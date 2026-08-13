ทนาย “หนุ่ม กรรชัย” ค้านประกัน “ปู มัณฑนา” คดีหมิ่นประมาท ชี้ถูกกระทำต่อเนื่องไม่หยุด จวกเฟซฯ ตัวเองชัดๆ อย่าอ้างว่าปลอม

ทนาย “หนุ่ม กรรชัย” ยื่นค้านประกันตัว “ปู มัณฑนา” ชี้อีกฝ่ายหมิ่นประมาทอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องไม่หยุด ลั่นเฟซบุ๊กมีติ๊กถูกสีฟ้ายืนยันตัวตนชัดเจน อย่าอ้างว่าปลอม
ยังคงเดินหน้าขึ้นศาลอย่างต่อเนื่อง สำหรับคดีที่พิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” แจ้งความเอาผิด “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในคดีหมิ่นประมาท ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ (13 ส.ค.) ทาง “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ที่มาพร้อมกับภรรยา ณ ศาลอาญาธนบุรี ก็ได้เผยว่ารอลุ้นว่าฝั่งคู่กรณีจะได้ประกันตัวหรือไม่ เพราะหนุ่ม กรรชัยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงมาตลอด จากการที่อีกฝ่ายโพสต์ดูหมิ่นและหมิ่นประมาท
“ผมก็เป็นผู้รับมอบอำนาจ เนื่องจากว่าตัวความผมคือพี่หนุ่ม กรรชัยได้รับผลกระทบ ต้องบอกว่าอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องนะครับ จากการโพสต์ข้อความที่เป็นการดูหมิ่นและหมิ่นประมาทนะครับ เมื่อวันนี้เป็นกระบวนการที่ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ท่าข้าม แล้วทางอัยการท่านมีคำสั่งสั่งฟ้อง โดยระเบียบขั้นตอนก็ส่งสำนวนมากับตัวคุณปูมาที่นี่ ผมก็ทำหน้าที่ในการยื่นคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตอนนี้ยื่นคำร้องเข้าไปแล้ว เอกสารที่ผมเตรียมมาก็รีมครึ่งนะครับ เรียบเรียงข้อเท็จจริงให้ศาลท่านประกอบสำนวนด้วย ส่วนท่านจะพิจารณามีความเห็นยังไงก็เป็นดุลพินิจท่านครับ ผมทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่
ความมั่นใจสำหรับผมในการทำคดี ผมเป็นทนายความ ผมว่าผมมั่นใจในส่วนทำหน้าที่ของผมอยู่แล้ว พยานหลักฐานผมเตรียมไว้ให้เพียงพอนะครับ ส่วนการยื่นคำร้องก็อย่างที่เรียนครับ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่เราจะทำได้ เราทำเพราะว่าเราเห็นว่าลูกความเราถูกกระทบ ก็เลยจำเป็นต้องทำนะครับ”
เผยที่เคยบอกว่าเซอร์ไพรส์ คือรอดูว่าอีกฝ่ายจะได้ประกันตัวหรือไม่
“นี่แหละครับเซอร์ไพรส์ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดาออกหรือเปล่า เพราะอย่างน้อยปกติแล้ว ถ้าพูดกันโดยปกติ คดีถ้าไม่ได้รุนแรงอะไรมาก เขาก็จะไม่ค่อยคัดค้านกัน แต่ผมมองว่าอันนี้มันไม่ได้รุนแรง แต่มันต่อเนื่อง มันเป็นเรื่องที่บานปลาย มันเป็นปี แล้วก็ข้อความที่โพสต์เนี่ย 600-700 หน้านะครับ ผมว่าเขาไม่หยุดไม่หย่อนฉะนั้นมันเหมือนเป็นการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทำซ้ำๆ ก็ต้องบอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของการปราม ก็แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาครับ”
โต้ที่ “ปู มัณฑนา” เคยบอกว่ามีบางข้อความที่เป็นเพจปลอม เพจอวตาร ไม่ใช่ของตน
“ที่เขาบอกว่าเป็นเพจปลอม เพจอวตาร ผมว่าเขาเข้าใจอะไรผิดนะ มันจะไปปลอมได้ไงครับ คุณไปดูว่าที่คุณโพสต์มาเนี่ย 8 เดือน ปีนึงที่ผ่านมา ไอ้หน้าเฟซบุ๊กของคุณที่ข่าวเขาเอาไปทำ มันใช่ตัวคุณไหมล่ะ มีติ๊กถูก ไม่มีติ๊กถูกเนี่ย ผมว่าคุณรู้อยู่เต็มอก อย่าไปบอกเลยว่ามีใครเขามานั่งปลอมด่าพี่หนุ่ม กรรชัย แค่เรื่องราวมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไร แล้วไอ้สิ่งที่เขาสัมภาษณ์มาตลอดเวลา ผมว่าอย่ามาสู้คดีหน้าสื่อครับ มันไม่ดี ถ้าเกิดคุณจะตั้งเป็นประเด็นสู้จะให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไป แต่กรณีอย่างนี้ อย่ามาสู้หน้าสื่อ ไปสู้กันในศาล ทนายตัวจริงเขาไม่ทำกัน”
บอกถ้าจะใช้หลักธรรมะ ควรใช้ตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่เพิ่งเริ่ม
“มันควรจะมีตั้งแต่วันแรกแล้ว ไม่ใช่เพิ่งจะมีตอนนี้ ผมถึงบอกไง พอเริ่มจวนตัว ก็เริ่มเอาธรรมะเข้ามา จริงๆ ธรรมะมันมีอยู่ในใจทุกคน คุณพร้อมที่จะหยิบจับใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอวันนี้ครับ ส่วนตัวผมมองว่าช้าไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังด่าผมกับเมียผมอยู่เลย ธรรมะมันมีตอนไหน ผมว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธก็ถือศีล 5 กันเนอะทุกคนก็มีธรรมะแหละ แต่คุณหยิบมาใช้เมื่อไหร่ คุณเพิ่งมาหยิบใช้วันนี้คุณอย่ามาพูดเลย ผมว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมเฉยๆ
วันนี้พี่หนุ่มแกไม่ฝากอะไรเลยนะ แกไม่ได้พูดถึงเลย แกเฉยๆ ผมก็เรียนแกว่ากฎหมายเป็นยังไง แล้วต้องทำอะไร ทำตามหน้าที่ ให้แกทราบเท่านั้นเลย แกไม่พูดถึงด้วยซ้ำ พอดีถ้าเมื่อวานเห็นในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่พี่หมวย (อริสรา กำธรเจริญ) แกถาม นั่นก็คือครั้งแรกที่แกพูด แล้วแกก็พูดผ่านสื่อทุกครั้ง หลังบ้านแกไม่พูดนะครับ เพราะว่างานแกเยอะ แกเรียงลำดับความสำคัญนะ ในส่วนของคุณปู ผมบอกเลยนะ ไม่ได้อยู่ในลิสต์”
เผยอาจจะมีโอกาสได้ประกันตัว
“โอกาสก็คงได้รับการประกันตัวแหละครับ เพราะว่าคดีมันเป็นคดีโทษไม่ได้ใหญ่ เพียงแต่ว่ามันเป็นจำนวนกรรมที่เยอะ แล้วกระทำซ้ำๆ ครับ คือทุกคดีตอนนี้ เดี๋ยวรอวันที่ 31 นี้เป็นคดีที่ผมยื่นฟ้องไว้สุดท้าย ที่เขาบอกว่าพี่หนุ่มส่งลูกน้องไป เดี๋ยวรอฟังคำสั่งวันที่ 31 นี้นะครับ นอกนั้นทุกคดีศาลรับหมด เท่ากับ 5 คดีศาลรับหมดแล้ว และ 31 นี้เป็นคดีของผม ส่วนที่เขาฟ้องผมมาศาลก็ยก ส่วนที่ผมฟ้องเขาก็นัด 31 มกราคมนี้ ซึ่งเขาต้องไปขอปล่อยตัวชั่วคราวกับสามีเขา เพราะสามีเขาเป็นจำเลยด้วย ที่ผมฟ้องไว้”