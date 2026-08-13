ดรามา! “อินฟลูฯ แดนใต้” แขวะ “ต้าห์อู๋” ขายโกโก้ได้คนเดียวเหรอ? หลังรีวิวอีกร้านที่ก๊อปทั้งสีและฟร้อนต์

เริ่มต้นเรื่องของดรามานี้ ของ #โกโก้ในตำนาน ซึ่งเจ้าของคือ “ต้าห์อู๋ พิทยา”ได้ไปออกบูธที่ #งานเกษตรภาคใต้ปี69 ที่ มอ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยเป็นงานเกี่ยวกับเกษตร และมีการออกร้านต่างๆ จัดตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สค. (12 วัน) และต้าห์อู๋ก็ได้โพสต์คลิป ซึ่งสีหน้าของเจ้าตัวดูเศร้าๆ และเหนื่อยมาก เหมือนนัยน์ตาจะมีน้ำตา ซึ่งเนื้อหาในคลิปนั้น เจ้าตัวพูดประมาณว่า “ที่เอา #โกโก้ในตำนาน มาเปิดบูธที่ มอ. ก็เพราะอยากให้คนใต้ได้ลิ้มลอง แต่มีแฟนคลับเดินมาบอกว่ารสชาติทำไมแปลกๆ สรุปซื้อผิดร้าน แต่ทั้งสีของแก้ว และฟร้อนต์ก็คล้ายคลึง #โกโก้ในตำนาน มาก เจ้าตัวเลยตัดพ้อ!!”
จากนั้นก็มีอินฟลูฯ ชาวใต้ ชื่อว่า “บังลัน” เจ้าของช่องติ๊กต๊อก “บังลันไก่ทอดหาดใหญ่”มารีวิวการกินโกโก้ ซึ่งคลิปแรก “ไอ้โกโก้นี่ กูถามหน่อยนะ ต้องเป็นร้านนี้ร้านเดียวหรอ ให้ต้าห์อู๋ ขายคนเดียวเหรอ โกโก้ในตำนาน คือมีร้านเดียวในโลกเหรอ , ส่วนใหญ่ติ่งนั่นแหละที่ทำให้มีปัญหา , ไอ้พวกติ่งที่คอมเมนต์ คอมเมนต์กันน่ะ มึงเป็นลูกเขาเหรอ”
ส่วนคลิป 2 “วันนี้อยากลองมารีวิว วันก่อนไปร้านโน้น คนด่ากันเกือบตาย , คนชอบมาว่าไปรีวิวร้านของปลอม สูชอบร้านไหนก็ไปร้านนั้นเนอะ , เขาจ้างเรามาก็รีวิว เขาจ้างเรามาทุกปี, ถ้ามีใครมาก็อปของฉัน แปลว่าของฉันดี , ฉันรีวิวอีกร้านมาเป็นสิบคลิปแล้ว ไม่เคยถูกด่า พอต้าห์อู๋มาด่ากูฉ่ำ”
ด้าน “ต้าห์อู๋” ก็ได้เข้าไปเมนต์อธิบายว่าประเด็นไม่ใช่ห้ามขายโกโก้ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ร้านโกโก้ที่อินฟลูฯ คนดังกล่าวได้รีวิวนั้น มันดันไปเหมือนทั้งสีของแก้ว และฟร้อนต์ เจ้าตัวยังอธิบายอีกว่า สิ่งที่เจ้าตัวกำลังจะอธิบายอยู่นั้นมันคือ CI (อัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์ ที่ช่วยสร้างภาพจำและความน่าเชื่อถือ) และร้านนี้เคยใช้คำว่า #โกโก้ในตำนาน และภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้
แต่ บังลัน ก็ยังสู้กลับ! พอมีคนไปถามว่าทำไมถึงเลือกรีวิวร้านนี้ อินฟลูฯ คนดังกล่าวสวนกลับทันทีว่า “เขาจ้างค่ะ อีกร้านไม่ได้จ้างค่ะ ถ้าจ้างก็ไปค่ะ หาเงินมาเลี้ยครอบครัวค่ะ ทำงานหาเงินค่ะ เงินคือทุกอย่างของชีวิตค้ะ”
ซึ่งพอคอมเมนต์ “ไม่สนับสนุนร้านก๊อปจ้า” ได้ถูกเผยแพร่จนเกิดการถกเถียงกัน ด้านต้าห์อู๋ ก็ยืนยันว่าที่เป็นดรามา ไม่ใช่การห้ามใครขายโกโก้ แต่มันคือการละเมิดลิขสิทธิทางปัญญา “หลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆ มันไม่ใช่ที่เมนูโกโก้พี่” และ “ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจจริงๆ โคตรโกรธ แล้วกูทำไรได้วะ”
แต่ที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนระอุเพิ่มมากขึ้น เมื่ออินฟลูฯ ตอบกลับว่า ”เข้าใจครับ ทราบดีเลย เข้าใจดีเลย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับ ว่า เราเป็นแฟนคลับ คุณต้าห์อู๋ด้วย ด้วยประเด็นดรามา ที่ทางเรารับรีวิวร้านโครตโกโก้ เรารับรีวิวร้านนี้มาตลอด ซึ่งส่วนตัวรับรีวิวมาหลายครั้งแล้วและเราก็ไม่รู้ว่าใครก๊อปปี้ใคร หรือใครเลียนแบบใคร เพราะไม่เคยเห็นดรามาร้านคุณต้าห์อู๋ก่อนหน้านี้จริงๆ พอมาในงาน อาจจะมีการเข้าใจผิดก็เป็นได้ แต่ทางร้านโครตโกโก้ ก็มาจากนักรีวิวเยอะด้วย ก็มีไปผิดร้านทางคุณต้าห์อู๋ก็มี แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่า ซึ่งเราลงไปรีเสิร์จด้วยตัวเอง บางคนก็มาจากนักรีวิว โดยที่ไม่ได้รู้จักคุณต้าห์อู๋ ก็มีเยอะครับ
อย่าลืมว่าบางทีวัยรุ่นเจนอื่นๆ เขาอาจจะไม่ได้ติดตามคุณต้าห์อู๋ ก็มีแต่บางทีติ่ง (ที่รู้ว่าเป็นติ่ง เพราะรู้ว่าหน้าช่อง มีแต่คลิปคุณ ต้าห์อู้) ซึ่งติ่งใช้คำรุนแรงมาก ซึ่งต้องแยกให้ออกด้วยก่อนว่า ...เจ้าของร้าน กับนักรีวิวมันแยกส่วนกันครับ“
ดูท่าว่าเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆ เพราะก่อนหน้านี้ #โกโก้ในตำนาน ก็เคยโดนละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการที่โรงงานผลิตแก้วส่งมาผิด แต่พอเปิดมาดู ทั้งสีทั้งฟร้อนต์เหมือนกันหมด ยกเว้นชื่อร้าน
ล่าสุด ต้าห์อู๋ ก็ได้ไลฟ์สดว่าถ้าเกิดการละเมิดจริง ก็อาจจะฟ้อง
“ฟ้องอยู่แล้ว ตอนแรกว่าจะไม่แล้ว เพราะเหนื่อย ใจกว้างมาเยอะมากๆ ตอนแรกผมอัดคลิปละ ลงดีมั้ยวะ ไม่ลงละเหนื่อย แต่ว่าถ้าละเมิดเมื่อไหร่ ผมก็ฟ้องแค่นั้นเอง ใครก็ตามหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ร้านเราเสียชื่อเสียงก็ฟ้องหมดตามกม!
เราโดนลูกค้ามาต่อว่า โห…รสชาติแย่มากเลยจืดมากอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้ที่โกโก้เราจะจืด มันเข้มข้นมากเข้าใจเปล่า แล้วเวลาเราถามว่ามันมาจากร้านไหน มันกลายเป็นแบบไม่ใช่ร้านเรา
คลิปนั้นน่ะใจร้ายมากแล้วผมไม่เคยให้แฟนคลับผมไปว่าใครนะผมขอพูดก่อน ผมไม่ชอบด้วยซ้ำ แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุและผล”