“เป๊ก สัณณ์ชัย” เดือดแล้ว ลั่นอีกนิดเดียว! ดรามา “น้องลียา” เปิดไหล่ถ่ายบัตรประชาชน

กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรง หลังนักแสดงรุ่นใหญ่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เผยคลิปพา “น้องลียา” ลูกสาว ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ แต่กลับมีชาวเน็ตจับสังเกตเครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ของน้องลียา ทั้งเสื้อปาดไหล่ สีผม รวมถึงการใส่คอนแทคเลนส์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎของเจ้าหน้าที่
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเท่าเทียมในการให้บริการของแต่ละพื้นที่ โดยต่างแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่เข้มงวดทั้งเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และอุปกรณ์ตกแต่ง จนเกิดข้อกังขาว่าเหตุใดในกรณีนี้ถึงผ่านเกณฑ์ได้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบและกำหนดบรรทัดฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำในการรับบริการของประชาชน
งานนี้ “พ่อเป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” สุดจะทน แชร์ข่าวดรามาดังกล่าว พร้อมแคปชั่นว่า “เหลืออีกนิดเดียวนะ” (อีโมจิโกรธ) ทำแฟนๆ เมนต์สนั่นว่าพ่อเป๊กใกล้จะหมดความอดทนแล้ว