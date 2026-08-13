“นิกกี้ นิโคล” ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรกกับ “ไฮโซหมูแฮม” ทายาท AIIZ

วงการบันเทิงและเซเลบริตี้เมืองไทยร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม เมื่อนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน “นิกกี้ นิโคล กิตติวัฒน์” ควงคู่สามีนักธุรกิจ “ไฮโซหมูแฮม ธารินทร์ ธนากิจอำนวย” ทายาทแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ AIIZ ออกมาประกาศข่าวใหญ่ว่ากำลังเตรียมรับบทบาทใหม่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เรียบร้อยแล้ว
โดยสาวนิกกี้ได้อัปเดตภาพและข้อความผ่านพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวการตั้งครรภ์ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเงียบหายไปเพราะต้องรับมือกับอาการแพ้ท้องหนักตลอดช่วง 3 เดือนแรก แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งใจกับก้าวสำคัญครั้งนี้เป็นอย่างมาก ท่ามกลางเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งความรักและร่วมยินดีกับทั้งคู่อย่างไม่ขาดสาย