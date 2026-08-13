“บังลัน” ขอโทษ “ต้าห์อู๋” รับพูดไม่ทันคิด! ดรามา #โกโก้ในตำนาน แค่ไปรีวิว แต่โดนด่าว่า “กะเทย”

สืบเนื่องจากกรณีที่อินฟลูฯ แดนใต้ “บังลัน” เจ้าของช่อง “บังลันไก่ทอดหาดใหญ่” มารีวิวการกินโกโก้ และได้มีการพาดพิงถึง #โกโก้ในตำนาน จนเรื่องลุกลามใหญ่โต และมีการโต้กลับของคนที่เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าร้านโกโก้ที่เจ้าตัวรีวิวนั้น เป็นร้านที่ก๊อปเขามาอีกที ด้านอินฟลูฯ คนดังกล่าวก็สู้กลับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายโกโก้นั้น มีแค่ “ต้าห์อู๋ พิทยา” คนเดียวที่ขายได้เหรอ? และยังบอกว่าที่ไปรีวิวอีกร้านนึง เพราะเขาจ้างไปรีวิว ซึ่งถ้าอยากให้พูดถึง #โกโก้ในตำนาน ก็ให้มาจ้าง แต่หลังจากนั้น เจ้าตัวก็ไปรีวิว #โกโก้ในตำนาน ส่วน “ต้าห์อู๋ พิทยา” ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวว่าห้ามใครขายโกโก้ แต่ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพราะร้านที่ถูกอินฟลูฯ ไปรีวิวนั้น ก๊อปทั้งสีแก้วและฟร้อน มันผิด CI (อัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์ ที่ช่วยสร้างภาพจำและความน่าเชื่อถือ) พูดสั้นๆ ก็ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ด้าน “บังลัน” พร้อมเพื่อนได้ออกมาขอโทษผ่านตัวหนังสือ แต่เหมือนว่าหลายคนที่ได้อ่านแล้ว ย้อนถามกลับว่า “คำขอโทษ” เหมือนไม่ได้ตั้งใจขอโทษ แถมยังไม่ได้พูดถึงต้าห์อู๋ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็พูดจาถึงต้าห์อู๋แบบเหวี่ยงๆ ในคลิปก่อนหน้านี้
จนล่าสุดบังลันก็ออกมาไลฟ์สดเป็นการด่วน ขอโทษสังคม ขอโทษต้าห์อู๋ “ขอโทษทีมงาน #โกโก้ในตำนาน ขอโทษพี่ต้าห์อู๋ด้วยนะครับ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พูดอะไรที่ไม่ทันคิด ต้องขอโทษด้วย คลิปนี้ไม่ได้มีข้อแก้ตัวอะไรเลย จะมาขอโทษถ้วนๆ (เพื่อนสะกิด พูดกลางหน่อย) จากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยคลิปออกไป คือเราทำด้วยอารมณ์โกรธ อารมณ์ร้อน ในการที่ตอบโต้ และมีคนมาเม้นท์ว่าเป็นกะเทย ผิดเพศบ้าง เราแค่รู้สึกว่าเราไปแค่รีวิว แต่ทำไมคนมาพูดเรื่องส่วนตัวของเรา ก็เลยอารมณ์ไม่ทันคิด ก็ตอบกลับไปแบบแรงๆ ประมาณนั้น
และที่ไปรีวิวร้านโกโก้ร้านนึงมา ยอมรับว่าเรารับเงินมา และรู้จักกันอยู่แล้ว เพราะเขาจ้างเรามา รีวิวมาโดยตลอดย่านภาคใต้ เรารีวิวไปแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเรื่อง แฟนคลับและติ่งของพี่ต้าห์อู๋มาถล่ม และด่าเราในคลิปที่เรารีวิว ในความไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปรีวิว ไปเหมือนของคนอื่นนะ มันมีทรัพย์สินทางปัญญานะ ปกติเรารีวิวกับร้านโกโก้นี้มานานแล้วนะ เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราไม่ได้ศึกษา พอเราโดนด่าคำแรงๆ เราก็ตอบกลับแบบรุนแรง เราก็ทำคลิปไปรีวิวร้านของพี่ต้าห์อู๋ และพลั้งปากพูดไปว่าแล้วโกโก้คนอื่นขายไม่ได้เหรอ แต่มันไม่ใช่ประเด็นนั้น แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงคือสีแก้ว ฟร้อนต์มันคล้ายๆ กัน ซึ่งถ้าเป็นสีอื่นมันก็ขายได้ แต่เหมือนเราพูดหลงประเด็น ตามที่พี่ต้าห์อู๋พูดว่าทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นแบบนี้ เราก็ต้องขอโทษพี่ต้าห์อู๋ เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ตอนนั้นที่เราพูดไปด้วยอารมณ์ การโดนเมนต์แรงๆ เราไม่ได้พูดเรื่องก๊อป เรื่องโกโก้ แต่เป็นการด่าข้างหลังบ้าน เลยเกิดอารมณ์ เลยพูดออกไป ก็ต้องขอโทษด้วยครับ”