ซูม! “วู้ดดี้” แฟนใหม่ “ดิว อริสรา” ร่วมจัดงานฉลองวันเกิดให้ “ไซลาส” (คลิป)

วันแม่สำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” นอกจากจะเป็นวันที่รำลึกถึงแม่แล้ว ยังเป็นวันที่ดิวได้เป็นแม่จริงๆ เพราะ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเกิดลูกชายคนโต “ไซลาส” และปีนี้ไซลาสมีอายุ 4 ขวบแล้ว ดิวได้โพสต์วิดิโอให้เห็นช่วงเวลาแสนพิเศษกับลูกชายและแคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยว่า…
”วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย และในเวลาเดียวกัน วันนี้ก็เป็นวันที่ลูกชายตัวน้อยของฉันอายุครบ 4 ขวบด้วย
มันช่างเป็นความพิเศษเหลือเกินที่สองวันนี้ได้กลายมาเป็นวันเดียวกัน… วันที่เฉลิมฉลองการเป็นแม่ของฉัน และเป็นวันที่มอบหนึ่งในเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ฉันได้เรียกตัวเองว่า “แม่”
สุขสันต์วันเกิดครบ 4 ขวบนะลูก ไซลาส ❤️
วันนี้ฉันอยากกอดลูกให้นานกว่านี้อีกสักหน่อย อยากจูบลูกให้มากกว่านี้อีกสักนิด…
ฉันคิดถึงลูกในทุกช่วงเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายได้ แต่ไม่ว่าระยะทาง สถานการณ์ หรือเวลาจะผ่านไปมากแค่ไหน ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรักอันลึกซึ้งที่ Mommy มีต่อลูกได้เลย
และลึกๆ ในหัวใจของแม่ ฉันยังเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่ง เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตธรรมดาๆ ด้วยกันอีกครั้ง…
เสียงเท้าเล็กๆ วิ่งไปทั่วบ้าน นิทานก่อนนอน อ้อมกอดยามเช้า และบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเรา
จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุข หัวเราะให้เต็มที่ และรักษาหัวใจดวงน้อยที่แสนงดงามของลูกเอาไว้นะ
วันนี้ทำให้แม่รู้ว่า จริงๆ แล้ววันแม่ไม่เคยเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองตัวแม่เลย แต่มันคือการเฉลิมฉลองให้กับชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้แม่ได้กลายเป็น “แม่”
และวันนี้ หนึ่งในชีวิตเล็กๆ เหล่านั้นก็อายุครบ 4 ขวบแล้ว ❤️
สุขสันต์วันเกิดนะ ไซลาสไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน ลูกจะมีบ้านอยู่ในหัวใจของ Mommy เสมอ
และแม่จะเชื่ออยู่เสมอว่า สักวันหนึ่ง เราจะหาทางกลับมาเจอกัน และกลับมาเป็น “บ้าน” ของกันและกันได้อีกครั้ง
Mommy รักลูกมากกกกกกกกกกกกกก! ❤️🥹 “
นอกจากแคปชั่นซึ้งๆ แล้ว หากซูมในคลิปวิดิโอ จะได้เห็นหวานใจ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ร่วมฉลองวันเกิดไซลาส และเล่นกับไซลาสด้วย แสดงความยินดีกับดิวด้วยรักครั้งนี้ไปได้สวยจริงๆ