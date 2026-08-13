‘ฮ่องกง…ฮีลใจ’ บอกต่อจุดชมพระอาทิตย์ตกสวยพีคบน Lantau Peak แจกพิกัดการเดิน การเตรียมตัว ที่รับรองว่าไปตามได้ วิวสวยตรึงใจคุ้มค่าเหนื่อย โดย Running Insider

หากใครรู้สึกเหนื่อยล้า หมดไฟกับการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบตลอดต้นปีที่ผ่านมา ขอแนะนำให้ลองไปพักใจที่ฮ่องกงดู แม้ว่าฮ่องกงสำหรับหลายคนจะเป็นภาพของเมืองใหญ่ ตึกสูง และความเร่งรีบ แต่ในความเป็นจริงฮ่องกงยังมีมุมที่สงบ ผ่อนคลายด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งภูเขา ทะเล และป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งพักใจชั้นดีของคนท้องถิ่น หนึ่งในนั้นคือ “เกาะลันเตา” ที่นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ องค์พระใหญ่เทียนถานและกระเช้านองปิงแล้ว เกาะแห่งนี้ยังมี Hidden Gem อย่าง Lantau Peak ซึ่งเพจ Running Insider จะอาสาพาคุณไปทำความรู้จักกับ “จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง”
ทำความรู้จัก “Lantau Peak” เส้นทางเดินเขาที่มือใหม่ก็เดินได้ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยคุ้มเหนื่อย
Lantau Peak เป็นยอดเขาบนเกาะลันเตา ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเขายอดฮิตสำหรับคนฮ่องกง เพราะมีจุดชมวิวที่ได้ทั้งวิวทะเลและภูเขาแบบพาโนรามา 360 องศา ยิ่งถ้ามาช่วงเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์ค่อย ๆ ลาลับขอบฟ้าเป็นการจบวันอย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางเดินเขาแต่ไม่ได้เดินยากนักเพราะมีทั้งขั้นบันไดหินสลับกับทางดิน และมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง ทำให้มือใหม่สามารถเดินได้ เส้นทางนี้จะทำให้คุณได้ลดจังหวะความเร่งรีบของชีวิต เพื่อดื่มด่ำกับความสวยงามและสงบของธรรมชาติ และอาจจะได้ของแถมเป็นมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนร่วมทางที่รักธรรมชาติเหมือนกันกับคุณ รับรองว่าไม่หลง ไม่เหงา และได้ฮีลใจอย่างแน่นอน
ข้อมูลเบื้องต้น
- ระยะทาง : 6 กิโลเมตร (ไป-กลับ)
- เวลา : 5-6 ชั่วโมง (ขาขึ้น-ขาลง)
- ความสูงยอดเขา : 934 เมตร
- ช่วงเวลาที่แนะนำให้ไปถึง : 16.00 น. เพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก (แนะนำให้เช็กเวลาตกของดวงอาทิตย์ตามช่วงเวลาที่ไป เนื่องจากเวลาตกของดวงอาทิตย์จะแตกต่างไปตามฤดูกาล)
- ลักษณะเส้นทาง : ทางบันไดหิน สลับกับทางดิน ระหว่างทางมีป้ายบอกทางชัดเจน
-สิ่งจำเป็นที่ควรนำไปด้วย
-น้ำดื่ม 1.5 – 2 ลิตรและขนม
- เสื้อกันลมเพราะบนยอดเขาลมค่อนข้างแรง และหลังพระอาทิตย์ตกอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว
- ไฟฉาย Headlamp เพื่อใช้ในการลงเขาหลังพระอาทิตย์ตก
- รองเท้าเทรลที่เหมาะสำหรับการเดินเขาและ Trekking Pole เพื่อช่วยพยุงในการเดิน
- บัตร Octopus เพื่อใช้จ่ายค่าเดินทางและค่าอาหาร
- ช่วงเวลาที่แนะนำ : เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย
วิธีการเดินทางไป Lantau Peak
- เดินทางไปที่ท่าเรือ Mui Wo ควรมาถึงเวลา 13.30 น.
- ขึ้นรถบัสสาย 3M ที่วิ่งระหว่าง Mui Wo และ Tung Chung ลงป้าย Pak Kung Au
- จุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ฝั่งทะเล จะมีป้ายบอกทางตั้งอยู่อย่างชัดเจน ให้ปักหมุด Lantau Peak ใน Google Maps
- ขาลง กลับเส้นทางเดิม เมื่อลงมาถึงแล้วให้ข้ามถนนไปรอรถ 3M ที่ป้ายรถบัสแล้วขึ้นรถเพื่อกลับ Mui Wo
- สามารถเช็กตารางการเดินรถบัสได้ที่ https://www.nlb.com.hk/route/detail/7 หรือเสิร์ช Mui Wo to Tung Chung bus schedule
ประสบการณ์ระหว่างทางสู่ยอดเขา
จุดเริ่มต้นเส้นทางจะเริ่มจากป้ายบอกทางไป Lantau Peak โดยจะเป็นเส้นทางเดินขึ้นยาว 3 กิโลเมตร เส้นทางเป็นบันไดหินสลับกับทางดิน และสามารถเดินตามป้ายบอกทางไปจนถึงยอดเขาได้เลย และหากเหนื่อยสามารถเแวะพักถ่ายรูปตามจุดต่างๆ เพื่อชมธรรมชาติระหว่างทางได้ ในช่วงแรกที่เป็นตีนเขาจะมีต้นไม้มาก บรรยากาศร่มรื่น
เมื่อเดินถึงช่วงกลางจะเป็นทางเปิดโล่ง เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวทะเลและเส้นสันเขา เดินไปมองวิวไปเพลินตาสุดๆ และเมื่อถึงกิโลเมตรที่ 2 ขึ้นไปจะเริ่มเห็นยอดเขาของ Lantau Peak ที่โผล่มาเป็นกำลังใจให้นักเดินเขามีแรงเดินขึ้นไปสู่ยอด
สำหรับช่วง 600 เมตรสุดท้ายจะเป็นช่วงที่เส้นทางมีความชันที่สุด ต้องใช้ความระมัดระวังในการก้าวเดิน เหยียบพื้นให้มั่น แล้วค่อยๆ เดินอย่างมั่นคง
และแล้วก็ขึ้นมาถึงยอดเขา นักเดินเขาจะได้วิวธรรมชาติของทะเล และเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ แบบ 360 องศาที่กว้างไกล สุดลูกหูลูกตา เป็นรางวัลของความพยายามของนักเดินทางทุกคน และเป็นภาพที่คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นจากฮ่องกง เราสามารถนั่งพักดื่มน้ำทานขนมและรอชมวิวพระอาทิตย์สีทองลาลับขอบฟ้าจากตรงนี้ได้เลย และเมื่อความมืดเข้าปกคลุม แสงไฟจากตัวเมืองก็ส่องสว่างขึ้นทำให้ได้วิวที่สวยไปอีกแบบ ถือเป็นการจบวันอย่างสมบูรณ์ เตรียมเริ่มต้นวันต่อไปด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม
มาถึงครึ่งหลังของปี 2026 กันแล้ว ในความรู้สึกอาจเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่พอลองมองย้อนกลับไประหว่างทางเราใช้แรงใจและความพยายามอย่างหนักจนมาถึงตอนนี้ได้ แม้จะยังเหลือทางให้เดินต่อแต่ปลายทางจะพบกับความสำเร็จที่ทำให้ลืมความเหนื่อยยากที่ผ่านมา ดังเช่นการพิชิต Lantau Peak นี้ จองตั๋วมาฮ่องกงแล้วให้รางวัลตัวเองสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมากันเถอะ!
ขอบคุณข้อมูลจาก Running Insider