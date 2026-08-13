“ปู มัณฑนา” รอดนอนคุก ศาลให้ประกันตัว วงเงิน 3 หมื่น “มาดามสามพี” หวังเห็นภาพจับมือ “หนุ่ม กรรชัย”

“ปู มัณฑนา” โล่งใจศาลให้ประกันตัวคดีหมิ่น แอบแซะ “ทนายตุ๋ย” นี่แหละเซอร์ไพรส์ ไม่ให้ราคา ด้าน “มาดามสามพี” รีบเบรกพร้อมกล่าวขออภัยแทน ก่อนเผยความหวังอยากมีภาพจับมือ “หนุ่ม กรรชัย” สักวัน เหมือน “เบียร์ เดอะวอยซ์ - หมอของขวัญ”
ช่วงเช้าวันที่ 13 ส.ค. 2569 นักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”พร้อมด้วย “มาดามสามพี” และ “ทนายมานะ วันดี” เดินทางมายังศาลอาญาธนบุรี หลังพนักงานอัยการนำตัวส่งฟ้องเป็นจำเลย ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1153/2569
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา รวมทั้งสิ้น 12 กรรม จากการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยล่าสุดศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว หลังยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด ทั้งสามคนได้เปิดใจต่อสื่อมวลชน
ทนายมานะ : “กระบวนการของทางศาลก็คือจะนัดสมานฉันท์ หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน รู้สึกว่าจะนัดไปวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 9 โมงเช้า ที่ศาลอาญาธนบุรีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะมีนัดสอบคำให้การ ซึ่งเป็นอีกนัดหนึ่ง หลังจากวันที่ 11 กันยายน แต่ในส่วนเรื่องข้อต่อสู้ก็คงปฏิเสธนะ แต่ขอไม่เปิดเผยว่าจะสู้แนวไหนบ้าง เพราะมีหลายประเด็นที่จะสู้ทุกประเด็นอยู่แล้ว”
บอกทุกวันนี้ปล่อยวาง สวดมนต์ นั่งสมาธิ
ปู มัณฑนา : “ก็อย่างที่บอกค่ะว่าปูปล่อยวางแล้วนะคะ แล้วก็คุณแม่พี่มาดามก็พาสวดมนต์เข้าวัดทำบุญนั่งสมาธิค่ะ แล้วก็ศาลท่านก็ได้เตือนทั้งทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ทั้งปู ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเราปล่อยวางแล้ว ท่านปล่อยวางหรือยัง ปูก็เลยงงว่าที่ศาลท่านพูด ทนายตุ๋ยไม่ฟังเลยเหรอคะ แล้วก็วันนี้ยังมาคัดค้านการประกันตัวอีก ที่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์จัดเต็ม ก็เซอร์ไพรส์ค่ะ เซอร์ไพรส์ที่ทนายตุ๋ยมาในวันนี้ด้วยนะคะ ทนายตุ๋ยมาคัดค้านการประกันตัวในคดีหมิ่นประมาท ซึ่งศาลท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าปูผิดจริงๆ แล้วปูก็ไม่เคยเห็นทนายคนไหนมาคัดค้านในคดีหมิ่นประมาทนะคะ”
มาดามสามพี : “ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปพูดถึงใคร”
ปู มัณฑนา : “ซึ่งคดีที่ร้ายแรงกว่านี้ ศาลท่านยังอนุญาตให้ประกันตัวได้เลย สำหรับปูคือ... (หัวเราะ) ถามว่ากลัวไหมที่เขาบอกว่าจะปล่อยหมัดเด็ดวันนี้ ไม่กลัวเลยค่ะ ก็รู้ๆ อยู่แล้วว่าเขาราคาคุย”
มาดามสามพี : “เฮ้ย มานี่ (แย่งไมค์มา) ถามว่ากังวลไหม ก็ไม่ได้กังวลค่ะ เพราะอย่างที่บอกว่าเราเตรียมคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว แล้วก็เงินประกันแล้วนะคะแล้วอีกอย่างคดีนี้ก็ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงอะไร แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าคำร้องที่เราเขียนไปให้ศาลท่านพิจารณา ก็เจือสมกับข้อกฎหมายที่ศาลท่านน่าจะอนุญาตเนื่องจากว่าเป็นโทษไม่เกิน 2 ปี”
หวังว่าจะมีโอกาสได้มีภาพจับมือกับ “หนุ่ม กรรชัย” เหมือน “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล กับ “หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” บ้าง
มาดามสามพี : “วันนี้คุณปูก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาเร็ว ปกติทุกครั้งที่มานั่งรอ ช่วงบ่ายแล้วก็เย็นๆ คนสุดท้ายตลอด วันนี้เซอร์ไพรส์มากออกมาเร็ว นี่แหละคือเซอร์ไพรส์ แล้วสิ่งที่พี่ตุ๋ยบอกเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นวันนี้พอดีได้เจอ พี่ตุ๋ยกับพี่เดือน (ภรรยาทนายตุ๋ย) นะคะ พี่ตุ๋ยก็แนะนำว่าในการวางตัว แล้วก็การให้สัมภาษณ์ยังไง ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะคะ (ยกมือไหว้) แล้วก็อะไรที่กล่าวพาดพิงพี่ตุ๋ยหรือพี่เดือนไปก็ขอกราบขออภัยด้วยค่ะ (ยกมือไหว้)
คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนะคะ เราไม่ได้มีข้อพิพาทกัน หรือเราไม่ได้ทะเลาะกัน ส่วนคุณปูก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะคะ แล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐาน เพราะว่าบางทีกระแสในโซเชียลอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเหมือนกับที่ศาลท่านพิจารณาท่านตัดสินก็ได้ เพราะว่าศาลท่านก็ไม่ได้ตัดสินด้วยกระแสโซเชียลนะคะ ด้วยพยานหลักฐานนะคะ อย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกันนะ ที่ถึงแม้จะมีการคัดค้านการประกันตัว แต่เราก็ได้บอกล่วงหน้าไปแล้วว่าเราก็ได้เตรียมนะ เตรียมมาดีทุกๆ อย่าง แล้วก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ”
ปู มัณฑนา : “ช่วงนี้ก็เลิกเสพสื่อเลยค่ะ พอเราดูเราก็เครียด แล้วก็ปวดหัว มันเครียดทุกอย่าง แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลย 3 ปีแล้ว ซึ่งคนเราก็เจ็บกันได้”
มาดามสามพี : “แต่ตอนนี้ก็ปรับปรุงตัวแล้ว มาดามเชื่อว่าทุกคนมีอดีตทั้งนั้น แล้วก็ไม่มีใครขาวบริสุทธิ์นะคะ อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่อยู่ที่ว่าข้อผิดพลาดที่เราเจอมา เราจะเอามาปรับปรุงแก้ไขไหม ซึ่งคุณปูก็อาจจะใช้เวลาหน่อย เพราะว่าแต่ละคนพื้นฐานไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้คุณปูก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะแก้ไขปรับปรุงยังไง ตอนนี้ก็ออกไปทางแนวธรรมะแล้ว เพราะว่าเวลาที่เขาออกนอกลู่นอกทาง มาดามก็มีหน้าที่ที่จะต้องดึงเขากลับมา
รวมถึงคุณแม่ แล้วก็น้องๆ หลายๆ คน รวมถึงอาจารย์มานะด้วย เพราะว่าอาจารย์มานะก็จะบอกคุณปูว่าให้พูดน้อยที่สุด แล้วให้พูดตรงประเด็น ไม่ต้องไปพาดพิงใครนะคะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็มั่นใจว่าคุณปูจะไม่พาดพิงใครอีก เพราะว่ามาดามก็จะสแกนให้ ทุกคนจะได้ไม่ต้องมีคดีเพิ่มอีก ก็หวังจะเป็นเช่นนั้น แล้วทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี แล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวนะ พี่หนุ่มกับน้องเบียร์ คุณหมอของขวัญก็ได้จับไม้จับมือปรับความเข้าใจกัน มาดามก็คิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีวันนั้นที่เป็นวันของคุณปู แต่วันนี้อาจจะยังไม่ถึง แต่ไม่เป็นไร วันนั้นจะต้องมีแน่ๆ ค่ะ”