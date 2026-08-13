รักเก่าวนกลับมา! "อารีอานา กรานเด" เปิดตัว "ริกกี อัลวาเรซ" ผ่านไอจี หลังเลิกกันนาน 10 ปี

ทำเอาแฟนเพลงฮือฮาไม่น้อย เมื่อนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ อารีอานา กรานเด เหมือนจะไม่ขอซ่อนเรื่องหัวใจอีกต่อไป หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพชุดใหม่ลงอินสตาแกรม และมีภาพของ ริกกี อัลวาเรซ อดีตแฟนหนุ่มที่เคยคบหากันเมื่อประมาณ 10 ปีก่อนรวมอยู่ด้วย
กลายเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์รอบใหม่แบบเงียบ ๆ แต่ชัดเจนในสายตาแฟน ๆ
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โดยหนึ่งในภาพเป็นโมเมนต์หน้ากระจกของทั้งคู่ในชุดที่เข้ากัน ริกกีโอบไหล่อารีอานาพร้อมจับมือเธอ ส่วนอีกภาพเป็นรูปหน้ากระจกแบบเบลอ ๆ ที่เห็นทั้งสองอยู่ด้วยกัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อารีอานานำภาพของอดีตแฟนหนุ่มมาใส่ไว้ในโพสต์อินสตาแกรมของตัวเอง นับตั้งแต่มีกระแสว่าทั้งคู่กลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้ง
สำหรับความรักของ อารีอานา และ ริกกี ทั้งคู่เคยคบหากันระหว่างปี 2015-2016 โดยริกกีเคยทำงานเป็นแดนเซอร์ให้กับนักร้องสาว ก่อนความสัมพันธ์จะจบลง แต่ทั้งสองไม่ได้ตัดขาดจากกัน และยังคงรักษาความเป็นเพื่อนมาตลอดหลายปีหลังเลิกรา
กระทั่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งคู่เริ่มถูกจับตาอีกครั้ง หลังมีคนพบว่าอารีอานาและริกกีกลับมาใช้เวลาด้วยกันที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส และริกกียังไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ตของเธอในคืนเดียวกัน ก่อนจะมีรายงานตามมาว่าเขาใช้เวลาช่วงวันหยุด 4 กรกฎาคมร่วมกับอารีอานาและครอบครัวของเธอที่ฟลอริดา
ไม่เพียงเท่านั้น อารีอานายังเคยสร้างเสียงกรี๊ดกลางคอนเสิร์ตที่นิวยอร์ก เมื่อเธอปรับเนื้อเพลง Thank U, Next ในท่อนที่กล่าวถึงริกกี จากเดิมที่พูดถึงความรักในอดีต มาเป็นข้อความที่สื่อว่าทั้งคู่มักหาทางกลับมาหากันได้เสมอ ยิ่งทำให้กระแสรีเทิร์นรักเก่าร้อนแรงขึ้นไปอีก
ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ PEOPLE ก่อนหน้านี้ว่า อารีอานาไว้ใจริกกีมาก และมองเขาเป็นทั้งเพื่อนและคนที่เธอสามารถปรึกษาได้มาตลอด โดยริกกีเป็นคนที่ให้พลังงานด้านบวก ทำให้เธอหัวเราะ และทำให้อารีอานารู้สึกว่าสามารถเป็นตัวเองได้เมื่ออยู่ด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์รอบนี้ดูเหมือนทั้งคู่จะไม่รีบร้อน แหล่งข่าวระบุว่า อารีอานาและริกกีกำลัง ค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ ไม่ได้รีบกระโดดเข้าสู่ความสัมพันธ์จริงจังทันที แต่เจ้าตัวมีความสุขที่ได้อดีตคนรักคนนี้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตอีกครั้ง