการ
**หลีกเลี่ยงเสื้อสีขาวและสีอ่อน เพราะสีเสื้อจะกลืนไปกับสีของฉากหลัง ทำให้ใบหน้าดูหมองคล้ำ เลือกเสื้อสีเข้มหรือสีสดใส ทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
**การแต่งหน้าและทำผม สามารถแต่งหน้าได้ แต่ควรเน้นความเป็นธรรมชาติให้ใกล้เคียงกับใบหน้าจริงมากที่สุด ควรเก็บผมให้เรียบร้อย เปิดให้เห็นกรอบหน้าชัดเจน
**การใส่แว่นสายตา สำหรับผู้ที่ต้องใส่แว่นสายตาตลอดเวลา สามารถใส่ถ่ายรูปได้ แต่ต้องเป็นแว่นสายตาเลนส์ใสเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูล sanook