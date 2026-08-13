บุกบ้าน “ชาคริต - น้องโพธิ์” !เปิดอาณาจักรสัตว์เลี้ยงสุดอลังการ ทั้งน้องหมา เต่า ปลาคราฟฯลฯ รวมพลความน่ารักแบบจัดเต็ม! รายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ที่ 16 ส.ค.นี้ เวลา 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
"ชาคริต แย้มนาม" หนุ่มสุดคูล หล่อเจ้าเสน่ห์ เรียกว่ามีความสามารถครบทุกด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดง พิธีกร และรวมไปถึงกีฬา มาฟังชาคริต” เมาท์ “น้องโพธิ์” ที่เติบโตมากับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและรักสัตว์ทุกชนิดแบบหนักมาก คุณพ่อชาคริตก็ตามใจแบบสุดๆ ขนาดแม่แอนยังแอบกุมขมับกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของลูกชาย ที่พ่อคริตจัดให้ ซื้อตุ๊กแกให้น้องโพธิ์เลี้ยงโดยที่ไม่ได้บอกแม่แอน
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร มาเยี่ยม มาเยือน ชาคริตและลูกชายน้องโพธิ์ เปิดบ้านให้พิธีกรพาไปดูสัตว์เลี้ยง น้องหมา ทั้ง 3 เริ่มจาก ตัวแรก ซาหลี พันธุ์อลาสกัน , ตัวที่ 2 ไทยเกอร์ พันธุ์เฟรนบลูด็อก , และตัวสุดท้าย ครีมมี่ สายพันธุ์ ปอม ตัวนี้ซื้อให้โพธิ์ พร้อมพาไปดูปลาคราฟ เต่า และพูดคุยกันเรื่องของสัตว์แปลกๆของน้องโพธิ์
ติดตามชม โมเมนต์ความรักสุดอบอุ่นอมยิ้มไปกับคู่พ่อลูก"ชาคริต และ น้องโพธิ์ หนุ่มตัวน้อย ที่รักธรรมชาติและชอบสัตว์ทุกชนิด ที่จะทำให้ผู้ชมหลงรักไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00น. ทางช่อง 3HD กด 33และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์