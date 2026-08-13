“ไก่ อารีรัตน์ กฤษณะสมิต” ร่วมเวที T-REX 5 เปิดมุมมองศาสตร์ Animal Communication เชื่อมความเข้าใจระหว่างคนกับสัตว์ทุกสายพันธุ์

“ไก่–อารีรัตน์ กฤษณะสมิต” ผู้ก่อตั้ง Animal Healings and Communication Thailand ตอบรับคำเชิญจาก คุณศิริวรรณ รักษาวงษ์ บริษัท ไฮเปอร์ มาร์เก็ตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด ผู้จัดงาน T-REX 5 (Thailand Reptile Expo ครั้งที่ 5 – Monster in Love) ร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ Animal Communication หรือการสื่อสารกับสัตว์ ในหัวข้อ “ศาสตร์การสื่อสารกับสัตว์ มีประโยชน์ต่อเจ้าของและผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงอย่างไร” ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ภายในงาน พี่ไก่ยังได้สาธิตและแบ่งปันประสบการณ์การสื่อสารกับ “น้องพริกแกง” อาร์ดวาร์ก (Aardvark) ของ คุณวิ–วิรตี ฤาชุตกุล จาก The Zookeeper Thailand นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของ Animal Communication ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสุนัขหรือแมวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์
ชวนทีมนักเรียนร่วมแชร์ประสบการณ์ Animal Communication
อีกหนึ่งความพิเศษของเวทีครั้งนี้ พี่ไก่ได้เชิญทีมกสื่อสารสัตว์ได้ ที่ผ่านการเรียนในระดับ Reiki Master ได้แก่ คุณอริยา ตรุษานนท์ (พี่อ้อ) และ คุณวิวรรณ เจนมานะชัยกุล (น้องแนน) ขึ้นเวทีร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการสื่อสารกับสัตว์ พร้อมด้วยทีมนักเรียน Animal Communication ได้แก่ คุณศรุตา เหลืองแจ่ม, คุณปิยะนาฏ สมจิตต์ และคุณอาชิรนันท์ นันท์ศิริธนาธิป ที่มาร่วมให้กำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสื่อสารกับสัตว์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
T-REX 5 มหกรรมสัตว์ Exotic หลากหลายสายพันธุ์
T-REX หรือ Thailand Reptile Expo เป็นมหกรรมที่รวบรวมสัตว์ Exotic และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงและผู้ชื่นชอบสัตว์ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “MONSTER IN LOVE” ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ภายในงานมีทั้งการจัดแสดงและกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ งูสี กิ้งก่า เต่า แมงมุม มด และชูการ์ไกลเดอร์ (Sugar Glider) รวมถึงการประกวดสัตว์และกิจกรรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและ Special Talk ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของ “มด” ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ กับ คุณกานต์ เจ้าของเพจคนเลี้ยงมด – Ant Keepings Thailand และ คุณซัน เจ้าของช่อง Antverse ตลอดจนกิจกรรมแข่งขันชูการ์ไกลเดอร์ปีนเชือก และกิจกรรมจากบูธต่าง ๆ ภายในงาน
“สัตว์ทุกชนิดมีชีวิต มีจิตใจ และมีความรู้สึก” พี่ไก่กล่าวถึงการได้รับเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ว่า “พี่รู้สึกดีใจและขอบคุณคุณนก–ศิริวรรณ ที่เปิดกว้างให้กับศาสตร์ Animal Communication และมองเห็นว่าความรู้ด้านนี้อาจเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ดูแลสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตาม สิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนมองเห็นคือ สัตว์ทุกชนิดมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก และมีความต้องการในแบบของเขา เพียงแต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับเราด้วยภาษาพูดแบบมนุษย์ได้
สำหรับพี่ บทบาทของ Animal Communicator จึงเปรียบเสมือนการเป็น Messenger หรือตัวกลาง ที่ช่วยถ่ายทอดสิ่งที่สัตว์ต้องการสื่อ เพื่อให้ผู้เลี้ยงหรือผู้ปกครองได้มีอีกหนึ่งมุมมองในการทำความเข้าใจพวกเขามากขึ้น”
ตลอดเส้นทางการทำงานด้าน Animal Communication พี่ไก่มีโอกาสสื่อสารกับสัตว์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว งู ชินชิลลา แรคคูน แฮมสเตอร์ นกแก้ว นกฮูก ม้า รวมถึงสัตว์อีกหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละประสบการณ์ล้วนเปิดมุมมองใหม่ให้ทั้งตัวพี่ไก่และนักเรียนในคลาส ยิ่งได้สัมผัสกับสัตว์ที่หลากหลาย พี่ยิ่งได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหน ความรัก ความเอาใจใส่ เวลา และการดูแลที่เหมาะสม ล้วนมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา
และสิ่งสำคัญที่พี่อยากฝากไว้คือ ‘เลี้ยงเมื่อเราพร้อม’ คำว่า ‘พร้อม’ ไม่ได้หมายถึงแค่ความรักหรือความอยากมีเขาอยู่ในชีวิต แต่หมายถึงการมี เวลา ความรับผิดชอบ และความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย ที่จะดูแลเขาไปตลอดชีวิต เพราะทุกชีวิตมีเกิด แก่ เจ็บ และตายเหมือนกัน วันที่เรารับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว เท่ากับเราได้รับอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราแล้ว ก่อนจะนับหนึ่งกับเขา พี่อยากให้เราถามตัวเองอีกครั้งว่า เราพร้อมจะเดินไปกับเขาจนถึงวันสุดท้ายหรือยัง
สัตว์อาจไม่ได้พูดภาษาของเรา แต่ทุกวันที่เขามอบความรัก ความสุข และพลังบวกให้กับเรา นั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามาก ดังนั้น ก่อนรับสัตว์ตัวหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว คิดสักนิดก่อนรับเขามา และเมื่อรับมาแล้ว ขอให้รักและรับผิดชอบเขาให้ดีที่สุด เพราะสุดท้ายแล้ว เมตตาธรรมค้ำจุนโลก และทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ต่างกัน”