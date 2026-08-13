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“หอมแผ่นดินฯ” พา "เต้ย พงศกร" "แชมป์ ชนาธิป" แอ่วลําปาง นั่งรถม้าชมเมืองเก่า เจาะลึกชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ความลับ "กาแฟกลิ่นอายฟรุตตี้"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการ “หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร” เสาร์นี้ "เต้ย พงศกร" พิธีกรหนุ่มชวน "แชมป์ ชนาธิป" แอ่วลําปาง นั่งรถม้าชมเมืองเก่า พาชม บ้านป่าเหมี้ยง เจาะลึกความลับ "กาแฟกลิ่นอายฟรุตตี้" เดินทางสัมผัสเสน่ห์เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง ท่องเที่ยวสุดคลาสสิกผสมผสานงานศิลป์และวิถีชุมชน ด้วยการนั่ง "รถม้าลําปาง" ชมแลนด์มาร์คหัวใจของเมือง วงเวียนหอนาฬิกา ก่อนพาไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กว่า 120 ปี ที่ "บ้านหลุยส์ ที เลโอโนเวนส์" บ้านไม้สักโบราณหลังใหญ่ในชุมชนท่ามะโอที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ในอดีต

จากนั้นเดินทางต่อสัมผัสความเป็น "ลําปางศิลปนคร" ด้วยการลงมือเพ้นท์ "ชามตราไก่" ในตํานาน ณ ธนบดีเซรามิค มุ่งหน้าสู่ดอยสูงที่ "บ้านป่าเหมี้ยง" ชม Street Art กลางหุบเขา สัมผัสความเย็นสดชื่นที่นํ้าตกสองปานเช็คอินสะพานรักษ์ดอกเสี้ยวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เจาะลึกแปลงปลูกและสัมผัสเสน่ห์ของกาแฟแบรนด์"ZHAN Coffee"แห่งชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงเพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์"อราบิก้า" คุณภาพเยี่ยมที่เพาะปลูกอย่างเกื้อกูลธรรมชาติอยู่ใต้ร่มเงาป่าไม้ใหญ่ เดินทางไปเก็บผลเชอร์รี่กาแฟสีแดงสด ผ่านขั้นตอนการตาก คั่ว บด อย่างพิถีพิถัน จนเป็นกาแฟสุดพิเศษที่มีรสชาตินุ่มลึก กลมกล่อม และมีกลิ่นอายฟรุตตี้ของผลไม้ป่าอ่อน ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างใกล้ชิดจาก ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและขยายโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่รักการเดินทาง เสพงานศิลป์ กับบรรยากาศการจิบกาแฟดริปอุ่น ๆ เคล้าสายหมอกพร้อมแรงบันดาลใจดี ๆ ติดตามได้ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 MCOT HD กด 30