ด่วน! ศาลพิพากษายกฟ้อง "พิ้งกี้-แม่-พี่ชาย" คดีฉ้อโกงลงทุน forex 3d

วันนี้ 13 ส.ค. เวลา 9.00 น.
ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์Forex-3D
หมายเลขดำ อ.853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง “นายอภิรักษ์
โกฎธิ” ผู้บริหาร กับพวกรวม 24 คน รวมถึงนักแสดงสาว “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” , “นางสรินยา
ไชยเดช” มารดา และ “นายกิตติเชษฐ์” หรือ “สรายุทธ ไชยเดช” พี่ชาย
เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ณ ห้องพิจารณา 8069
ล่าสุดศาลพิพากษายกฟ้อง “พิ้งกี้
สาวิกา” พร้อมแม่และพี่ชาย ส่วนนายอภิรักษ์กับพวกรวม 5 คน ศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110
ปี คดีฉ้อโกงลงทุนforex 3d พร้อมให้ชดใช้
4,911 ล้านบาท
ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์Forex-3D
หมายเลขดำ อ.853/2564 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง “นายอภิรักษ์
โกฎธิ” ผู้บริหาร กับพวกรวม 24 คน รวมถึงนักแสดงสาว “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” , “นางสรินยา
ไชยเดช” มารดา และ “นายกิตติเชษฐ์” หรือ “สรายุทธ ไชยเดช” พี่ชาย
เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ณ ห้องพิจารณา 8069
ล่าสุดศาลพิพากษายกฟ้อง “พิ้งกี้
สาวิกา” พร้อมแม่และพี่ชาย ส่วนนายอภิรักษ์กับพวกรวม 5 คน ศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110
ปี คดีฉ้อโกงลงทุนforex 3d พร้อมให้ชดใช้
4,911 ล้านบาท