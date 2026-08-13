"เจย์ โจว" ปัดข่าวลือมีลูกลับนอกสมรส ภรรยาออกโรงหนุน ลั่น "ข่าวลือหยุดได้ที่คนมีสมอง"

กลายเป็นประเด็นร้อนสะเทือนวงการบันเทิงจีน เมื่อซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง เจย์ โจว ถูกโยงเข้ากับข่าวลือแรงว่าอาจมี “ลูกลับ” นอกสมรส หลังเรื่องราวจากปาปารัสซีชื่อดังถูกนำมาเผยแพร่ต่อจนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์
ต้นเหตุของข่าวลือมาจาก จั๋วเหว่ย ปาปารัสซีชื่อดังของจีน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่อ้างว่าได้รับฟังมาจากคนรู้จัก โดยกล่าวถึงนักร้องชายระดับ “ราชาเพลง” ชื่อภาษาจีนสามตัวอักษร ที่เคยมีความสัมพันธ์กับหญิงผู้ถือหุ้นนามสกุลหลิว ก่อนฝ่ายหญิงจะให้กำเนิดลูกชาย และยังมีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นว่าเคยมีการตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งระบุว่านักร้องคนดังกล่าวเป็นบิดาของเด็ก
แม้เรื่องเล่าดังกล่าวจะไม่ได้เอ่ยชื่อเจย์ โจวโดยตรง แต่ชาวเน็ตกลับเริ่มแกะรอยจากเบาะแส ทั้งเรื่องบริษัทที่ตั้งอยู่ในนครซีอาน และหญิงผู้ถือหุ้นนามสกุลหลิว ก่อนจะเชื่อมโยงไปถึง หลิว รั่วเสวี่ย อดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของเจย์ โจว จนทำให้ชื่อของนักร้องดังถูกลากเข้าไปอยู่กลางกระแสข่าวลืออย่างรวดเร็ว
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรง ต้นสังกัดของเจย์ โจวออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลที่กำลังเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์นั้น “ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง” และเป็นการสร้างข่าวลือโดยมีเจตนาร้าย
ต้นสังกัดยังระบุว่า ได้มอบหมายให้ทีมทนายความดำเนินการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ด้านเจย์ โจว แม้ไม่ได้ออกมาแถลงตอบโต้ข่าวลือด้วยตัวเองโดยตรง แต่เจ้าตัวยังคงเคลื่อนไหวบนโซเชียลตามปกติ โดยโพสต์ภาพขณะเล่นเทนนิส พร้อมข้อความในทำนองว่า “เล่นต่อไป” และ “ฝนตกก็ยังเล่น” สะท้อนท่าทีสบาย ๆ ท่ามกลางมรสุมข่าวลือที่กำลังถาโถม
ขณะที่ ฮันนาห์ ควินลิแวน ภรรยาของเจย์ โจว ก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้างสามี ด้วยข้อความสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “ข่าวลือหยุดได้ที่คนมีสมอง” ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตอบโต้กระแสข่าวลือดังกล่าวโดยตรง
สำหรับเบาะแสที่ทำให้ชาวเน็ตโยงชื่อเจย์ โจวเข้ากับเรื่องนี้ มาจากประวัติการลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งที่นครซีอาน ซึ่งเขาเคยร่วมลงทุนกับหลิว รั่วเสวี่ย ตั้งแต่ปี 2012 ข้อมูลทางธุรกิจระบุว่า หลิวถอนตัวออกจากบริษัทในเดือนตุลาคม 2014 ขณะที่เจย์ยังคงถือหุ้นต่อจนถึงเดือนธันวาคม 2021
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ชาวเน็ตนำมาเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของปาปารัสซีเท่านั้น และ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเรื่อง “ลูกลับ” ที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับเจย์ โจวจริง ขณะที่ต้นสังกัดก็ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นข่าวเท็จ
เจย์ โจว และฮันนาห์ ควินลิแวน เริ่มรู้จักกันตั้งแต่ปี 2010 ก่อนจดทะเบียนสมรสในปี 2014 และใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันมานานหลายปี กระแสข่าวลือครั้งนี้จึงถูกจับตามองอย่างมาก ก่อนฝ่ายนักร้องดังและภรรยาจะออกมาแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ขอปล่อยให้ข่าวลือดังกล่าวถูกนำเสนอเสมือนเป็นข้อเท็จจริง