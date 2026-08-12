ฮ็อบยกฮอลล์!! “จูเนียร์-มาร์ค” จัดเต็มโชว์ครบรสโรแมนติก! พาแฟนๆ ร่วมทริป SunnyMoon แสนหวาน ในงาน “JUNIOR MARK SunnyMoon CONCERT” ขนทัพเกสต์สุดปัง รวมทุกโมเมนต์แห่งความสุข

นับว่าเป็นทริป SunnyMoon ที่เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งความสุขสมการรอคอย สำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “JUNIOR MARK SunnyMoon CONCERT” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่มัดรวมทุกโมเมนต์ฮันนีมูนแสนหวาน เฉลิมฉลองความรักของแฟนๆ ที่มีให้กับสองหนุ่มฮอต “จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” ซึ่งแฟนๆ ให้การตอบรับแบบถล่มทลาย สร้างปรากฎการณ์ Sold Out ภายในเวลาอันรวดเร็วทั้ง 3 วัน 3 รอบการแสดง โดยทั้งคู่ได้จัดเต็มโชว์สุดพิเศษหลากหลายรสชาติ ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง ตระการตาระดับเวิลด์คลาส มอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้แฟนๆ ได้ฮ็อบกันยกฮอลล์ พร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลกที่รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ได้บันทึกโมเมนต์สุดประทับใจครั้งนี้ไปด้วยกันร่วมกับ “JUMMO” (จัมโม่) GMMTV Fandom Characters มาสคอตสุดคิ้วท์หลานของแกรนนี่ทุกๆ คน และแขกรับเชิญคนสำคัญสุดปังอย่าง “เลโอ โซสเซย์, อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต, ปูน มิตรภักดี, เซฟ ไซสวัสดิ์, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, ป่าน ปทิตตา พรจำเริญรัตน์, ฟ้อนด์ ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, เต ตะวัน วิหครัตน์, ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์” ผนึกกำลังใส่เต็ม ทั้งร้อง เล่นดนตรี และใส่สเต็ปแดนซ์กระจาย จนกราฟความสุขพุ่งปรี๊ดสนั่นโซเชียลดัน #JuniorMarkConcertD1 ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” THAILAND, DOMINICAN REPUBLIC, INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR, SINGAPORE รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก และสร้างความทรงจำดีๆ ผ่าน #JuniorMarkConcertD2 ขึ้น “อันดับ 1” บน X THAILAND, AUSTRIA, DOMINICAN REPUBLIC, INDONESIA รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก และ #JuniorMarkConcertD3 ทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” WORLDWIDE, THAILAND, AUSTRIA, DOMINICAN REPUBLIC, INDONESIA, MYANMAR, PHILIPPINES, SINGAPORE, VIETNAM และอีกหลายอันดับในหลายพื้นที่ทั่วโลก เมื่อวันที่ 7-8-9 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ BITEC LIVE
เริ่มแฟมิลี่ทริปสุดโรแมนติกด้วยม่านน้ำอลังการเปิดตัว “จูเนียร์-มาร์ค” สุดเซอร์ไพรส์กับเพลง “ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น” ที่มาในธีมงานแต่งงาน ซึ่งทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์กันไม่หยุด ก่อนจะพาทุกคนไปฟินกันต่อในเพลง “วางใจ (Trust Me), เข้ากันดี” จากนั้นก็สะพายเป้ ลากกระเป๋า ไปฮันนีมูนต่อกับเพลง “ออกซิเจน” (Oxygen) และเพลง “ขี้หึง” จาก “จูเนียร์” แล้วส่งไมค์ให้ “มาร์ค” ร้องเพลง “แฟนผมน่ารัก” (CUTE) ก่อนจะทักทายแฟนๆ พาเดินทางเข้าสู่ทริป SunnyMoon ร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกัน และมีความสุขไปกับเพลง “เวลาเธอยิ้ม” (You Had Me At Hello) ต่อด้วยโชว์จาก “มาร์ค” ในเพลง “ชีวิตที่ขาดเธอ, ไม่เคยได้ลา” และ “จูเนียร์” ในเพลง “เปราะบาง” จากนั้นทั้งคู่ก็จับมือโชว์เพลง “เวลา” ก่อนจะพาทุกคนไปสนุกสุดเหวี่ยงไปกับโชว์ของ “จูเนียร์” กับเพลง “There's Nothing Holdin' Me Back” ต่อด้วยเพลง “Bye Bye Bye” ที่ชวนแขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง “เลโอ” อดีตบอยแบนด์วง “B.O.Y” (บี-โอ-วาย) มาโชว์สเต็ปสุดพริ้ว และระเบิดความมันส์กับเพลง “First Love First Hurt” ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่นฮอลล์ ต้อนรับการขึ้นเวทีในรอบ 19 ปี ของ “เลโอ” ฟาก “มาร์ค” ก็ชวนเกสต์สุดพิเศษ อย่าง “อั๋น-ปูน-เซฟ” มาปล่อยพลังทางด้านดนตรี โชว์ฟอร์มวงร็อคเดือดๆ ในเพลง “ก็แค่พูดมา, สุดแต่ใจจะไขว่คว้า, เสแสร้ง (Pretend)” ในรอบวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม แล้ว “จูเนียร์” ก็แท็กทีมเกสต์คนสำคัญอย่างคู่ดูโอสายโวคอล “เอมี่-บอนนี่” โชว์พลังเสียงฉบับ “จูเนียร์-เอมี่” ร้องเพลง “Beautiful” ต่อด้วย “จูเนียร์-บอนนี่” จับไมค์ร้องเพลง “The Trouble is..ปัญหาของฉัน” และ “จูเนียร์-เอมี่-บอนนี่” รวมพลังในเพลง “เป็นไรมั้ย (WOULD YOU MIND?)” ส่วน “มาร์ค” ชวนแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคู่จิ้นน้องใหม่มาแรง “ป่าน-ฟ้อนด์” มาโชว์สเต็ปแดนซ์สุดปัง โดย “มาร์ค-ป่าน” โชว์เพลง “รักแท้มีอยู่จริง” และ “มาร์ค-ฟ้อนด์” มาในเพลง “Baddie” จากนั้น “มาร์ค-ป่าน-ฟ้อนด์” ก็คว้าไมค์ร้องเพลง “เหรอ” ในรอบวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม และ “มาร์ค” ก็ได้ชวนหนุ่มฮอตแก๊งแบด “เปรม-นานิ” โชว์เพลงร็อคสุดมันส์จนเวทีสะเทือน ซึ่ง “มาร์ค” โซโล่กีต้าร์ร้องเพลงกับ “เปรม” ในเพลง “ไม่มีเธอ” และโชว์เพลง “บ้าบอ” คู่กับ “นานิ” ต่อด้วย “มาร์ค-เปรม-นานิ” ร้องเพลง “ขอบฟ้า, แสงสุดท้าย” แท็กทีมกันโชว์แบบเดือดๆ ด้าน “จูเนียร์” ก็ชวนเกสต์คนสำคัญอย่าง “เต” มาร่วมโชว์ซึ้งๆ กับเพลง “If it is you”และชวนสาวสวยสุดฮอต “ฟิล์ม” ร่วมโชว์สุดเซ็กซี่ในร้องเพลง “Rockstar” และเพลง “There's Nothing Holdin' Me Back” ในรอบวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม จากนั้น “จูเนียร์-มาร์ค” ก็พาแฟนๆ เดินทางรับความสนุกสุดฟินกันต่อกับเพลง “ไกล, จังหวะจะรัก (Heartbeat), ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป (Heavenly)” ต่อด้วย “จูเนียร์” โชว์เพลง “เทสดี” (Tasty) ที่ทำถึงโชว์เจ้าชู้เบาๆ จนแฟนๆ กรี๊ดสลบ ส่วน “มาร์ค” ก็โชว์โคตรเท่โคตรอันตรายกับเพลง “DNA” และมันส์กันต่อเนื่องกับ “จูเนียร์-มาร์ค” ในเพลง “MOVE YA BODY, หม้อหุงข้าว” ก่อนที่ “JUMMO” ลูกชายสุดหล่อของ “จูเนียร์-มาร์ค” จะออกมาโชว์ตัวและเต้นสะบัดในเพลง “โคโยตี้” เรียกว่าสเต็ปเต้นเริ่ดกันทั้งบ้านจนเจ่เจ้ อุนย่า อุนยาย กรี๊ดสนั่นฮอลล์แทบแตก จากนั้น “จูเนียร์” ก็คว้าไมค์ร้องเพลง “ไม่อยากให้เธอไม่สบาย” (You) และ “มาร์ค” ร้องเพลง “ยิ้มง่าย” (Better Together) ต่อด้วย “จูเนียร์-มาร์ค” ลงเวทีไปหาแฟนๆ สุดใกล้ชิดกับเพลง “ให้ได้รัก” (Let Me Love You) ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์ก็ทำเอาสองหนุ่ม “จูเนียร์-มาร์ค” กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวกับแฟนโปรเจกต์ที่แฟนๆ ทำให้ทั้งคู่ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจ และพูดขอบคุณกันและกัน “ขอบคุณที่จับมือสู้ไปด้วยกัน และเข้ามาในชีวิตของกันและกัน ขอขอบคุณพี่ถา ผู้ใหญ่ GMMTV ทุกท่าน ที่รักที่เอ็นดูพวกเรา และขอบคุณแฟนๆ ทุกคน ขอบคุณที่ยังอยู่กับพวกเราในช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ และช่วงเวลาที่แย่มากๆ รักทุกคนมากๆ ครับ” ก่อนจะร่วมถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำที่แสนพิเศษร่วมกัน พร้อมปิดทริป SunnyMoon ด้วยโชว์ซึ้งๆ กับเพลง “น้ำผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon), มีแต่เธอ” และมี ENDCORE ให้ทีมงานเบื้องหลังขึ้นสเตจด้วยกับเพลง “ออกซิเจน” (Oxygen) นับเป็นโมเมนต์สุดประทับใจมากๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเติมเต็มความสุขส่งท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกัน
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “JUNIOR MARK SunnyMoon CONCERT” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00 น. (GMT+7) - 28 สิงหาคม 2569 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV