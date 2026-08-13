ด่วน! ยกฟ้อง “พิ้งกี้ สาวิกา” แม่ และพี่ชาย จำคุก “อภิรักษ์” 49,110 ปี ชดใช้ 4.9 พันล้าน! พิ้งกี้ดีใจรีบไปรับครอบครัวออกจากเรือนจำ

หลังยืดเยื้อมาหลายปี และเป็นอีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมในการติดตามข่าวว่าจะมีบทสรุปอย่างไร ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันนี้ (13 ส.ค.2569) ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D หมายเลขดำ อ 853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง “นายอภิรักษ์ โกฎธิ” ผู้บริหารแชร์ Forex-3D จำเลยที่ 1 รวมทั้งนักแสดงสาวชื่อดัง “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” จำเลยที่ 7, “นางสรินยา ไชยเดช” มารดา จำเลยที่ 8 และ “นายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช” หรือชื่อเดิม “สรายุทธ” พี่ชาย จำเลยที่ 6 กับพวกรวม 24 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีผู้หลงเชื่อ 9,842 ราย นำเงินมาร่วมลงทุนกับพวกจำเลย ซึ่งมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาท
โดยวันนี้ พิ้งกี้ พร้อมทนายความ ได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อเข้าฟังคำพิพากษาชี้ชะตาตนเอง แต่ได้หลบเลี่ยงสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญา ขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดี 806 ชั้น 8 ขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัว แม่พิ้งกี้ และ พี่ชายพิ้งกี้ พร้อมพวก ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาร่วมรับฟังคำพิพากษาพร้อมกัน โดยระหว่างฟังคำพิพากษาพิ้งกี้ได้นั่งอยู่ข้างกับแม่ตลอดเวลา ท่ามกลางบรรยากาศที่ลุ้นระทึกว่าผลจะออกมาอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการนี้ใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง เนื่องจากจำเลยมีจำนวนหลายคน โดยศาลพิพากษายกฟ้อง พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมแม่และพี่ชาย ส่วนอภิรักษ์กับพวกรวม 5 คน ศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปี คดีฉ้อโกงลงทุน forex - 3d พร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาท
ด้านพิ้งกี้ได้เผยสั้นๆ หลังศาลยกฟ้องว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่รู้สึกดีใจที่ศาลยกฟ้องตนเอง แม่และพี่ชาย และกำลังจะไปรับแม่และพี่ชายออกจากเรือนจำ ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าขอไปสัมภาษณ์ที่หน้าเรือนจำหลังจากที่รับแม่และพี่ชายแล้วได้หรือไม่ เจ้าตัวก็ยืนยันว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆ ขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษา พร้อมกับมีสีหน้ายิ้มแย้ม