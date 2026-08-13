เปิดครั้งแรก! หนุ่มในเครื่องแบบหวานใจ ”เอ ศุภชัย“ พบรักกันบนภูเขา

เคยถูก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ”ออกมาให้เบาะแสว่าผู้จัดการดาราระดับตำนาน “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” มีแฟนแล้ว เป็นหนุ่มในเครื่องแบบ ควงกันไปไหนมาไหนตลอดแต่ไม่มีใครทันได้สังเกต ซึ่งเอได้เคยเล่าถึงหนุ่มในเครื่องแบบคนนี้ไว้ว่า…
“เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านดีกว่า ปรึกษากัน เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ระบุตำแหน่งระบุสถานะ ไม่ได้ระบุอาชีพ พอดีว่าเอไปทำสวนมะยงชิดที่นครนายก แล้วตรงนั้นคนในเครื่องแบบอาจจะเยอะ ก็เจอกันในชีวิต เหมือนเราเป็นสาวชาวสวน เขาเป็นหนุ่มในเครื่องแบบที่อยู่ในละแวกภูเขาลูกนั้นที่เราไปทำ
ไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนคู่คิดที่คุยอะไรกันได้ทุกอย่าง ไม่ระบุสถานะว่าเป็นอะไรกัน เอว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะได้ไม่มีวันจบสิ้น (เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุข?) ก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอก สุขบ้างทุกข์บ้าง เราปรึกษาเรื่องโน้นเขา เขาก็ปรึกษาเรื่องนี้เรา”
ล่าสุดในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้งานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า”พิธีกร “ปิงปอง ซินดี้พวง” ก็ได้เก็บภาพเอ ศุภชัย กับหนุ่มผมเกรียนในเครื่องแบบมาฝาก เรียกว่างานนี้เปิดหน้าให้รู้กันแล้ว เหลือแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ