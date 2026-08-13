GIT ผนึก NEXTOPIA เปิดตัว “Responsible Jewelry for Sustainable World” ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ NEXTOPIA เปิดงาน “Responsible Jewelry for Sustainable World by GIT x NEXTOPIA” ภายใต้โครงการ Thailand towards World Sustainable Gem and Jewelry Hub เพื่อส่งเสริมแนวคิด Responsible Jewelry และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับอย่างรับผิดชอบ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2569
ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสวยงามหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงคุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวคิด ‘Responsible Jewelry’ จึงไม่ใช่เพียงกระแสของโลกที่ตื่นตัวกันเพียงชั่วคราว แต่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล
ด้วยเหตุนี้ GIT จึงร่วมกับ NEXTOPIA จัดโครงการ ‘Responsible Jewelry for Sustainable World’ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักวิชาการ และผู้บริโภค ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และโครงการนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น World Sustainable Gem and Jewelry Hub อย่างเป็นรูปธรรม”
ด้าน นางสาวนรีรัตน์ สันธยาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มงาน Sustainability and Investor Relations บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “NEXTOPIA มุ่งมั่นสร้างพื้นที่ให้เชื่อมโยงผู้คน ความคิด และนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ความร่วมมือกับ GIT ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศ ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค
เพื่อขับเคลื่อน Responsible Jewelry ซึ่งอาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนทั่วไป มาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้ ผ่านนิทรรศการ เวทีเสวนา เวิร์กชอป และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่า ทุกการเลือกซื้อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่โปร่งใสและยั่งยืนได้”
สำหรับงาน “Responsible Jewelry for Sustainable World by GIT x NEXTOPIA” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Pure Light: ค้นพบคุณค่าที่แท้จริง เบื้องหลังประกายที่ยั่งยืน” เพื่อชวนผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับในมิติที่มากกว่าความงดงาม หากยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการจำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค โดยพื้นที่จัดงานถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Earth to Elegance: The Infinite Loop” ถ่ายทอดเส้นทางของอัญมณีจากต้นกำเนิดสู่เครื่องประดับที่ดีต่อโลกและดีต่อใจ พร้อมทั้งส่งต่อคุณค่าได้จากรุ่นสู่รุ่น
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม ได้แก่ Sustainability Talk Series ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวโน้มด้าน Responsible Jewelry และมาตรฐานสากล ควบคู่กับ Exclusive Workshops กว่า 15 รอบ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ อัญมณีและเครื่องประดับผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมี Interactive Exhibition นิทรรศการแสดงความสำเร็จในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไทยในภูมิภาค ที่ผู้ประกอบการนำแรงบันดาลใจ วัตถุดิบ นวัตกรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้ง Curated Craft Market ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึง Gem Testing Service บริการตรวจสอบอัญมณีพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกิจกรรม Photo Booth และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลุ้นรับของรางวัลพิเศษกว่า 500 รางวัลภายในงาน
นอกเหนือจากกิจกรรมด้านองค์ความรู้ ในช่วงพิธีเปิดงานยังจัดขึ้นในบรรยากาศพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีศิลปิน T-Pop นอร์ท–ปริชญ์ดิศรณ์ ชัยสุทธิวงศ์ จากวง iZ พร้อมด้วยคุณแม่ คุณสุชาดา บุญส่ง ธนารักษ์ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความผูกพันผ่านอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเลือกเครื่องประดับที่สะท้อนตัวตนและคุณค่าทางใจ
โครงการ “Responsible Jewelry for Sustainable World by GIT x NEXTOPIA” จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และผลักดันแนวคิด Responsible Jewelry ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมค้นพบ “คุณค่าที่แท้จริง เบื้องหลังประกายที่ยั่งยืน” ได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน