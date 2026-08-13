“แมมโบ้” ลูกชาย “แซม ยุรนันท์” ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้อง ปู่แซมเฮลั่นดีใจสุดๆ

เพิ่งควงแขนแฟนสาวแอร์โอสเตส เข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุด “แมมโบ้ ยุรการ ภมรมนตรี” ลูกชายคนโตของอดีตพระเอกระดับตำนาน “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” โพสต์ประกาศข่าวดี กำลังจะได้เป็นคุณพ่อป้ายแดง ที่
โดยแมมโบ้ได้โพสต์ข้อความถ่ายทอดความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างมากกับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกับที่กำลังวางแผนย้ายเข้าบ้านใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนของขวัญชิ้นใหญ่ที่เข้ามาทำให้หัวใจของทั้งคู่พองโต งานนี้ทำเอาครอบครัว แฟนคลับ และคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะ “แซม” ที่เมนต์ว่าดีใจสุดๆ คร้าบบ ส่วนภรรยาเมนต์ว่า เย้ ดีใจที่ซู้ดด หลานย่า