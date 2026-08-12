กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569”

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569” ระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนการพัฒนาผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ สินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนและผู้ประกอบการโดยตรง พร้อมสัมผัสเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น
โดยภายในบูธกรมหม่อนไหมได้ถ่ายทอดแนวคิด “สายน้ำพระราชหฤทัย สืบสานไหมไทยสู่ปวงชน สายน้ำพระเมตตา อนุรักษ์ไหมไทยให้ยั่งยืน” สื่อถึงสายธารแห่งพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเกษตรกร ช่างทอ และผู้สืบทอดภูมิปัญญาหม่อนไหมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และส่งต่อคุณค่าของไหมไทยไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569 ได้จัดพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหม่อนไหมไทยในรูปแบบ Live Exhibition ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และสัมผัสกระบวนการหม่อนไหมอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ “ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ” โดยนำแนวคิด “สายน้ำ” มาเชื่อมโยงเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานกับกระบวนการผลิตไหมไทยในทุกช่วง ตั้งแต่การเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้า ไปจนถึงการพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้มีความร่วมสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นิทรรศการในส่วน “ต้นน้ำ” นำเสนอองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไหมและวงจรชีวิตของหนอนไหม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเส้นใยไหมคุณภาพ สะท้อนรากฐานของภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยความเอาใจใส่ ความละเอียด และการสืบทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ส่วน “กลางน้ำ” ถ่ายทอดภูมิปัญญาการสาวไหม การแปรรูปเส้นไหม และการทอผ้า ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนเส้นไหมให้กลายเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่า แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความประณีต และเอกลักษณ์ของช่างทอไทยในแต่ละพื้นที่
ขณะที่ “ปลายน้ำ” นำเสนอการพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสู่สินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดด้านการออกแบบ การตลาด และการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ไหมไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา
อีกหนึ่ง กิจกรรมพิเศษ Workshop ประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เข้าชมงานได้ร่วมลงมือสร้างสรรค์ดอกมะลิจากรังไหม ซึ่งเป็นการนำวัสดุจากหม่อนไหมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า พร้อมร่วมถ่ายทอดความหมายของ “ดอกมะลิ” สัญลักษณ์แห่งความรัก ความกตัญญู และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อภูมิปัญญาหม่อนไหมไทยสู่คนรุ่นต่อไป
การจัดนิทรรศการดังกล่าวจึงไม่เพียงนำเสนอขั้นตอนการผลิตหม่อนไหมเท่านั้น แต่ยังต้องการสื่อถึง “สายน้ำพระเมตตา” ที่ทรงวางรากฐานให้ภูมิปัญญาไหมไทยได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน พร้อมส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้แก่ประชาชนและคนรุ่นใหม่ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมี ผู้ประกอบการด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม จำนวน 19 ราย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรง พร้อมสนับสนุนเกษตรกร ช่างทอ และผู้ประกอบการหม่อนไหมไทยให้มีช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
กรมหม่อนไหมจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมสัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาหม่อนไหมไทย ผ่านเรื่องราว “สายน้ำพระราชหฤทัย สืบสานไหมไทยสู่ปวงชน สายน้ำพระเมตตา อนุรักษ์ไหมไทยให้ยั่งยืน” เรียนรู้เส้นทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมเลือกซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากผู้ประกอบการไทย ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569” ระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี