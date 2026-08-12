รู้จัก “บลู พงศ์ทิวัตถ์” ไปไงมาไงถึงได้มีข่าวลือเป็นแฟนคนใหม่ “ลิซ่า” ล่าสุดใส่แหวนเหมือนนัดกัน

กำลังกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างร้อนแรงในวงการบันเทิง ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ - จีน และประเทศไทย กับกระแสข่าวลือถึงความสัมพันธ์ของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ ลิซ่า BLACKPINKที่ถูกจับตามองว่ากำลังมีความรักครั้งใหม่ ซุ่มคบกับนักร้อง-นักแสดงรุ่นน้อง “บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ” อยู่หรือเปล่า เพราะภาพลิซ่าที่แฟนๆ ถ่ายมาได้ในช่วงเวลาไพรเวต มักมีบลูร่วมเฟรมอยู่ด้วย ทำแฟนๆ ทั่วโลกอยากรู้จักหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้น
-บลู พงศ์ทิวัตถ์ เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นน้องลิซ่า 3 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (ศิลป์-คำนวณ) ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
-บลูแจ้งเกิดจากการเป็นเน็ตไอดอลบนเว็บไซต์ Dek-D ตั้งแต่อายุเพียง 16 ปี ก่อนจะเข้าวงการเป็นนักแสดงรับเชิญละครเรื่อง รหัสปริศนา และ ขมิ้นกับปูน (พ.ศ. 2559) และเป็นที่รู้จักดังเป็นพลุแตกจากละครเรื่องกรงกรรม ในบท “ป๊อก” ลูกชายของเรณู (แสดงโดย เบลล่า ราณี แคมเปน) เรื่องนี้ทำให้บลูแจ้งเกิดในวงการบันเทิงทันที
-นอกจากงานแสดงละคร ซีรีส์ และการถ่ายแบบโฆษณาให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกแล้ว บลูยังเป็นศิลปินค่าย LOVEiS Entertainment ซึ่งในวันเปิดตัวเดบิวต์เป็นศิลปิน ลิซ่าก็ส่งดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับบลูด้วย
-บลูกับลิซ่าสนิทกัน ตั้งแต่ปี 2024 โดยบลูปรากฎตัวร่วมแก๊งกับลิซ่าครั้งแรกในวันเกิดของลิซ่า แฟนๆ พากันเล่าว่า บลูรู้จักลิซ่าผ่านเดียร์น่า (เดียร์น่า ฟลีโป) เพราะเดียร์น่ารู้จักกับบลูมาตั้งแต่บลูอยู่ชั้นประถม เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานี เดียร์น่าเองก็เอ็นดูบลูมากๆ
-บลูมักปรากฎร่วมเฟรมกับลิซ่าทุกครั้งที่ลิซ่ามาเมืองไทย แต่ล่าสุดดูเหมือนจะเห็นบลูกับลิซ่าในเวลาไพรเวตด้วยกันบ่อยมากๆ ทั้งดินเนอร์ ช้อปปิ้ง ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ หรือแม้เป็นเวลาโมเมนต์กับครอบครัวลิซ่า หรือกับทั้งสองครอบครัวของลิซ่าและบลูเอง
-ภาพเหล่านั้นทำแฟนคลับจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ จนเกิดกระแสข่าวลือลิซ่ากำลังซุ่มคบรักใหม่อย่างบลู? และแฟนคลับจีนต่างมองว่าบลูมาเกาะลิซ่า ลิซ่าสมควรจะมีแฟนที่เหมาะสมและคู่ควรกว่านี้ เลยเกิดการเข้าไปคอมเมนต์โจมตีในช่องทางโซเชียลมีเดียของบลู โดยมีข่าวลือว่า ลิซ่า-บลูคบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังมีข่าวลือลิซ่าเลิกแฟนมหาเศรษฐี ก็มีรายงานการพบเห็น ลิซ่า-บลู ออกมาเรื่อยๆ
-ด้านแฟนคลับชาวไทยก็เกิดการวิเคราะห์ไปมากมาย โดยมอง 2 ด้าน ลิซ่าอาจจะเป็นเจเจ้คอยดูแลน้อง หรืออาจจะมีแผนให้บลูมาอยู่ในสังกัดตนเอง? และอีกด้านนึงต่างพากันวิเคราะห์ว่าหากบลูและลิซ่าไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษจริงๆ ก็คงจะไม่มีการไปดินเนอร์ ช้อปปิ้ง เที่ยวต่างประเทศด้วยกัน และยังมีภาพไปไหนมาไหนพร้อมหน้าแบบครอบครัวทั้งกับครอบครัวลิซ่า หรือจะทั้งครอบครัวลิซ่าและบลู
-แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนคลับไทยยินดีหากจะเป็นรักครั้งใหม่ของลิซ่า มองว่าลิซ่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีหนุ่มคนไหนมาซัปพอร์ต นอกจากใครสักคนที่ทำให้มีความสุขและสบายใจ ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ว่า ทำงานมาเหนื่อยๆ ได้เห็นหน้าแฟนหล่อๆ หมาเด็กแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
-ส่วนสื่อเกาหลีก็ตีความนี้เช่นกันว่าลิซ่า BLACKPINK หลังจากเลิกราแฟนหนุ่มทายาทเศรษฐี ก็มีข่าวลือคบบลู นักแสดงไทยรุ่นน้อง 3 ปี โดยชื่นชมความหล่อออร่าของบลู โดยยกให้บลูคือ ชาอีนอู เมืองไทย
-ในความสัมพันธ์ระหว่าง ลิซ่า-บลู นั้น บลูเคยเล่าว่า ลิซ่าเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องการเป็นศิลปิน ลิซ่าเคยบอกบลูไว้ว่ามีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ บลูก็เลยส่งคลิปที่ตัวเองเต้นให้พี่ลิซ่าดูเพื่อคำแนะนำเพื่อปรับไลน์เต้นให้ดูดีขึ้น
-บลูเคยเปิดใจเล่าเวลาจะเข้าหาคนที่ชอบ บลูจะเข้าไปเป็นเพื่อนก่อน แล้วค่อยๆ หาทางไปอยู่ใกล้ๆ เขา ทำให้เขารู้ว่าเราก็ชอบนะ
ส่วนความสัมพันธ์ของ “ลิซ่า-บลู” จะเป็นอย่างไรนั้น น่าจะต้องให้เวลาเป็นตัวเฉลย แต่ล่าสุดทั้งคู่ถูกจับตาใส่แหวนนิ้วเดียวกัน ลักษณะคล้ายกันในวันเดียวกันเหมือนคุยกันมาแล้ว