จากดรามา #โกโก้ในตำนาน ก๊อปทั้งสีและรูปแบบอักษร “อินฟลูฯ” ส่อผิดกฎหมาย ฐานรีวิวสินค้าปลอม อาจติดคุกสูงสุด 4 ปี

แทบจะไม่ต้องย้อนกันแล้วว่า ดรามาล่าสุดของ #โกโก้ในตำนาน คืออะไร? เพราะเกิดจากการที่อินฟลููฯ แดนใต้ไปรีวิวร้านโกโก้ที่ดันไปเหมือนกับร้านของ “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” ซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่ร้านขายโกโก้เหมือนกัน แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าร้านนั้นก๊อปปี้ท้้งสีแก้ว และฟร้อนต์ตัวหนังสือ เหมือนกันชนิดที่ว่าถ้าผู้บริโภคไม่สังเกตอาจจะเกิดการสับสนก็เป็นได้
แม้อินฟลูฯ คนดังกล่าวจะออกมาขอโทษแล้ว แต่ในทางกฎหมาย ถ้าบุคคลที่ไปรีวิวสินค้าที่เป็น “ของปลอม” หรือ “สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์” นั้น ก็มีความผิดทางกฎหมายเช่นกัน
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า : หากรีวิวสินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ผู้นำมาโปรโมตอาจร่วมรับผิดชอบความเสียหายทางแพ่งและอาญา (จำคุกไม่เกิน 2-4 ปี)
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค : โฆษณาข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ความผิดฐานฉ้อโกง : หากรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าของสินค้าในการหลอกขายของปลอมให้ผู้ติดตาม ถือเป็น 'ตัวการร่วม' หรือ 'ผู้สนับสนุน' ในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บา
ชาวเน็ตก็ยังเปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่า #โกโก้ในตำนาน (Legendary Cocoa) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นเจ้าแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 ณ งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก่อตั้งโดย “เฮียเต้ย เงินล้าน” และ “ต้าห์อู่ พิทยา” เป็นผู้บุกเบิกกระแส “โกโก้ช็อกขูด” รายแรกในไทย
ด้าน #โคตรโกโก้ : เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง โดยมีข้อมูลการเปิดตัวในเดือนเมษายน ปี 2025 (หลังโกโก้ในตำนานประมาณ 2 เดือน) ณ งานกาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งในช่วงแรกเคยใช้ชื่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ก่อนจะเปลี่ยนชื่อร้านเหลือเพียง “โคตรโกโก้” ในปัจจุบัน